6 Октомври, 2022 06:56, обновена 6 Октомври, 2025 06:57

Кой има имен ден днес, 6 октомври 2025 г. Честито!

Православната църква почита Свети апостол Тома

Кой има имен ден днес, 6 октомври 2025 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес Православната църква почита Свети апостол Тома, който е бил строител по професия. На деня на Свети апостол Тома в България се отбелязва Денят на архитектите, строителите и зидарите.

Св. ап. Тома е един от апостолите на Иисус Христос. Наричали го Близнака (Тома означава близнак на арамейски), тъй като, според една от версиите, много приличал на Христос.

В евангелските истории, апостол Тома присъства с разказа за „Уверението Томово“. В него се разказва как Тома не повярвал на разказите за възкресението Христово, докато не видял със собствените си очи раните от гвоздеите и от пробитото копие в ребрата Христови.

Изразът „Тома неверни“ е станал нарицателен за недоверчив човек. Апостол Тома приел мъченическа смърт в град Мелипура, като бил набит на пет кола. Мощите му били пренесени в Месопотамия, а на гроба му ставали чудеса.

Тома идва от еврейската дума за близнак. На иврит тя изглежда така te’oma.

6 октомври се приема за патронен празник на архитектите, зидарите и строителите.

Имен ден празнуват всички, които носят името Тома и производните му: Том, Томас, Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая.


