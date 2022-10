Обучават плъхове да откриват оцелели при земетресения

Земетресенията и ураганите могат да изравнят цели градове със земята. Задачата на спасителните екипи, които издирват оцелели, далеч не е лека и малко помощ винаги е добре дошла. А тя би могла да дойде в лицето на иначе дразнещи вредители – плъховете, съобщи NOVA.

Белгийската неправителствена организация APOPO снабдява гризачите с малки високотехнологични раници, за да помагат на спасителите да открият пострадали при подобни бедствия.

"Плъховете обикновено са доста любопитни и обичат да изследват, а това е от ключово значение за търсенето и спасяването", казва ръководителят на проекта Дона Кийн пред Си Ен Ен.

