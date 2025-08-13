Новини
Джеси Джей започна да губи косата си след мастектомията (ВИДЕО)

13 Август, 2025 16:31 540 0

  • джеси джей-
  • певица-
  • косопад-
  • операция-
  • мастектомия-
  • рак на гърдата

Певицата се оплака, че след операцията за премахване на рака на гърдата косата ѝ е започнала да пада силно

Джеси Джей започна да губи косата си след мастектомията (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Джеси Джей разкри, че след операция за рак на гърдата косата ѝ пада „изключително много“. 37-годишната изпълнителка претърпя мастектомия през юни и все още не е в ремисия. В публикуван в Instagram видеоклип тя съобщи, че пет седмици след хирургичната намеса се подготвя за нова операция.

Джеси обясни, че страда от т.нар. Axillary Web Syndrome — състояние, при което под кожата на вътрешната страна на ръката се образуват нишковидни уплътнения, причиняващи болка и ограничена подвижност след хирургично отстраняване на лимфни възли. Тя допълни, че продължава да има болки и асиметрия в гърдите, но се стреми да намери баланс между лечението, грижите за двегодишния си син Скай и музикалната си кариера.

Публикация, споделена от Jessie J (@jessiej)

Миналата седмица певицата беше приета по спешност в болница с инфекция и събиране на течност в белите дробове, но вече се възстановява у дома. В социалните мрежи тя потвърди, че предстои още една операция до края на годината и заяви, че няма намерение да прекъсва творческата си дейност.

Джеси Джей призна, че при диагнозата е реагирала в „режим на оцеляване“, без време за емоционална реакция, но сега позволява на себе си да изпита и гняв, и тъга. Тя отбеляза, че лечението ще промени плановете ѝ, но ще се адаптира, за да продължи да бъде едновременно „творчески артист, присъстваща майка и пациент в процес на възстановяване“.

Ракът на гърдата е сред най-разпространените онкологични заболявания в света. Във Великобритания всяка година се регистрират над 55 000 нови случая, а в САЩ – около 266 000. Лечението обикновено включва комбинация от хирургия, химио-, радио- и хормонална терапия, като шансът за пълно излекуване е най-висок при ранна диагностика.


