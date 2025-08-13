Новини
Дуа Липа празнува 30-ия си рожден ден с изрязана бяла рокля (СНИМКИ)

13 Август, 2025 15:59 1 135 7

Тоалетът на поп звездата изуми и разгорещи феновете ѝ

Дуа Липа празнува 30-ия си рожден ден с изрязана бяла рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Певицата Дуа Липа, която ще навърши 30 години на 22 август, започна празненствата за юбилея си по-рано по време на почивка на остров Ибиса със своя годеник Калъм Търнър, близки роднини и приятели.

На публикувани в Instagram кадри изпълнителката е облечена в бяла дълга рокля от пайети с висока яка, отворен гръб и голям изрязан детайл около лявото бедро, който леко показва дупето ѝ. Моделът е изработен по поръчка от дизайнера Симон Порт Жакмюс, близък приятел на Липа, който присъства на тържеството. Певицата е допълнила визията с бели остри обувки, масивни сребърни гривни, обемни обеци и блестящи пръстени, залагайки на минимален грим.

В социалната мрежа Липа описва събитието като „ранен рожден ден на любимия остров с любимите хора“ и добавя, че не може „да дочака да навърши 30“. Жакмюс коментира публикацията ѝ с „Обичам те, ma chérie“.

Дуа Липа сподели и кадри от почивката с годеника си Калъм Търнър, включително снимки по бански с черно-бели точки, като подчерта, че си „почива, преди да продължи да танцува в 30-те си“.


