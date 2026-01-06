Новини
България »
Всички градове »
Зам.-министър на финансите: Предвиждат се по 400 проверки на ден от НАП заради еврото

Зам.-министър на финансите: Предвиждат се по 400 проверки на ден от НАП заради еврото

6 Януари, 2026 08:44 481 14

  • заместник- министър-
  • финанси-
  • проверки-
  • нап-
  • евро

Преходът се случва плавно и спокойно, така както всички институции го бяха предвидили, коментира Методи Методиев

Зам.-министър на финансите: Предвиждат се по 400 проверки на ден от НАП заради еврото - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преходът се случва плавно и спокойно, така както всички институции го бяха предвидили. Това заяви пред bTV зам.-министърът на финансите Методи Методиев, цитиран от novini.bg.

"Констатирахме някои спорадични затруднения - с недостатъчна наличност на дребни пари и монети, с двойно обозначаване. Проблеми, които не бяха от съществен характер."

Направена е една много стройна и добра организация за проверки. НАП разполага с един изключително голям ресурс. По специални графици се предвиждат по 400 проверки на ден, разкри Методиев.

"Влязохме с така наречения удължителен закон, но това по никакъв начин няма да попречи на процеса на приемане на еврото. Това нещо сме го правили и предходни години", каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    4 0 Отговор
    Ще падне голямо напъване от НАП.

    08:56 06.01.2026

  • 5 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    7 0 Отговор
    И ПО 500 ПРОВЕРКИ, ДАЖЕ.
    ТРЯБВА РЕД И ДИСЦИПЛИНА. СЛЕД КАТО СМЕ КЛУБА НА EБAНИTE, ТРЯБВА ДА СВИКВАМЕ .😮

    08:57 06.01.2026

  • 6 Стенли

    2 0 Отговор
    Абе не знам какво ще проверяват обаче слушам сутринта по радиото че се канят отново да ни сурвакат от лятото с тридесет процента тол такси нагоре и кой в крайна сметка ще плати ами ние потребителите защото всички стоки се превозват с камиони и като му увеличават таксата ще си вдигат цените на превозите

    Коментиран от #11

    08:58 06.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Що бръщолевиш

    3 0 Отговор
    колкото да не мълчиш ? Непродуктивни проверки не носещи нищо , а струващи само излишни масрафи да плащат проверячите !

    09:00 06.01.2026

  • 9 Питане

    0 0 Отговор
    Умишлено ли толкова дълго се забавиха въпросните проверки ???

    09:01 06.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Надявам

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    се тогава вече да има правителство, ама не такова, като тези досега.

    09:04 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Резултат от проверката

    0 0 Отговор
    Нарушения няма, не е имало и никога няма да има. хи хи хи

    09:08 06.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол