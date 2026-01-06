Новини
Зеленски извърши най-голямото разместване на върха: какво се случва в Украйна
Зеленски извърши най-голямото разместване на върха: какво се случва в Украйна

6 Януари, 2026 09:03

Зеленски също така се стреми да укрепи тежко пострадалата от войната икономика, включително чрез проекти за партньорство със САЩ и други държави

Мария Атанасова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски смени ръководителя на Службата за сигурност на Украйна, продължавайки мащабните кадрови промени, които поде миналата седмица. Новата смяна дойде ден преди днешната среща на върха в Париж на страните съюзници на Украйна от така наречената „Коалиция на желаещите“, предадоха световните агенции. Зеленски ще участва в тази среща, пише БТА.

В рамките на най-голямото разместване на върха в Украйна от около шест месеца насам генерал-лейтенант Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност, обяви оставката си на уебсайта на агенцията. Зеленски публикува указ на президентския сайт, с който назначи Евген Хмара, бивш ръководител на Специалния оперативен център към Службата за сигурност, за временно изпълняващ длъжността началник на агенцията. По времето на Малюк СБУ постигна някои впечатляващи успехи срещу Русия, включително операция „Паяжина“, за която Украйна заяви, че е повредила или унищожила 41 руски военни самолета при координирани удари по четири руски авиобази.

Високопоставен украински служител, пожелал анонимност, заяви пред Ройтерс, че на Малюк е било предложено да оглави по-малката Служба за външно разузнаване вместо СБУ, но той е отказал. Службата за външно разузнаване в момента няма ръководител, след като предишният ѝ началник беше назначен начело на Украинското военно разузнаване. Ръководителят на граничната служба също е бил сменен - още един знак за мащабните промени в сектора за сигурност и отбрана, които са в ход.

Михайло Федоров, изборът на Зеленски за нов министър на отбраната, обявен в петък, все още не е одобрен от парламента на Украйна, допълва Ройтерс. Вчера Зеленски заяви, че иска той да се съсредоточи върху технологиите и иновациите, за да „противодейства на желанието на Русия да направи тази война безкрайна“.

В петък Зеленски назначи също така ръководителя на Украинското военно разузнаване Кирило Буданов за свой нов началник на кабинета. Обявявайки тогава назначението на Буданов Зеленски заяви, че Украйна трябва да се съсредоточи върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните и силите за сигурност, както и върху преговорите за мир - области, които са под надзора на президентската администрация.

Зеленски заяви, че вчера се е срещнал с Буданов, за да обсъдят начини за намаляване на предимството на Русия, произтичащо от по-големите ѝ въоръжени сили. „Русия има едно значително предимство в тази война, а именно възможността да оказва натиск върху Украйна чрез мащаба на ударите и мащаба на атаките“, написа той в социалните мрежи. „Ние можем и трябва да отговорим с по-активно използване на технологии, по-бързо разработване на нови видове оръжия и нови тактики,“ заяви Зеленски.

Зеленски се стреми да обнови администрацията си, докато войната на изтощение с Русия навлиза в четвъртата си годишнина следващия месец. Той е решен да запази инерцията на водените от САЩ преговори за мир, както и да засили фокуса на Украйна върху отбраната, в случай че тези усилия се провалят, отбелязва Асошиейтед прес.

Зеленски също така се стреми да укрепи тежко пострадалата от войната икономика, включително чрез проекти за партньорство със САЩ и други държави. Той обяви назначаването на бившия заместник министър-председател на Канада Кристия Фрийланд за съветник по икономическото развитие на Украйна, като я определи като експерт със „значителен опит в привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации“. Фрийланд, която е от украински произход и е силен критик на руския президент Владимир Путин, е бивша журналистка и канадски депутат. Освен че е бивш заместник министър-председател на Канада, тя е заемала постовете министър на международната търговия, външен министър и министър на финансите и е участвала в договарянето на търговски споразумения както с Европа, така и със САЩ. Завършилата Харвардския университет Фрийланд е била и специален представител на Канада за възстановяването на Украйна, както и канадски депутат.

