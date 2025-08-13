Новини
Мъж с Паркинсон изнасили жена си под влияние на лекарствата

13 Август, 2025 18:27 795 14

  • паркинсон-
  • лекарства-
  • изнасили

Това разказала пред изданието Terra дъщеря му

Мъж с Паркинсон изнасили жена си под влияние на лекарствата - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж с болестта на Паркинсон започнал да се държи странно, след като започнал да приема хапчета. Това разказала пред изданието Terra дъщеря му, която предпочела да остане анонимна.

Както обяснила жената, баща ѝ приемал ропинирол, който контролирал тремора и проблемите с равновесието, но същевременно давал необичаен страничен ефект. Така човекът се затворил в себе си и скоро дъщеря му намерила на тавана много ръкописни бележки и записващи устройства, които използвал, за да шпионира цялото семейство.

От тях жената научила, че бащата редовно посещава порнографски сайтове, а също така се опитва да намери доказателства за извънбрачните връзки. Когато разказала на майка си за това, тя признала, че съпругът ѝ я е изнасилил. Едва на лекарски преглед дъщерята на мъжа научила, че това лекарство и други лекарства с подобно действие могат да доведат до импулсивно поведение, включително повишена сексуална активност и желание за хазарт.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    4 1 Отговор
    Да узнасилиш жена си ??? Но пък трябва да са били много яки фрикции !

    Коментиран от #6

    18:29 13.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    хм...интересна статия..

    18:29 13.08.2025

  • 3 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ПА КАК Е УЦЕЛИЛ ДУПКИТЕ? ЕВАЛА!

    18:29 13.08.2025

  • 4 Ястреб Османлията

    2 0 Отговор
    Какво да ви кажа, познато ми е от първо лице. Чичо Яшар пиеше същите лекарства и ето какво стана с мен...

    18:30 13.08.2025

  • 5 Само

    1 0 Отговор
    Не го давайте на Трамп, че знае ли се.

    18:30 13.08.2025

  • 6 Направо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Е бил като вибратор с тоя паркинсон!

    18:31 13.08.2025

  • 7 Браво

    2 0 Отговор
    Сега тинейджърите ще подпишат то лекарство като бонбонки.

    18:32 13.08.2025

  • 8 фейк новини

    2 0 Отговор
    Шпиономанията, порноманията, импулсивното поведение се срещат и при такива, които не страдат от Паркинсон. Този си е бил бесноват и преди да се разболее.

    18:33 13.08.2025

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    Мен всяка вечер там на дувара ме мъдръсат бай Амет чобанина и Мюмюн козаря, Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом и околностите.

    18:39 13.08.2025

  • 10 Мммм

    0 0 Отговор
    Добре де. Като ми се тресат ръцете и пищова как го е вкарал?!

    18:39 13.08.2025

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    ай сига мъж изнасилил жена си маллиии до де я докарахме в западналия свят

    18:39 13.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ми да ,

    2 1 Отговор
    ненормална работа . Виж ако беше изнасилил зетя , друг въпрос тогава ...

    Коментиран от #14

    18:46 13.08.2025

  • 14 Пимпарев

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "ми да ,":

    Ако беше изнасилил зетя,щяха да го пишат герой на евроатлантическата ценностна система и да го дават за пример на подрастващите.

    18:57 13.08.2025