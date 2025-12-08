Новини
Уейн Рууни за Салах: Той буквално хвърли Ливърпул под автобуса и унищожава наследството си

8 Декември, 2025 12:59 854 1

Арне Слот трябва да заяви ясно авторитета си, да го извика и да му каже, че няма да пътува с отбора за следващия мач

Уейн Рууни за Салах: Той буквално хвърли Ливърпул под автобуса и унищожава наследството си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни изрази силно разочарование от публичните коментари на Мохамед Салах, насочени към ръководството на Ливърпул и наставника Арне Слот.

Според него, египетската звезда е прекрачил границата и трябва да бъде санкционирана за подкопаване авторитета на клуба и треньора. Рууни остро възрази и срещу твърдението на Салах, че вече е „заслужил“ мястото си в стартовия състав и не е необходимо да се бори ежедневно за него.

„Арне Слот трябва да заяви ясно авторитета си, да го извика и да му каже, че няма да пътува с отбора за следващия мач. Подобни изказвания са недопустими. Ако бях на негово място, нямаше шанс Салах да бъде част от групата. Нека отиде на Купата на африканските нации и нещата да се успокоят“, коментира Рууни пред BBC.

Той добави, че времето се отразява на всеки футболист и през този сезон Салах не изглежда в оптимална форма:

„Иска ти се да видиш как ще запретне ръкави и ще покаже характер: „Добре, сега ще ви докажа“.

Рууни определи думите на Салах като признак на арогантност:

„Да твърдиш, че не трябва да си заслужаваш мястото всеки ден, е неприемливо. За да го кажеш, трябва да си в топ форма всяка седмица. Ако бях негов съотборник, щях да се почувствам обиден, защото в този момент Ливърпул има нужда от него повече от всякога. С тези думи той буквално хвърли клуба под автобуса“.

Легендата на английския футбол призна, че Салах е направил много за Ливърпул, но според него този път е прекрачил границата:

„Това беше неуважение към съотборниците, мениджъра и феновете. Той напълно унищожава наследството си в Ливърпул. Убеден съм, че след няколко години ще съжалява за казаното“.


  • 1 Салах се връща

    2 0 Отговор
    в Кайро - крайно време е ! Затова се прави на улав!

    13:24 08.12.2025