Фрийланд обаче имаше разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп, което би могло да навреди на Украйна. По време на първия мандат на Тръмп Фрийланд изигра ключова роля в преговорите по Споразумението за търговия между САЩ, Мексико и Канада, но дразнеше сътрудниците на Тръмп с тактиките си. По време на първата среща на Тръмп с канадския премиер Марк Карни в Овалния кабинет на Белия дом миналата година американският лидер припомни неприязънта си към Фрийланд. „Тя беше ужасна, наистина - ужасен човек“, каза тогава Тръмп. Когато Фрийланд напусна кабинета на бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо, Тръмп написа в социалните мрежи, че „поведението ѝ беше напълно токсично“.

Опозиционен депутат в Канада сега възрази, че Фрийланд не може едновременно да бъде член на парламента на страната и да работи като съветник на чуждо правителство.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    30 7 Отговор
    Американските агенти са сменени от брирански агенти.

    Коментиран от #34

    09:08 06.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    42 6 Отговор
    Забелязвате ли че по новините на БТВ и Нова вече за Украйна се говори в края на емисиите.Вече не са номер едно.

    09:08 06.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Яков

    40 12 Отговор
    Украйна ще бъде премахната от картата и заличена като нацистко бандеровска държава. Хунтата ще свърши като Мусолини!

    Коментиран от #13, #17, #42

    09:10 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 е как какво

    31 6 Отговор
    Хаос, разруха, пердах

    09:12 06.01.2026

  • 10 Кога ще има

    31 7 Отговор
    избори в 404. На този му изтече срока за годност.

    Коментиран от #12

    09:12 06.01.2026

  • 11 A защо руснаците се управляват от

    10 35 Отговор
    Такъв простаk?

    09:13 06.01.2026

  • 12 Геро

    6 21 Отговор

    До коментар #10 от "Кога ще има":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    09:14 06.01.2026

  • 13 Механик

    7 14 Отговор

    До коментар #7 от "Яков":

    Ще ще ще ще ще

    Коментиран от #19

    09:15 06.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 спря да обикаля юса и европа . объркаха

    24 6 Отговор
    му сметките . фалира .

    09:15 06.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да де

    8 14 Отговор

    До коментар #7 от "Яков":

    Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.

    09:15 06.01.2026

  • 18 Народът на Русия

    7 27 Отговор

    До коментар #14 от "Народа на Украйна":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #22

    09:18 06.01.2026

  • 19 Механик

    26 9 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма нацисткоБандеровска Украйна на картата

    09:18 06.01.2026

  • 20 Кадрите на Зеленски Бягат, Нагушили са

    24 6 Отговор
    се добре и Бягане и Криене! Знаят, че ще ги Потърсят и Лягат някъде на Дъното, да отърват Кожите???

    09:18 06.01.2026

  • 21 Копеи не философствай!

    10 15 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането е много добро и е в евро!Марш!!!

    09:19 06.01.2026

  • 22 Сами

    28 6 Отговор

    До коментар #18 от "Народът на Русия":

    В сравнение с България Русия е рай!

    Коментиран от #25

    09:19 06.01.2026

  • 23 Кременчуг

    13 1 Отговор
    От размяна на събираемите сумата не се променя....

    09:21 06.01.2026

  • 24 Механик

    22 6 Отговор
    Как какво става в Украина? Ми то си личи и по това, че за Украиня вече почти не пускат новини. Само за разлика от преди 2-3 години, когато на 4 новини за украина се падаше една която не е .
    А това означава едно- Украина вече не е важна. Прежалена е. Сега медиите са в процес на вземане на завоя. Малко живнаха покрай Венецуела, но бързо приключиха, понеже на всички стана ясно, че от под доя камък няма да излезе заек.

    Коментиран от #29

    09:22 06.01.2026

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 17 Отговор

    До коментар #22 от "Сами":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?

