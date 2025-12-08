Новини
Клаудия Шифър се появи на прием с Кейт Мидълтън и принц Уилям

Клаудия Шифър се появи на прием с Кейт Мидълтън и принц Уилям

8 Декември, 2025 10:37

  • клаудия шифър

55-годишната манекенка позира в черна кадифена рокля със златни детайли от Balmain

Клаудия Шифър се появи на прием с Кейт Мидълтън и принц Уилям - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Моделът Клаудия Шифър присъства на прием в чест на германския президент в златна рокля, пише Instуle.

55-годишната манекенка позира в черна кадифена рокля със златни детайли от Balmain. Моделът се появи пред камерите с Кейт Мидълтън и принц Уилям.

View this post on Instagram

A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)


Преди това Клаудия Шифър позира за рекламната кампания на лятната колекция на Chloe. В един кадър супермоделът се появи в бели дънки с кафява сламена чанта през рамо. Звездата от модния подиум стоеше до прозорец, с гръб към камерата.



Оценка 3.5 от 2 гласа.
Оценка 3.5 от 2 гласа.
