Новини
Любопитно »
Дженифър Анистън и Гуинет Полтроу все още си говорят за бившия си Брад Пит

Дженифър Анистън и Гуинет Полтроу все още си говорят за бившия си Брад Пит

13 Август, 2025 16:49 480 2

  • дженифър анистън-
  • гуинет полтроу-
  • брат пит-
  • бивш

Полтроу и Пит бяха сгодени за няколко месеца през 1996–1997 г., а по-късно той беше женен за Анистън от 2000 до 2005 г. 

Дженифър Анистън и Гуинет Полтроу все още си говорят за бившия си Брад Пит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Звездата от Приятели Дженифър Анистън сподели, че тя и колежката ѝ Гуинет Полтроу все още обсъждат общия си бивш партньор Брад Пит, давайки рядък поглед към личните отношения между холивудските звезди.

Полтроу и Пит бяха сгодени за няколко месеца през 1996–1997 г., а по-късно той беше женен за Анистън от 2000 до 2005 г.

В интервю за Vanity Fair Анистън бе попитана дали с близката си приятелка Полтроу говорят за бившия си. „О, разбира се. Как да не говорим? Ние сме момичета“, отговори тя, предава БГНЕС.

Все пак, двете актриси обменят „повече съвети за здраве, отколкото клюки“. И двете са известни с вниманието си към здравословния начин на живот, а Анистън казва: „Винаги си разменяме съвети – ‘Какво правиш за това?’, ‘А за онова?’, ‘Имаш ли нов лекар за този проблем?’“

Актрисата определи раздялата си с Пит преди 20 години като „много уязвим период“ и добави с ирония: „Парадоксално, присъствах на годежното парти на нея [Полтроу] и Брад.“

Двете се запознали през 1996 г., когато Полтроу и Дейвид Шуимър, колега на Анистън от Приятели, снимали филма The Pallbearer.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно ли

    2 0 Отговор
    Ами да. Нали и 2-те са го яли:)

    17:03 13.08.2025

  • 2 Тези

    0 0 Отговор
    Ще ги разчекна и двете една върху друга. Няма да им се повярва!

    17:09 13.08.2025