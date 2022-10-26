Отстреляха три звяра в кирковско село

Три вълка бяха отстреляни от ловците от дружинка „Долно Къпиново“, пише 24rodopi.com.
Един от повалените екземпляри е за златен медал, поясниха авджиите от едноименното кирковско село.
„Днес ловният излет беше хайка срещу вълци по молба на местните животновъди."
"Десетки овце са разкъсани само за месец от глутницата, която от известно време бродеше в района. Хората вече са спокойни“, казаха още ловците.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лидер
09:46 26.10.2022
2 гост
Коментиран от #4, #7
09:48 26.10.2022
3 Иванушка 🇷🇺
09:50 26.10.2022
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Краснай клошар
09:51 26.10.2022
6 ЛовецУбиец
09:53 26.10.2022
7 Краснай клошар
До коментар #2 от "гост":Защото са примитивни жалкари!
09:53 26.10.2022
8 23456535
09:58 26.10.2022
9 Многознайко
Жалка история...
09:58 26.10.2022
10 Зверове
10:05 26.10.2022
11 Браво
10:07 26.10.2022
12 Иванова
10:30 26.10.2022