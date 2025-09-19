Над 300 кг и 4 метра! Ловци на крокодили хванаха гигантски алигатор в Мисисипи ВИДЕО

Ловци в Съединените щати неочаквано хванаха гигантски алигатор в язовир Рос-Барнет на река Мисисипи, предаде Clarion Ledger.

Групата ловци на влечуги се състояла от Джо Уайрик, 13-годишния му син и двама други мъже. Уайрик сподели, че първоначално са планирали да хванат по-малък алигатор. Забелязали огромния хищник съвсем случайно, виждайки го скрит сред клоните близо до брега. Мъжете оценили теглото на влечугото на приблизително 700 паунда /317 килограма/ и дължината му на приблизително 13 фута /четири метра/.

По думите на Уайрик, ловците решили да действат бързо и, качвайки се на лодка, хвърлили въдица. Алигаторът понесъл въдицата и започнал да влачи лодката. На ловците им отнело 15 минути, за да го овладеят с харпун. Един от тях заяви, че това е бил най-лесният лов в цялата му кариера.

Мъжете не успели сами да довлачат улова в лодката поради теглото му. Други ловци им помогнали. „Всичко мина перфектно“, каза Уайрик за работата на екипа.