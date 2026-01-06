Зам.-министър на финансите: Предвиждат се по 400 проверки на ден от НАП заради еврото

Преходът се случва плавно и спокойно, така както всички институции го бяха предвидили. Това заяви пред bTV зам.-министърът на финансите Методи Методиев, цитиран от novini.bg.
"Констатирахме някои спорадични затруднения - с недостатъчна наличност на дребни пари и монети, с двойно обозначаване. Проблеми, които не бяха от съществен характер."
Направена е една много стройна и добра организация за проверки. НАП разполага с един изключително голям ресурс. По специални графици се предвиждат по 400 проверки на ден, разкри Методиев.
"Влязохме с така наречения удължителен закон, но това по никакъв начин няма да попречи на процеса на приемане на еврото. Това нещо сме го правили и предходни години", каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Трол
08:56 06.01.2026
5 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
ТРЯБВА РЕД И ДИСЦИПЛИНА. СЛЕД КАТО СМЕ КЛУБА НА EБAНИTE, ТРЯБВА ДА СВИКВАМЕ .😮
08:57 06.01.2026
6 Стенли
Коментиран от #11
08:58 06.01.2026
8 Що бръщолевиш
09:00 06.01.2026
9 Питане
09:01 06.01.2026
11 Надявам
До коментар #6 от "Стенли":се тогава вече да има правителство, ама не такова, като тези досега.
09:04 06.01.2026
14 Резултат от проверката
09:08 06.01.2026