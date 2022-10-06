Днес Православната църква почита Свети апостол Тома, който е бил строител по професия. На деня на Свети апостол Тома в България се отбелязва Денят на архитектите, строителите и зидарите.
Св. ап. Тома е един от апостолите на Иисус Христос. Наричали го Близнака (Тома означава близнак на арамейски), тъй като, според една от версиите, много приличал на Христос.
В евангелските истории, апостол Тома присъства с разказа за „Уверението Томово“. В него се разказва как Тома не повярвал на разказите за възкресението Христово, докато не видял със собствените си очи раните от гвоздеите и от пробитото копие в ребрата Христови.
Изразът „Тома неверни“ е станал нарицателен за недоверчив човек. Апостол Тома приел мъченическа смърт в град Мелипура, като бил набит на пет кола. Мощите му били пренесени в Месопотамия, а на гроба му ставали чудеса.
Тома идва от еврейската дума за близнак. На иврит тя изглежда така te’oma.
6 октомври се приема за патронен празник на архитектите, зидарите и строителите.
Имен ден празнуват всички, които носят името Тома и производните му: Том, Томас, Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая.
Кой има имен ден днес, 6 октомври 2025 г. Честито!
