Отстреляха три звяра в кирковско село

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Риби (20.02 -20.03) Прекалено сте честолюбиви, а това не винаги е лесно. Не бъдете песимисти - освен, че така губите приятели си, ще загубите и уважение към самите себе си.

Водолей (21.01 -19.02) Не е от най-спокойните ви дни, но пък ще можете да промените нещата, които ви дразнят. Не забравяйте, че гневът не е емоцията, която гради, така че я трансформирайте овреме.

Козирог (23.12 -20.01) Ден за планиране, но и за приключване на отлагани задачи. Малко трудно ще съвместите двете дейности, но не е невъзможно. Важното е да не подхождате твърде емоционално.

Стрелец (23.11 -22.12) Внимавайте, съвсем лекомислено започвате да флиртувате в работата, а това няма да доведе до нищо добро. Не бъркайте работните с личните отношения.

Скорпион (24.10 -22.11) Ще правите нещата методично и по план, и разбира се всичко ще става лесно и бързо. Днес можете да се покажете като страхотни професионалисти дори без да целите да го направите.

Везни (24.09 -23.10) Интуитивно усещате как да се справите с проблемите. Сякаш щастието бди над вас. Това е прекрасно, но не злоупотребявайте с него.

Дева (24.08 -23.09) Днес ловко ще се нагаждате според общественото мнение. Това е добре за представянето ви в обществото, но дали е добре за самите вас. Давате ли си сметка какво искате самите вие.

Лъв (24.07 -23.08) Песимизмът до нищо добро няма да ви доведе, така че - изхвърлете го на боклука и просто действайте. Имате достатъчно идеи, време е да ги реализирате, но без да действате емоционално.

Рак (22.06 -23.07) Днес ще сте твърде общителни чак ще се изненадате сами от себе си. Склонни сте обаче да създавате повърхностни връзки. Важното е да не се разсейвайте много и да не се разпилявате в твърде много посоки.

Близнаци (22.05 -21.06) Доста рязко ще се държите с околните. Гледайте да не нараните някого по невнимание. Избягвайте да правите забележки на хората, които обичате, има и други начини да им кажете истината.

Телец (21.04 -21.05) Киселата ви физиономия и безпричинните страхове няма да ви помогнат. Харесва ви да се вживявате в ролята на страдалци, но помислете това докъде би ви довело.