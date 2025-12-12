Новини
Никита Михалков искал да превърне Алекс Сърчаджиева в кинозвезда (ВИДЕО)

12 Декември, 2025 14:31

По онова време Алекс е студентка в НАТФИЗ

Никита Михалков искал да превърне Алекс Сърчаджиева в кинозвезда (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алекс Сърчаджиева призна дълго пазена тайна! Тя е имала шанс, за който мнозина само мечтаят. Лично Никита Михалков – един от най-влиятелните режисьори в руското кино и носител на „Оскар“ – пожелал да я вземе под крилото си и да я превърне в звезда.

Това се случва, когато Александра все още е студентка във втори курс в НАТФИЗ и се снима във филма „Турски гамбит“ – мащабна руско-българска продукция от 2005 г., посветена на Руско-турската освободителна война. В лентата участва и нейната майка – легендарната Пепа Николова, пише Хот Арена.

„Продуцент беше Никита Михалков. Когато снимахме моята сцена, той ми каза: ‘Ела. Харесвам те. Искам да направим някакви проекти заедно.’ Аз му отказах. Той обаче настояваше и добави: ‘Добре, ела за шест месеца, просто да пробваш.’“, разказва Алекс в свое онлайн интервю.

Тя обаче била категорична: „Аз съм студентка втори курс в НАТФИЗ. Не мога.“ Днес не съжалява за отказа – покана, която потенциално можела да преобърне живота ѝ. „Не отидох и не съжалявам. Въпреки че ако бях отишла за шест месеца, може би нямаше да има проблем.“

Алекс е безкомпромисна и по отношение на понятието „звезда“, особено когато става дума за знаменитости, излезли от риалити формати у нас.

„Кои са звездите в България? Телевизията бълва едни хора, които обществото започва да нарича звезди. Ама какво си ти – звезда? Какво си направил в живота си, освен да си се показала гола или да си известна с това с кого си спала?“, отсича Сърчаджиева.

Според нея много млади хора участват в риалити предавания единствено за да станат известни, а после „залязват“, когато нов формат извади „нова звезда“. „Това влияе лошо на децата и младите. Майка ми казваше: ‘Страшно е да се вземеш на сериозно. В момента, в който решиш, че си хванал Господ за шлифера, си до там. Днес те има, утре те няма. Важно е да останеш във времето по достоен начин.’“

Алекс е безпощадно откровена за новите модели за подражание:

„От тях какво точно можеш да научиш? На какво можеш да им се възхитиш – освен на новия им бюст, новия нос и снимките от Малдивите? Много ми е яд, че много хора не разбират колко е фалшив този свят. Тези обработени видеа с филтри – това не е реалността. Младите живеят в тази нереалност и когато се сблъскат с проблеми, не знаят как да реагират.“

Сърчаджиева е категорична и за любовта: „Не може на 18 години най-голямата ти мечта да е някой да ти купи кола и часовник. Любовта не е някой да ти купи кола и да ти сложи цици.“

За първи път тя разкрива и за неприлично предложение от заможен мъж: „Един господин много мило ми предложи къща, да живеем заедно и, ако преценя, да взема и детето.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джамбaза

    17 0 Отговор
    Никита Михалков искал да превърне Алекс Сърчаджиева в кинозвезда
    Но не успял.

    Коментиран от #15

    14:34 12.12.2025

  • 2 Хипотетично

    6 8 Отговор
    Достойно е отхвърлила предложението на Н.Михалков "пожелал да я вземе под крилото си (соб.бел. в леглото си) и да я превърне в звезда"

    14:35 12.12.2025

  • 3 газо

    5 1 Отговор
    йготура

    14:35 12.12.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор
    мчи те ,,рашаните редовно са закусвали с БГ-звездички!!! аре копей да ми каже Бялото слънце на пустинята от кой е-без да се рови из компа

    Коментиран от #9

    14:36 12.12.2025

  • 5 Трънки!

    3 12 Отговор
    Ако не е обратен, просто и е хвърлил кукичката със звездата за да го вкара на нещо съвсем младичко, дъртият пергиш .

    14:36 12.12.2025

  • 6 Стар Вълк

    15 1 Отговор
    Не е лоша жената, получила е добро възпитание и е права за младите и меркантилността. Но, като актриса не ме кефи. Няма я тази жар, тази причудлива лудост и харизма която притежаваше майка и.

    14:42 12.12.2025

  • 7 Нищо не е изтървала освен

    7 13 Отговор
    един мек руски алохольний.... Защо иначе ще я прави "звезда"? За сметка на това съсипа едно прекрасно предаване като "Аз обичам България" и го чалгизира, канейки само некадърни свои колеги. Пфу, що не замина за Съюза, ма ?

    14:42 12.12.2025

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    0 7 Отговор
    Нетика не мо отива а треба да е Якотика-до ка се натика! Редко мое го видиш без стакан.Звиздъ ли че я правел дъртия фашист или за дръндене я е искал?

    14:44 12.12.2025

  • 9 Мишок

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А баба ти им е месила питка като дойдат. За това ли ги обичаш толкова?

    14:44 12.12.2025

  • 10 Виж ти

    11 1 Отговор
    Озлобени чички коментират според мерака си. Ха ха ха ха

    14:46 12.12.2025

  • 11 Тончо

    8 7 Отговор
    Тази досадница като се скрие за малко да отдъхнат хората от скучната оплакваща вечно натура и хоп изскочи пак отнякъде да занимава с невероятни глупости.

    14:54 12.12.2025

  • 12 Кинофен

    2 3 Отговор
    И в кой филм печели Оскар Никита Михалков, да попитам, “великата” драскачка на тази статия?? Абе проверявайте си информацията, недейте да подценявате хората. Излагате се! Срамота, мисирки!

    Коментиран от #14

    15:19 12.12.2025

  • 13 джедай

    4 4 Отговор
    Александра е много красива,има много нежност в нея и меден глас,аз много я харесвам!

    15:28 12.12.2025

  • 14 факт

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кинофен":

    Филмът му от 1994 г. „Изпепелени от слънцето“ печели „Златна палма“ от Международния кинофестивал в Кан и „Оскар“ в категорията „Най-добър чуждестранен филм“.

    15:34 12.12.2025

  • 15 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джамбaза":

    Друго е искАл да й прави, ама айде.

    15:45 12.12.2025

  • 16 Дедо

    0 1 Отговор
    По скоро руснака я е харесал за леглото си защото е била още млада студентка. Кой ще те вика някъде за кариера в киноиндустрията, без да му минеш през кревата .

    15:47 12.12.2025

  • 17 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    ЗАСПАЛА СЛИВА

    15:48 12.12.2025