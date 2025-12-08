Рецепта на деня: Телешка пастърма

Необходими продукти:
- 1 кг телешко контра филе;
- 2-3 с.л. сол;
- 1-2 с.л. захар.
За маринатата:
- 1 ч.ч. бяло вино;
- 4 скилидки чесън;
- 10-12 зърна черен пипер;
- 3-4 зрънца бахар;
- 2-3 дафинови листа;
- 1 ч.ч. сол.
За овалване:
- 2 с.л. червен пипер;
- 2 с.л. сминдух;
- 2 с.л. чубрица.
Начин на приготвяне:
Почистваме контра филето от ципата.
Приготвяме маринатата. В купа наливаме бялото вино, посоляваме. Разбъркваме добре, добавяме нарязаните на половинки скилидки чесън. Поръсваме с черен пипер и бахар /едното зрънце го стриваме леко/. Добавяме дафиновия лист, отново разбъркваме.
Поставяме месото в маринатата, притискаме с тежест. Оставяме го да отлежи за 24 часа, като 2-3 пъти го обръщаме и поливаме с маринатата.
След 1 ден подсушаваме месото, поставяме го в тава и го поръсваме със сол и захар. Слагаме месото в хладилник за още 1 денонощие. Измиваме го добре и го подсушаваме.
В отделен съд поставяме всички подправки за втриване, размесваме ги добре. Втриваме добре в пастърмата, оставяме я да съхне на проветриво място за 10-15 дни, пише zvezdev.com.
