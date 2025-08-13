Новини
Любопитно »
Класация на най-злопаметните зодии

Класация на най-злопаметните зодии

13 Август, 2025 15:45 1 940 7

  • зодии-
  • злопаметни-
  • класация-
  • астрология

Кои знаци никога не забравят обидите

Класация на най-злопаметните зодии - 1
Снимка: Shutetrstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Някои хора лесно прощават и продължават напред, но за други дори дребен конфликт се превръща в рана, която не заздравява с години. Астролозите са направили класация на най-злопаметните знаци от Зодиака – от тези, които само понякога ще ви припомнят грешките ви, до такива, които никога, ама никога, няма да забравят обидата.

5-то място: Лъв

Лъвовете обожават да бъдат в центъра на вниманието и да усещат уважение от околните. Ако някой накърни достойнството им, моментът остава в паметта им дълго. Могат да се държат сякаш са простили, но разочарованието тлее. Лъвът не търси моментално отмъщение, но при следваща среща с „виновника“ обидата ще изплува отново.

4-то място: Рак

Емоционални и чувствителни, Раците пазят спомените като семеен албум – включително и тези, които болят. Могат да изглеждат спокойни, но вътрешно преживяват обидата отново и отново. Понякога избягват хората, които са ги наранили, в продължение на години, а повторното сближаване изисква истински усилия.

3-то място: Телец

Телците трудно прощават, особено когато става дума за нарушено доверие. Упорити и принципни, те рядко дават втори шанс. Външно може да запазят хладнокръвие, но помнят всяка подробност от несправедливостта. А ако сгрешите отново, Телецът без колебание ще сложи край на отношенията.

2-ро място: Козирог

Козирозите са рационални, но когато въпросът опира до чест и справедливост, не забравят нищо. Тяхната злопаметност е премерен ход, а не емоционален изблик. Загубите ли доверието им, връщането назад е почти невъзможно. Козирогът ще помни обидата толкова дълго, колкото е нужно, за да се предпази от бъдещи разочарования.

1-во място: Скорпион

Скорпионите са безспорните шампиони по злопаметност. Те анализират всяка дума, жест и интонация, а ако усетят предателство или несправедливост, втори шанс няма. Паметта им е брилянтна, а чувството за справедливост – непоклатимо. Могат да чакат години за „подходящия момент“ да възстановят баланса. Дори след десетилетие Скорпионът ще ви припомни всяка подробност от обидата.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз не забравям!

    5 0 Отговор
    А вие ще съжалявате, но ще е късно...

    15:51 13.08.2025

  • 2 Не е

    3 6 Отговор
    До зодията , а до личната тъпотия на практикуващите злопаметността!

    Коментиран от #3

    15:59 13.08.2025

  • 3 Айде без оправдания!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не е":

    Ако някой е злопаметен, сигурно си го предизвикал с нещо.

    Коментиран от #4

    16:03 13.08.2025

  • 4 Много

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Айде без оправдания!":

    Ясно. Никой от нас не е безгрешен и понякога засяга някой. Но най примитивните и глупави никога не успяват да простят и да протегнат ръка. А нищо в живота не съсипва повече от злобата. А и нямам защо да ти се оправдавам !

    Коментиран от #5

    16:14 13.08.2025

  • 5 Напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много":

    Има защо и затова го правиш! И изощо не ставаше дума за това да си безгрешен. Подвизават се тука едни б0клуци, които се имат за съдии, ама съд ще ги преследва и на тоя и на оня свят!

    Коментиран от #6

    16:41 13.08.2025

  • 6 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Напротив":

    Защо! Това беше общо разсъждение което животът ми е показал, не беше към тебе. А ти не ми играй картата на глупавата, защото си много умна. Преди няколко дни ти зададох въпрос който би ти позволил да лавираш и да намекнеш какво искаш без да се засегне достойнството ти. Със сигурност си го разбрала, и го използва да кажеш че нищо не искаш от мен. Какво очакваш тогава, след като винаги когато аз започна да градя нещо, ти го риташ в основите? Ако мислиш че един мъж трябва да дойде и да те набие и изнасили, не съм аз този мъж. Упреците ти са неоснователни!

    16:55 13.08.2025

  • 7 Пълни глупости

    0 0 Отговор
    От Девата по- злопаметно няма.Ще ти натякне нещо примерно станало преди 25г.😂😂😂

    17:17 13.08.2025