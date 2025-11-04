Ким Кардашиян подари сперма на колежките си от сериала „Keeping it Simple“

Американската телевизионна звезда Ким Кардашиян подари на колежките си от сериала „Keeping it Simple“ необичайни подаръци, пише списание People, пред което говориха членовете на актьорския състав.

45-годишната звезда разкри, че е събрала подаръчни торбички за актрисите Глен Клоуз, Нийси Наш, Наоми Уотс, Сара Полсън и Тейана Тейлър. Според нея те съдържали продукти от Skims, Balenciaga и Gucci. Кардашиян също така подари на актрисите маски, напоени със сперма от сьомга.

Някои от колежките на бизнесдамата реагираха на подаръците ѝ.

„Чакай, бях толкова развълнувана от подаръците, че не мисля, че дори отворих плика. Имаше ли сперма от сьомга в него? Скъпа, защо не ми каза веднага?“, шеговито коментира Тейлър подаръка.