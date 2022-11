Възможно ли е спермата да се произвежда изкуствено

Мъжката сперма е необходима за оплождането на женската яйцеклетка. Дали това обаче е работа, която само мъжете могат да свършат, или в близкото бъдеще те могат да бъдат заменени от изкуствено създаден материал в лаборатория, за това пише каналът Now You Know във Vbox7.



При мъжете в западния свят се наблюдава негативна тенденция: днес те произвеждат само половината от сперматозоидите, отколкото преди 40 години.



Това се дължи на токсините в околната среда, на хормоните в питейната вода или химикалите в пластмасовите продукти.



Всичко това потиска мъжките хормони. Ако тази тенденция продължи мъжете на Запад ще бъдат безплодни до 2050 г.



Но на помощ може да се притече лабораторията. Международни изследователски екипи вече успяха да направят изкуствена сперма от мишки.



Учените се надяват, че това ще им помогне да разберат и лекуват по-добре проблемите с мъжката плодовитост.



Етичните стандарти забраняват размножаването на хора с помощта на изкуствени сперматозоиди.



Засега хората остават единствените отговорни за създаването на потомство.

