Мъж с Паркинсон изнасили жена си под влияние на лекарствата

Мъж с болестта на Паркинсон започнал да се държи странно, след като започнал да приема хапчета. Това разказала пред изданието Terra дъщеря му, която предпочела да остане анонимна.

Както обяснила жената, баща ѝ приемал ропинирол, който контролирал тремора и проблемите с равновесието, но същевременно давал необичаен страничен ефект. Така човекът се затворил в себе си и скоро дъщеря му намерила на тавана много ръкописни бележки и записващи устройства, които използвал, за да шпионира цялото семейство.

От тях жената научила, че бащата редовно посещава порнографски сайтове, а също така се опитва да намери доказателства за извънбрачните връзки. Когато разказала на майка си за това, тя признала, че съпругът ѝ я е изнасилил. Едва на лекарски преглед дъщерята на мъжа научила, че това лекарство и други лекарства с подобно действие могат да доведат до импулсивно поведение, включително повишена сексуална активност и желание за хазарт.