Крис Рок ще влезе в историята като първия комик с шоу на живо по Netflix

Крис Рок ще бъде първият комик с шоу на живо по Netflix, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

От стрийминг платформата съобщиха, че планират още възможности за излъчване на живо. Стендъп шоуто на Рок е първото, което засега разкриват от Netflix.

