Класация на най-злопаметните зодии

Някои хора лесно прощават и продължават напред, но за други дори дребен конфликт се превръща в рана, която не заздравява с години. Астролозите са направили класация на най-злопаметните знаци от Зодиака – от тези, които само понякога ще ви припомнят грешките ви, до такива, които никога, ама никога, няма да забравят обидата.
5-то място: Лъв
Лъвовете обожават да бъдат в центъра на вниманието и да усещат уважение от околните. Ако някой накърни достойнството им, моментът остава в паметта им дълго. Могат да се държат сякаш са простили, но разочарованието тлее. Лъвът не търси моментално отмъщение, но при следваща среща с „виновника“ обидата ще изплува отново.
4-то място: Рак
Емоционални и чувствителни, Раците пазят спомените като семеен албум – включително и тези, които болят. Могат да изглеждат спокойни, но вътрешно преживяват обидата отново и отново. Понякога избягват хората, които са ги наранили, в продължение на години, а повторното сближаване изисква истински усилия.
3-то място: Телец
Телците трудно прощават, особено когато става дума за нарушено доверие. Упорити и принципни, те рядко дават втори шанс. Външно може да запазят хладнокръвие, но помнят всяка подробност от несправедливостта. А ако сгрешите отново, Телецът без колебание ще сложи край на отношенията.
2-ро място: Козирог
Козирозите са рационални, но когато въпросът опира до чест и справедливост, не забравят нищо. Тяхната злопаметност е премерен ход, а не емоционален изблик. Загубите ли доверието им, връщането назад е почти невъзможно. Козирогът ще помни обидата толкова дълго, колкото е нужно, за да се предпази от бъдещи разочарования.
1-во място: Скорпион
Скорпионите са безспорните шампиони по злопаметност. Те анализират всяка дума, жест и интонация, а ако усетят предателство или несправедливост, втори шанс няма. Паметта им е брилянтна, а чувството за справедливост – непоклатимо. Могат да чакат години за „подходящия момент“ да възстановят баланса. Дори след десетилетие Скорпионът ще ви припомни всяка подробност от обидата.
