Над 300 кг и 4 метра! Ловци на крокодили хванаха гигантски алигатор в Мисисипи ВИДЕО

Ловци в Съединените щати неочаквано хванаха гигантски алигатор в язовир Рос-Барнет на река Мисисипи, предаде Clarion Ledger.
Групата ловци на влечуги се състояла от Джо Уайрик, 13-годишния му син и двама други мъже. Уайрик сподели, че първоначално са планирали да хванат по-малък алигатор. Забелязали огромния хищник съвсем случайно, виждайки го скрит сред клоните близо до брега. Мъжете оценили теглото на влечугото на приблизително 700 паунда /317 килограма/ и дължината му на приблизително 13 фута /четири метра/.
По думите на Уайрик, ловците решили да действат бързо и, качвайки се на лодка, хвърлили въдица. Алигаторът понесъл въдицата и започнал да влачи лодката. На ловците им отнело 15 минути, за да го овладеят с харпун. Един от тях заяви, че това е бил най-лесният лов в цялата му кариера.
Мъжете не успели сами да довлачат улова в лодката поради теглото му. Други ловци им помогнали. „Всичко мина перфектно“, каза Уайрик за работата на екипа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
20:20 19.09.2025
2 пращайте ги тука
Коментиран от #7
20:20 19.09.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ПАЛИ СВЕЩИ В ЦЪРКВАТА
КАТО БАНКЯСКИ БЕЗБОЖНИК :)
20:22 19.09.2025
4 Опааа
20:28 19.09.2025
5 Спецназ
е позволен лов през ловния сезон,
защото начина на убиване на алигатора не ми изглежда много ловен,
да не кажа бракониерски!
20:31 19.09.2025
6 Спецназ
20:33 19.09.2025
7 ТЕ СА ХИБРИД С ХИПОПОТАМ
До коментар #2 от "пращайте ги тука":И ТЕЖАТ КЪМ 1 300 КИЛА ОБЩО
20:35 19.09.2025