Ким Кардашиян подари сперма на колежките си от сериала „Keeping it Simple“

4 Ноември, 2025 21:04 851 7

  • ким кардашиян-
  • подаръци-
  • сериал-
  • сперма-
  • keeping it simple

45-годишната звезда разкри, че е събрала подаръчни торбички за актрисите Глен Клоуз, Нийси Наш, Наоми Уотс, Сара Полсън и Тейана Тейлър

Ким Кардашиян подари сперма на колежките си от сериала „Keeping it Simple“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската телевизионна звезда Ким Кардашиян подари на колежките си от сериала „Keeping it Simple“ необичайни подаръци, пише списание People, пред което говориха членовете на актьорския състав.

45-годишната звезда разкри, че е събрала подаръчни торбички за актрисите Глен Клоуз, Нийси Наш, Наоми Уотс, Сара Полсън и Тейана Тейлър. Според нея те съдържали продукти от Skims, Balenciaga и Gucci. Кардашиян също така подари на актрисите маски, напоени със сперма от сьомга.

Някои от колежките на бизнесдамата реагираха на подаръците ѝ.

„Чакай, бях толкова развълнувана от подаръците, че не мисля, че дори отворих плика. Имаше ли сперма от сьомга в него? Скъпа, защо не ми каза веднага?“, шеговито коментира Тейлър подаръка.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    8 0 Отговор
    Дъното, дъното ровите, мили мои.

    21:09 04.11.2025

  • 3 това

    3 0 Отговор
    не може да е истина.

    21:16 04.11.2025

  • 4 Бялджип

    1 0 Отговор
    Това е тежка кретения. Сигурен показател, че мозъкът на днешните звезди не произвежда нищо. Някога ""великият""(с повечко кавички) художник-сюрреалист Салвадор Дали е върнал на баща си пликче със своя сперма. За да му "разясни", че само това му дължи за живота си?!

    Вече живеем в друг свят!

    21:17 04.11.2025

  • 5 Карлос Друсар

    4 0 Отговор
    Да се удавите с тая спeрма тама у редакцията

    21:20 04.11.2025

  • 6 писарката може да е сънувала за сперма

    2 0 Отговор
    и затова ни нацъква тоз кифленски пълнеж

    21:36 04.11.2025

  • 7 Циник

    3 0 Отговор
    Тя самата Ким е носителка на толкова сперма, че може да направи подаръци на маса народ

    21:47 04.11.2025