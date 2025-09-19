Новини
Любопитно »
Над 300 кг и 4 метра! Ловци на крокодили хванаха гигантски алигатор в Мисисипи ВИДЕО

Над 300 кг и 4 метра! Ловци на крокодили хванаха гигантски алигатор в Мисисипи ВИДЕО

19 Септември, 2025 20:04, обновена 19 Септември, 2025 20:15 785 7

  • алигатор-
  • крокодил-
  • ловци-
  • сащ-
  • язовир

Битката със зловещия звяр продължила неочаквано кратко - само15 минути

Над 300 кг и 4 метра! Ловци на крокодили хванаха гигантски алигатор в Мисисипи ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ловци в Съединените щати неочаквано хванаха гигантски алигатор в язовир Рос-Барнет на река Мисисипи, предаде Clarion Ledger.

Групата ловци на влечуги се състояла от Джо Уайрик, 13-годишния му син и двама други мъже. Уайрик сподели, че първоначално са планирали да хванат по-малък алигатор. Забелязали огромния хищник съвсем случайно, виждайки го скрит сред клоните близо до брега. Мъжете оценили теглото на влечугото на приблизително 700 паунда /317 килограма/ и дължината му на приблизително 13 фута /четири метра/.

По думите на Уайрик, ловците решили да действат бързо и, качвайки се на лодка, хвърлили въдица. Алигаторът понесъл въдицата и започнал да влачи лодката. На ловците им отнело 15 минути, за да го овладеят с харпун. Един от тях заяви, че това е бил най-лесният лов в цялата му кариера.

Мъжете не успели сами да довлачат улова в лодката поради теглото му. Други ловци им помогнали. „Всичко мина перфектно“, каза Уайрик за работата на екипа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    3 0 Отговор
    Дано да му фарлят Ено прсе че и крокодила да е цял и ние сити и да миряса тук шише...както е тръгнало ..боико рекетьора е крокодил

    20:20 19.09.2025

  • 2 пращайте ги тука

    4 0 Отговор
    В НС.има два крокодила които изядоха целият народ , и никой не ги лови

    Коментиран от #7

    20:20 19.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    НАШИЯ СЕ Е МАСКИРАЛ КАТО ПРАСЕ ОТ БСП
    И ПАЛИ СВЕЩИ В ЦЪРКВАТА
    КАТО БАНКЯСКИ БЕЗБОЖНИК :)

    20:22 19.09.2025

  • 4 Опааа

    2 0 Отговор
    “… да довлачат улова…” Ганеееееев! Мисиркооооо! Да те довлачат на мА й к ти в…г.!

    20:28 19.09.2025

  • 5 Спецназ

    0 2 Отговор
    НЗ там за удоволствие ли избиват алигаторите или

    е позволен лов през ловния сезон,

    защото начина на убиване на алигатора не ми изглежда много ловен,
    да не кажа бракониерски!

    20:31 19.09.2025

  • 6 Спецназ

    0 1 Отговор
    АБЕ тия хамериканци що се не бръснат- на маймуняци са Сичките! ФАКТ!

    20:33 19.09.2025

  • 7 ТЕ СА ХИБРИД С ХИПОПОТАМ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "пращайте ги тука":

    И ТЕЖАТ КЪМ 1 300 КИЛА ОБЩО

    20:35 19.09.2025