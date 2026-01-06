Зеленски извърши най-голямото разместване на върха: какво се случва в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски смени ръководителя на Службата за сигурност на Украйна, продължавайки мащабните кадрови промени, които поде миналата седмица. Новата смяна дойде ден преди днешната среща на върха в Париж на страните съюзници на Украйна от така наречената „Коалиция на желаещите“, предадоха световните агенции. Зеленски ще участва в тази среща, пише БТА.
В рамките на най-голямото разместване на върха в Украйна от около шест месеца насам генерал-лейтенант Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност, обяви оставката си на уебсайта на агенцията. Зеленски публикува указ на президентския сайт, с който назначи Евген Хмара, бивш ръководител на Специалния оперативен център към Службата за сигурност, за временно изпълняващ длъжността началник на агенцията. По времето на Малюк СБУ постигна някои впечатляващи успехи срещу Русия, включително операция „Паяжина“, за която Украйна заяви, че е повредила или унищожила 41 руски военни самолета при координирани удари по четири руски авиобази.
Високопоставен украински служител, пожелал анонимност, заяви пред Ройтерс, че на Малюк е било предложено да оглави по-малката Служба за външно разузнаване вместо СБУ, но той е отказал. Службата за външно разузнаване в момента няма ръководител, след като предишният ѝ началник беше назначен начело на Украинското военно разузнаване. Ръководителят на граничната служба също е бил сменен - още един знак за мащабните промени в сектора за сигурност и отбрана, които са в ход.
Михайло Федоров, изборът на Зеленски за нов министър на отбраната, обявен в петък, все още не е одобрен от парламента на Украйна, допълва Ройтерс. Вчера Зеленски заяви, че иска той да се съсредоточи върху технологиите и иновациите, за да „противодейства на желанието на Русия да направи тази война безкрайна“.
В петък Зеленски назначи също така ръководителя на Украинското военно разузнаване Кирило Буданов за свой нов началник на кабинета. Обявявайки тогава назначението на Буданов Зеленски заяви, че Украйна трябва да се съсредоточи върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните и силите за сигурност, както и върху преговорите за мир - области, които са под надзора на президентската администрация.
Зеленски заяви, че вчера се е срещнал с Буданов, за да обсъдят начини за намаляване на предимството на Русия, произтичащо от по-големите ѝ въоръжени сили. „Русия има едно значително предимство в тази война, а именно възможността да оказва натиск върху Украйна чрез мащаба на ударите и мащаба на атаките“, написа той в социалните мрежи. „Ние можем и трябва да отговорим с по-активно използване на технологии, по-бързо разработване на нови видове оръжия и нови тактики,“ заяви Зеленски.
Зеленски се стреми да обнови администрацията си, докато войната на изтощение с Русия навлиза в четвъртата си годишнина следващия месец. Той е решен да запази инерцията на водените от САЩ преговори за мир, както и да засили фокуса на Украйна върху отбраната, в случай че тези усилия се провалят, отбелязва Асошиейтед прес.
Зеленски също така се стреми да укрепи тежко пострадалата от войната икономика, включително чрез проекти за партньорство със САЩ и други държави. Той обяви назначаването на бившия заместник министър-председател на Канада Кристия Фрийланд за съветник по икономическото развитие на Украйна, като я определи като експерт със „значителен опит в привличането на инвестиции и осъществяването на икономически трансформации“. Фрийланд, която е от украински произход и е силен критик на руския президент Владимир Путин, е бивша журналистка и канадски депутат. Освен че е бивш заместник министър-председател на Канада, тя е заемала постовете министър на международната търговия, външен министър и министър на финансите и е участвала в договарянето на търговски споразумения както с Европа, така и със САЩ. Завършилата Харвардския университет Фрийланд е била и специален представител на Канада за възстановяването на Украйна, както и канадски депутат.
