Кой има имен ден днес, 6 октомври 2025 г. Честито!

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Овен (21.03 - 20.04) Денят Ви започва с повече емоции и силно вътрешно усещане. Важно е да запазите равновесие, за да насочите енергията си градивно. Вечерта ще почувствате прилив на сила и увереност.

Риби (20.02 - 20.03) Още в началото на деня ще усетите по-наситени емоции и по-силна вътрешна чувствителност. Възможни са нови прозрения и вдъхновение. Вечерта ще донесе усещане за вътрешна яснота и увереност.

Водолей (21.01 - 19.02) Понеделник носи както емоционални вълни, така и нови пътища за развитие. Денят ще Ви подтикне да действате с повече увереност. Вашата оригиналност ще бъде високо ценена.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят ще започне по-емоционално, но скоро ще намерите практични начини да подредите всичко. Възможни са нови възможности, които ще Ви изненадат приятно. Устойчивостта Ви ще бъде Вашата сила.

Стрелец (23.11 - 22.12) Този ден може да Ви изненада с нови идеи или внезапни предложения. Бъдете отворени за промяна, но останете реалистични. Вечерта ще донесе усещане за сила и ново вдъхновение.

Скорпион (24.10 - 22.11) Още от сутринта ще усещате силно вътрешно напрежение, но и желание за промяна. Денят е благоприятен за по-дълбоки прозрения. Вашата решителност ще Ви води уверено.

Везни (24.09 - 23.10) В началото на деня ще сте твърде чувствителни, но постепенно ще добиете стабилност и посока. Вашето желание за хармония ще Ви помогне да изградите доверие в отношенията. Понеделник е подходящ за обмисляне на нови стъпки.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще се наложи да поддържате баланс между емоции и практичност. Възможни са изненадващи ситуации, които ще Ви подтикнат към адаптивност. Спокойният Ви подход ще донесе добри резултати.

Лъв (24.07 - 23.08) Понеделник ще започне с емоционални вълни, но бързо ще се превърне в ден на вдъхновение. Очаквайте възможности за ново начало и положителни промени. Увереното Ви отношение ще вдъхнови околните.

Рак (22.06 - 23.07) Още от сутринта може да усетите по-голяма чувствителност и нужда от подкрепа. В хода на деня обаче ще намерите сили и нови възможности. Вашата интуиция ще Ви помогне да изберете правилната посока.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят ще започне динамично и може да предизвика желание за бързи решения. Бъдете внимателни, за да не се поддадете на илюзии. Съчетанието между гъвкавост и разум ще Ви води напред.