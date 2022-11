Линдзи Лоън с грандиозно завръщане в киното (ВИДЕО)

Линдзи Лоън е една от най-големите детски звезди на планетата от края на 90-те до началото на 2000-та години на миналия век, участвайки в хитови филми като "Капан за родители“ и „Шантав петък“. Малко след излизането на филма "Гадни момичета" през 2004 г. обаче личните проблеми на актрисата започват да засенчват кариерата ѝ и се стига дотам, че никой авторитетен човек в бранша не иска да работи с нея. За щастие 36-годишната звезда изглежда е на прага на завръщането си, като MovieWeb съобщава, че последният ѝ филм „Falling for Christmas“ в момента е номер едно в света в Netflix, пише БГНЕС.

What a bright time, it's the right time, to rock the night away ... to this music video for @lindsaylohan's cover of Jingle Bell Rock from Falling for Christmas pic.twitter.com/Zb6ePofF7T