    Коментиран от #46

    09:23 06.01.2026

  • 26 Ооо ,Меанико дишаш ли още?

    12 5 Отговор
    Ей от тая война рак ще си докараш.🤣😁

    09:26 06.01.2026

  • 27 Какво се случва

    19 6 Отговор
    Украйна умря.

    09:26 06.01.2026

  • 28 БАЦЕ ЕООД

    9 7 Отговор
    сменете му бележките на дежурния вече де ... Вече никой не му отговаря, губите от трафик

    09:27 06.01.2026

  • 29 Българин

    7 21 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    В Украйна падат руски тикви като зелки.Това става.

    09:27 06.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гръм и мълнии

    17 4 Отговор
    Нов 6ардак със стари к0.рви

    09:33 06.01.2026

  • 32 Още факти за тази Кристия Фрийланд

    13 4 Отговор
    От доказано нацистко потекло!
    Не разбирам защо не е написано в статията!
    Може лесно да се провери в Гугъл!

    09:36 06.01.2026

  • 33 Ъъъъъъъ

    12 4 Отговор
    Украйна вече не е интересна... Тръмп открадна шоуто на Зеленски и това скоро няма да се промени. Идвва Гренландия, а както каза един френски генерал - Трябва да се подготвим за война със САЩ! Това е нация от престъпници!! Украйна и Зеления отидоха в 9-та глуха 🤣

    09:38 06.01.2026

  • 34 Всъщност е

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    обратното! Но пък нали си Трол!

    Тръмп просто разчиства терена в Украйна!

    09:38 06.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мишел

    9 3 Отговор
    Тръмп обяви Северна и Южна Америка за американска зона на влияние и остави Европа като руска зона. Това ще проличи много скоро.

    09:47 06.01.2026

  • 37 Време е

    9 3 Отговор
    Зеленски да отпътува или за Гуантанамо или за Сибир! Жертвите на украинският народ са вече прекалено много а и това ще сложи край на войната!

    Коментиран от #44

    09:47 06.01.2026

  • 38 Тома

    9 1 Отговор
    ..."Зеленски се стреми да обнови администрацията си, докато войната на изтощение с Русия навлиза в четвъртата си годишнина следващия месец. "...

    Поредното доказателство, че във "Факти" пишат хора, завършили помощно училище.

    09:51 06.01.2026

  • 39 Украинец

    4 2 Отговор
    Зеленски Володимир е ЕВРЕИН който беше назначен от СОРОС.
    Как може един Евреин да бъде верен на УКРАИНЕЦ.
    За съжаление Евреите в Украйна имат глар и много СОРОСОИДНИ пари които бележат ИЗБОТИТЕ.

    Руснака много добре да мисли за такива личности като ВОЛОДИМИР да не се допускат в политическите среди ако настояват в СИБИР.

    Коментиран от #45

    10:03 06.01.2026

  • 40 Боко

    4 1 Отговор
    Дрогата не прощава

    10:08 06.01.2026

  • 41 Квартал 95

    3 1 Отговор
    Зеленото като се "качи на черешата" и му идват всякакви идеи. Това е причината за смените "на върха".

    10:19 06.01.2026

  • 42 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Яков":

    Да се знае ,фашизма е в русия та отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !!!

    10:23 06.01.2026

  • 43 замазване на скандала

    5 1 Отговор
    С тези размествания Зеления цели само едно - да ПРИКРИЕ ГОЛЯМАТА КОРУПЦИЯ, ширеща се в администрацията му. От милиардите помощи за Украйна се краде яко! И не само НАБУ, но и ЦРУ работи на терен! Тръмп вече знае кои са КРАДЦИТЕ!

    10:29 06.01.2026

  • 44 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Време е":

    Нямаш ли своя родина,та възхваляваш враговете ?

    10:31 06.01.2026

  • 45 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Украинец":

    Като си рашист що се пишеш украинец ?

    10:33 06.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