Фрийланд обаче имаше разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп, което би могло да навреди на Украйна. По време на първия мандат на Тръмп Фрийланд изигра ключова роля в преговорите по Споразумението за търговия между САЩ, Мексико и Канада, но дразнеше сътрудниците на Тръмп с тактиките си. По време на първата среща на Тръмп с канадския премиер Марк Карни в Овалния кабинет на Белия дом миналата година американският лидер припомни неприязънта си към Фрийланд. „Тя беше ужасна, наистина - ужасен човек“, каза тогава Тръмп. Когато Фрийланд напусна кабинета на бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо, Тръмп написа в социалните мрежи, че „поведението ѝ беше напълно токсично“.
Опозиционен депутат в Канада сега възрази, че Фрийланд не може едновременно да бъде член на парламента на страната и да работи като съветник на чуждо правителство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трол
Коментиран от #34
09:08 06.01.2026
3 Последния Софиянец
09:08 06.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Яков
Коментиран от #13, #17, #42
09:10 06.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 е как какво
09:12 06.01.2026
10 Кога ще има
Коментиран от #12
09:12 06.01.2026
11 A защо руснаците се управляват от
09:13 06.01.2026
12 Геро
До коментар #10 от "Кога ще има":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
09:14 06.01.2026
13 Механик
До коментар #7 от "Яков":Ще ще ще ще ще
Коментиран от #19
09:15 06.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 спря да обикаля юса и европа . объркаха
09:15 06.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да де
До коментар #7 от "Яков":Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.
09:15 06.01.2026
18 Народът на Русия
До коментар #14 от "Народа на Украйна":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #22
09:18 06.01.2026
19 Механик
До коментар #13 от "Механик":Ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма нацисткоБандеровска Украйна на картата
09:18 06.01.2026
20 Кадрите на Зеленски Бягат, Нагушили са
09:18 06.01.2026
21 Копеи не философствай!
До коментар #16 от "Ха ХаХа":Марш да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането е много добро и е в евро!Марш!!!
09:19 06.01.2026
22 Сами
До коментар #18 от "Народът на Русия":В сравнение с България Русия е рай!
Коментиран от #25
09:19 06.01.2026
23 Кременчуг
09:21 06.01.2026
24 Механик
А това означава едно- Украина вече не е важна. Прежалена е. Сега медиите са в процес на вземане на завоя. Малко живнаха покрай Венецуела, но бързо приключиха, понеже на всички стана ясно, че от под доя камък няма да излезе заек.
Коментиран от #29
09:22 06.01.2026
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "Сами":Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?
Коментиран от #46
09:23 06.01.2026
26 Ооо ,Меанико дишаш ли още?
09:26 06.01.2026
27 Какво се случва
09:26 06.01.2026
28 БАЦЕ ЕООД
09:27 06.01.2026
29 Българин
До коментар #24 от "Механик":В Украйна падат руски тикви като зелки.Това става.
09:27 06.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гръм и мълнии
09:33 06.01.2026
32 Още факти за тази Кристия Фрийланд
Не разбирам защо не е написано в статията!
Може лесно да се провери в Гугъл!
09:36 06.01.2026
33 Ъъъъъъъ
09:38 06.01.2026
34 Всъщност е
До коментар #2 от "Трол":обратното! Но пък нали си Трол!
Тръмп просто разчиства терена в Украйна!
09:38 06.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мишел
09:47 06.01.2026
37 Време е
Коментиран от #44
09:47 06.01.2026
38 Тома
Поредното доказателство, че във "Факти" пишат хора, завършили помощно училище.
09:51 06.01.2026
39 Украинец
Как може един Евреин да бъде верен на УКРАИНЕЦ.
За съжаление Евреите в Украйна имат глар и много СОРОСОИДНИ пари които бележат ИЗБОТИТЕ.
Руснака много добре да мисли за такива личности като ВОЛОДИМИР да не се допускат в политическите среди ако настояват в СИБИР.
Коментиран от #45
10:03 06.01.2026
40 Боко
10:08 06.01.2026
41 Квартал 95
10:19 06.01.2026
42 Лука
До коментар #7 от "Яков":Да се знае ,фашизма е в русия та отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !!!
10:23 06.01.2026
43 замазване на скандала
10:29 06.01.2026
44 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #37 от "Време е":Нямаш ли своя родина,та възхваляваш враговете ?
10:31 06.01.2026
45 Лука
До коментар #39 от "Украинец":Като си рашист що се пишеш украинец ?
10:33 06.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.