Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето

21 Февруари, 2026 09:38 1 547 24

Плавателният съд се намира на дъното на морето между Созопол и Приморско на около 5 км от брега

Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако метеорологичните условия позволяват, днес се очаква да бъде подновено издирването на тримата рибари, които изчезнаха край Созопол в сряда.

Вчера беше открит потънал корабът, с който са влезли в морето, но при първоначалния оглед не беше открита следа от тричленния екипаж.

Плавателният съд се намира на дъното на морето между Созопол и Приморско на около 5 км от брега.

В претърсването са използвани водни дронове, а също и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина. Заради подводни течения и липса на видимост, беше извършен частичен оглед на мястото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сусу Манарата

    29 0 Отговор
    Напротив, съдбата им е съвсем ясна. Щеше да е неясна, ако беше лято.

    09:40 21.02.2026

  • 2 Много

    23 0 Отговор
    Си е ясна! Вече са в екипажа на Дейви Джоунс! Бог да ги прости!

    Коментиран от #3

    09:40 21.02.2026

  • 3 Лопата Орешник

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    Да прости!

    09:46 21.02.2026

  • 4 браво

    9 2 Отговор
    МАЙНА. беше добър моряк, и ако не са те отвлекли извънземни ,или не си ударил на мина .всичко ще е както ти си си решил

    Коментиран от #13, #19

    09:52 21.02.2026

  • 5 Българин 681

    25 1 Отговор
    Неясна е само за автора на материала.
    На близките - съболезнования.........

    09:52 21.02.2026

  • 6 пе де ре на нежната сю

    12 2 Отговор
    да гадаем ли за състоянието на корабният корпус

    09:53 21.02.2026

  • 7 аферата

    11 2 Отговор
    петрохан2

    09:56 21.02.2026

  • 8 очевидец

    23 2 Отговор
    Имаше един бизнесмен в района на В. Търново - Петър Христов, който колеше и бесеше там... Преди около 8 години той беше застрелян от професионални убийци и нищо не е разследвано по този случай. Но (!!) в региона на Петър Христов след това бързо-бързо се настани ДПС и Пеевски...

    09:57 21.02.2026

  • 9 от село

    12 0 Отговор
    Морето много дава , но и много взема и обича и помага на умните ,а не на неразумните !!

    09:58 21.02.2026

  • 10 Георги

    18 4 Отговор
    вижте говорете с американците, те имат навика да гърмят по рибарски лодки

    10:12 21.02.2026

  • 11 Анонимен

    17 1 Отговор
    Ще излезе ли информация дали корабът е бил цял, когато е потънал?

    Коментиран от #24

    10:18 21.02.2026

  • 12 Баба Яга

    14 3 Отговор
    Лакомията за бракониерски улов на дънна риба, калкани вероятно, и човешката глупост да влиза в неизвестността, когато вълните са високи при силен североизточен вятър... Търмъкът им е задрал дъното на някой камък, дръпнал го е обратно с кърмата надолу, високите вълни една след друга го заливат бързо и го потапят за 1-2 минути... Студена вода, тежки дрехи - веднага потъват. Айде след седмица морето ще ги изхвърли на 10-15 км. встрани... Бог да ги прости, ама сами са си виновни, че са толкова прос...и.

    Коментиран от #14, #15, #23

    10:21 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Може

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Баба Яга":

    да не е бил камък.

    Ако има някаква опасност от мини (освен че времето е било бурно тогава), ще е добре да се каже и заради другите кораби, с които се лови риба в местността.

    10:28 21.02.2026

  • 15 Мефистофел

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Баба Яга":

    Никой не показа снимка на кораба.Колко е дълъг,широк.Да добием представа.Тайна ли е,какво?После четох,че Капитана бил най-добрия по Черноморието.По кои показатели-не казват.Те и пилотите които се забиха като гвоздей в земята и те бяха най-добрите пилоти.Че и инструктори.

    10:36 21.02.2026

  • 16 съдбата

    7 0 Отговор
    Когато се стопли водата,ако не са заклещени в кораба ще изплуват.Може и течението да ги отнесе надолу към Турския бряг.А той е пуст,основно скали и никой няма да ги открие.Но кой излиза февруари месец за риба?Кораба предполагам е някакво смачкано полуизгнило тенеке направено по системата "направи си сам".Затова и не публикуват снимка.

    Коментиран от #20

    10:47 21.02.2026

  • 17 Сретан Йосич

    5 3 Отговор
    Тези нямам спомен да съм ги очиствал. Аз действам само около Петрохан, понеже там ми е дал Бойко коридор като компенсация за това, че лама Калушев ме арестува преди 30 години.

    10:56 21.02.2026

  • 18 Акулите са

    3 2 Отговор
    ги изяли...

    10:58 21.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дрога

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "съдбата":

    мигранти,рюзги терорасти?

    11:59 21.02.2026

  • 21 Холмс

    3 0 Отговор
    Какво неясно има? Рибите са отвърнали на удара, т. е. изяли са ги

    12:36 21.02.2026

  • 22 Преди три седмици

    2 0 Отговор
    румънските военни са обезвредили украинска мина, намерена в черноморските води край гр. Костанца. Имало е и останки от дрон, които също са били детонирани от румънците впоследствие.

    13:10 21.02.2026

  • 23 Споко още нема 12 дена, студено е.

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баба Яга":

    Споко ,ке изплуват ако не са затиснати в гемията. Ще изплуват в турско ако не станат на кайма в Босфора от винтовете на корабите.
    .

    14:50 21.02.2026

  • 24 Нефтовоза

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Щом има разлят нефт, значи е разпарчетосан от мина! РезЕрвоаро пробит от гоуема осколка

    14:54 21.02.2026

