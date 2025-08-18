Новини
Пържените картофи – скритата заплаха за здравето, която подценяваме

18 Август, 2025 13:17 1 066 8

Начинът, по който обработваме картофите, може да се окаже решаващ за нашето здраве

Зад апетитния аромат на златистите, хрупкави пържени картофки се крие неочаквана опасност, предупреждават учени от международен изследователски екип. Ново проучване разкрива, че именно начинът, по който обработваме картофите, може да се окаже решаващ за нашето здраве – и то далеч не в положителна посока.

Оказва се, че самите картофи не са враг на балансираното хранене. Проблемът се появява, когато ги потопим в гореща мазнина и ги поръсим обилно със сол. Този процес не само променя вкуса, но и превръща иначе полезния зеленчук в калорийна бомба, която натоварва организма и повишава риска от редица здравословни проблеми.

Сравнителният анализ между различните методи на приготвяне е категоричен: докато варените, печените или картофеното пюре запазват по-голямата част от полезните свойства на картофа, пържените картофи и чипсът се отличават с неблагоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система и метаболизма.

Специалистите съветват да не се отказваме напълно от любимите си вкусове, а да търсим по-здравословни алтернативи – например да заменим пържените картофи с пълнозърнести гарнитури или да изберем печене вместо пържене. Ключът е в умереността и разнообразието на храната, които могат да ни помогнат да се радваме на добър вкус, без да жертваме здравето си.


