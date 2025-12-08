Рецепта на деня: Телешка пастърма

Необходими продукти:

1 кг телешко контра филе;

2-3 с.л. сол;

1-2 с.л. захар.

За маринатата:

1 ч.ч. бяло вино;

4 скилидки чесън;

10-12 зърна черен пипер;

3-4 зрънца бахар;

2-3 дафинови листа;

1 ч.ч. сол.

За овалване:

2 с.л. червен пипер;

2 с.л. сминдух;

2 с.л. чубрица.

Начин на приготвяне:

Почистваме контра филето от ципата.

Приготвяме маринатата. В купа наливаме бялото вино, посоляваме. Разбъркваме добре, добавяме нарязаните на половинки скилидки чесън. Поръсваме с черен пипер и бахар /едното зрънце го стриваме леко/. Добавяме дафиновия лист, отново разбъркваме.

Поставяме месото в маринатата, притискаме с тежест. Оставяме го да отлежи за 24 часа, като 2-3 пъти го обръщаме и поливаме с маринатата.

След 1 ден подсушаваме месото, поставяме го в тава и го поръсваме със сол и захар. Слагаме месото в хладилник за още 1 денонощие. Измиваме го добре и го подсушаваме.

В отделен съд поставяме всички подправки за втриване, размесваме ги добре. Втриваме добре в пастърмата, оставяме я да съхне на проветриво място за 10-15 дни, пише zvezdev.com.