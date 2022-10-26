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Отстреляха три звяра в кирковско село

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Отстреляха три звяра в кирковско село

  • ловци-
  • авджии-
  • вълци

Един от повалените екземпляри е за златен медал, поясниха авджиите

Отстреляха три звяра в кирковско село - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Три вълка бяха отстреляни от ловците от дружинка „Долно Къпиново“, пише 24rodopi.com.

Един от повалените екземпляри е за златен медал, поясниха авджиите от едноименното кирковско село.

„Днес ловният излет беше хайка срещу вълци по молба на местните животновъди."

"Десетки овце са разкъсани само за месец от глутницата, която от известно време бродеше в района. Хората вече са спокойни“, казаха още ловците.

Отстреляха три звяра в кирковско село


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лидер

    10 1 Отговор
    Венелина ще те отстрелям като коза

    09:46 26.10.2022

  • 2 гост

    16 7 Отговор
    Ами щом са тормозили хорицата добре,ама защо така грозно сте ги закичили на капака на тоя таралясник,да се изфукате ли комплексари такива!!!

    Коментиран от #4, #7

    09:48 26.10.2022

  • 3 Иванушка 🇷🇺

    4 15 Отговор
    Така ще вържат и путанита с памперса за уазката и ще го разкарват из мацква!

    09:50 26.10.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 5 Краснай клошар

    6 2 Отговор
    Защото са примитивни жалкари!

    09:51 26.10.2022

  • 6 ЛовецУбиец

    10 8 Отговор
    и това е за гордост ??? идиоти, оставете животните, в природата трябва да има равновесие !!

    09:53 26.10.2022

  • 7 Краснай клошар

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Защото са примитивни жалкари!

    09:53 26.10.2022

  • 8 23456535

    6 2 Отговор
    По-голям звяр от човека няма ,освен за храна убива и по други причини !!!

    09:58 26.10.2022

  • 9 Многознайко

    4 4 Отговор
    Страшни мъже са, да убиеш животинче с пушка е лесно. Да идат в украйна да се перчат,там да ги видим.
    Жалка история...

    09:58 26.10.2022

  • 10 Зверове

    5 1 Отговор
    отстреляха три вълка.

    10:05 26.10.2022

  • 11 Браво

    7 1 Отговор
    На ловджиите вълците трябва да се избиват защото правят поразии по селата градските зелени човечета не им пука финансират развъждането на вълците без да мислят за хората по селата

    10:07 26.10.2022

  • 12 Иванова

    1 0 Отговор
    Отвратителни са тези герои ловджии! Има други посоки за опазване на тези красиви животни. Скоро няма да има въобще от тях, както и други. Кои са зверовете!?

    10:30 26.10.2022