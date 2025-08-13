Новини
Любопитно »
Проучване разкрива какво е значението на сексуалните партньори в живота

Проучване разкрива какво е значението на сексуалните партньори в живота

13 Август, 2025 17:15 1 178 10

  • сексуални партньори-
  • брой-
  • проучване

Броят на сексуалните партньори, които един човек е имал през живота си, е доста чувствителна тема при романтичните връзки

Проучване разкрива какво е значението на сексуалните партньори в живота - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Мнозина го смятат за важен критерий при избора на партньор. Ново международно проучване, проведено в Уелския университет в Суонзи, показва, че чистите числа не разкриват цялата истина. Оказва се, че това, което наистина влияе върху преценката на потенциалния партньор, не е само общият резултат... но и как той се е развил с течение на времето.

В това проучване са анкетирани над 5300 души от единадесет държави и пет континента. Извадката е варирала от Япония до Бразилия, Австралия и Словакия – въпреки че нито един участник не е бил от африканския континент. Не е изненадващо, че повечето респонденти предпочитат техният партньор да е имал малко сексуални партньори преди тях. Но това възприятие за броя е по-сложно, отколкото изглежда. Например, респондентите са били по-снизходителни към хора, чийто брой партньори е нараствал все по-бавно. За тях това отразява преминаване от по-либерален сексуален живот към търсене на стабилност. За да тестват този ефект, изследователите представили на участниците няколко фиктивни времеви линии, проследяващи сексуалния живот на човек.

В някои сценарии много връзки са били концентрирани в младостта, след което са намалявали. В други те са били разпределени равномерно през целия живот. И накрая, някои времеви линии показват увеличение на броя на партньорите с течение на времето. Резултатът е ясен: профили, където броят на новите партньори е намалявал с течение на времето, са получили най-много точки по отношение на приемливостта на връзката, дори когато крайният общ брой е останал същият като в останалите профили.

Според Андрю Томас, професор по психология в университета Суонзи, това предпочитание има дълбоки корени в нашата еволюционна история. „В миналото познаването на сексуалната история на човек е можело да помогне за избягване на рискове като полово предавани инфекции, изневяра, емоционална нестабилност или съперничество с бивши партньори.“ По този начин, нашият мозък все още може да свързва намаляването на броя на партньорите с търсенето на стабилност и надеждност във връзките.

Факт е, че броят на сексуалните партньори е също, и преди всичко, инструмент, който позволява на мъжете да класифицират жените според повече от съмнителни критерии за респектабилност, дори ако уелското проучване предполага липсата на двоен стандарт. Фактът, че еднакви резултати могат да бъдат оценявани по различен начин, не променя факта, че няма нито срам, нито гордост, които да се извлекат от този доста незначителен параметър.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    Ахххх тая как ще я пльокам .

    17:20 13.08.2025

  • 2 Коджа Асен

    5 1 Отговор
    За жена с много бивши-пиростия. За мъж- коце.

    17:21 13.08.2025

  • 3 Който си шава, си шава

    6 1 Отговор
    Колкото е по-голям броят на сексуалните партньори, толкова е по-голяма вероятността да ги срещнеш и върнеш към тях отново. Шавливият човек не се променя и обикновено е собственик на богата колекция от полово предавани болести.

    17:24 13.08.2025

  • 4 Пич

    8 1 Отговор
    Ще ви го кажа толкова обикновено , че всеки да го разбере ! Много жени са минали през живота ми като секс. Но единици са били тези , които обикнах. И нито една от тях не обикнах поради причината , че прави по добре секс от останалите. Обикнах ги поради комплексните им човешки и духовни качества, а не заради умопомрачителни саксофони!!!

    17:27 13.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тома

    2 0 Отговор
    А какво да каже кмета на Симитли

    17:47 13.08.2025

  • 7 Роза

    5 2 Отговор
    Ще споделя нещо лично-всичките ми сексуални партньори са били до брака ми.След като се омъжих ,не съм имала друг партньор освен съпруга ми!

    Коментиран от #9

    17:51 13.08.2025

  • 8 Варненец

    2 0 Отговор
    Хвалиш ли се или се оплакваш? 🤣

    18:05 13.08.2025

  • 9 Така

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роза":

    И трябва ! Когато връзката или семейството се създаде , хойкането трябва да приключи ! Иначе нищо не сте създали , освен една лъжа !!!

    18:27 13.08.2025

  • 10 Отчет пред форума

    0 0 Отговор
    Не казвам дали съм мъж или жена. При мен беше така: За няколко години 9 броя. После период от 3 години само с 1 брой, но постоянно. След това 32 години само с 1 брой.

    18:52 13.08.2025