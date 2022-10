Учени показаха какво се случва след удар на метеорит в Марс (СНИМКА)

Учените, които наблюдават планетата Марс, получават забележителен коледен подарък миналата година. На 24 декември 2021 г. метеорит удря повърхността на Червената планета, предизвиквайки трус с магнитуд 4, съобщават Франс прес и Ройтерс.

Трусът е засечен от сондата "ИнСайт" на НАСА и нейния сеизмометър. "ИнСайт" кацна на Марс преди близо четири години на около 3500 километра от мястото на удара, припомня Vesti.bg.

Произходът на труса е потвърден "на втори тур" от орбиталния апарат "Марс Рикънисънс Орбитър" (МРО). Обикаляйки около планетата, той прави снимки на новообразувалия се кратер в рамките на 24 часа след удара.

I detected one of the biggest meteoroid impacts ever seen on Mars. I thought it was a marsquake until the Mars Reconnaissance Orbiter, flying overhead, imaged the impact crater, which excavated buried chunks of water-ice. That’s what friends are for!



