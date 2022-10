Сара Джийн Ъндърууд ни предложи може би най-сексапилната версия на Джесика Рабит (СНИМКИ)

Сара Джийн Ъндърууд е един от най-популярните еротични модели в света, докато Джесика Рабит е може би нейният еквивалент в старите рисувани филмчета на Disney. Колаборацията помежду им обаче вдига еротиката на съвсем ново ниво.

Едрогърдата блондинка този път е с огненочервени коси, добре познатата червена рокля с цепка над ханша, лилавите ръкавици и иконичното цигаре.

Разликата между двете е може би само, че Сара не си е намерила перука, с която да прекара кичур върху дясното си около, но това е детайл, който бихме пренебрегнали с удоволствие.

I’m not bad. I’m just drawn that way 😏 pic.twitter.com/y002feywpp