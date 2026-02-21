Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето

Ако метеорологичните условия позволяват, днес се очаква да бъде подновено издирването на тримата рибари, които изчезнаха край Созопол в сряда.
Вчера беше открит потънал корабът, с който са влезли в морето, но при първоначалния оглед не беше открита следа от тричленния екипаж.
Плавателният съд се намира на дъното на морето между Созопол и Приморско на около 5 км от брега.
В претърсването са използвани водни дронове, а също и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина. Заради подводни течения и липса на видимост, беше извършен частичен оглед на мястото.
