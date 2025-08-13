Мъж с Паркинсон изнасили жена си под влияние на лекарствата

Мъж с болестта на Паркинсон започнал да се държи странно, след като започнал да приема хапчета. Това разказала пред изданието Terra дъщеря му, която предпочела да остане анонимна.
Както обяснила жената, баща ѝ приемал ропинирол, който контролирал тремора и проблемите с равновесието, но същевременно давал необичаен страничен ефект. Така човекът се затворил в себе си и скоро дъщеря му намерила на тавана много ръкописни бележки и записващи устройства, които използвал, за да шпионира цялото семейство.
От тях жената научила, че бащата редовно посещава порнографски сайтове, а също така се опитва да намери доказателства за извънбрачните връзки. Когато разказала на майка си за това, тя признала, че съпругът ѝ я е изнасилил. Едва на лекарски преглед дъщерята на мъжа научила, че това лекарство и други лекарства с подобно действие могат да доведат до импулсивно поведение, включително повишена сексуална активност и желание за хазарт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #6
18:29 13.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:29 13.08.2025
3 Боруна Лом
18:29 13.08.2025
4 Ястреб Османлията
18:30 13.08.2025
5 Само
18:30 13.08.2025
6 Направо
До коментар #1 от "Хахаха":Е бил като вибратор с тоя паркинсон!
18:31 13.08.2025
7 Браво
18:32 13.08.2025
8 фейк новини
18:33 13.08.2025
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
18:39 13.08.2025
10 Мммм
18:39 13.08.2025
11 Ний ша Ва упрайм
18:39 13.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ми да ,
Коментиран от #14
18:46 13.08.2025
14 Пимпарев
До коментар #13 от "ми да ,":Ако беше изнасилил зетя,щяха да го пишат герой на евроатлантическата ценностна система и да го дават за пример на подрастващите.
18:57 13.08.2025