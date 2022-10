Карди Би нарече Мадона разочарование

Рапърката Карди Би изненадващо нападна поп иконата Мадона.

Причина за скандала стана пост в Инстаграм на музикалната легенда, която заяви, че песента на Карди „WAP” съществува, защото Мадона е наложила в обществото темата за сексуалността, която преди нея е била табу, пише "Телеграф".

Madonna on the impact of her ‘Sex’ book and how attitudes have changed:



“I spent the next few years being interviewed by narrow minded people…Now Cardi B can sing about her WAP, Kim Kardashian can grace the cover of any magazine with her naked ass…You’re welcome bitches” pic.twitter.com/oKAZEL7iQD