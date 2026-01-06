Зам.-министър на финансите: Предвиждат се по 400 проверки на ден от НАП заради еврото

Преходът се случва плавно и спокойно, така както всички институции го бяха предвидили. Това заяви пред bTV зам.-министърът на финансите Методи Методиев, цитиран от novini.bg.

"Констатирахме някои спорадични затруднения - с недостатъчна наличност на дребни пари и монети, с двойно обозначаване. Проблеми, които не бяха от съществен характер."

Направена е една много стройна и добра организация за проверки. НАП разполага с един изключително голям ресурс. По специални графици се предвиждат по 400 проверки на ден, разкри Методиев.

"Влязохме с така наречения удължителен закон, но това по никакъв начин няма да попречи на процеса на приемане на еврото. Това нещо сме го правили и предходни години", каза още той.