Никита Михалков искал да превърне Алекс Сърчаджиева в кинозвезда (ВИДЕО)

Алекс Сърчаджиева призна дълго пазена тайна! Тя е имала шанс, за който мнозина само мечтаят. Лично Никита Михалков – един от най-влиятелните режисьори в руското кино и носител на „Оскар“ – пожелал да я вземе под крилото си и да я превърне в звезда.
Това се случва, когато Александра все още е студентка във втори курс в НАТФИЗ и се снима във филма „Турски гамбит“ – мащабна руско-българска продукция от 2005 г., посветена на Руско-турската освободителна война. В лентата участва и нейната майка – легендарната Пепа Николова, пише Хот Арена.
„Продуцент беше Никита Михалков. Когато снимахме моята сцена, той ми каза: ‘Ела. Харесвам те. Искам да направим някакви проекти заедно.’ Аз му отказах. Той обаче настояваше и добави: ‘Добре, ела за шест месеца, просто да пробваш.’“, разказва Алекс в свое онлайн интервю.
Тя обаче била категорична: „Аз съм студентка втори курс в НАТФИЗ. Не мога.“ Днес не съжалява за отказа – покана, която потенциално можела да преобърне живота ѝ. „Не отидох и не съжалявам. Въпреки че ако бях отишла за шест месеца, може би нямаше да има проблем.“
Алекс е безкомпромисна и по отношение на понятието „звезда“, особено когато става дума за знаменитости, излезли от риалити формати у нас.
„Кои са звездите в България? Телевизията бълва едни хора, които обществото започва да нарича звезди. Ама какво си ти – звезда? Какво си направил в живота си, освен да си се показала гола или да си известна с това с кого си спала?“, отсича Сърчаджиева.
Според нея много млади хора участват в риалити предавания единствено за да станат известни, а после „залязват“, когато нов формат извади „нова звезда“. „Това влияе лошо на децата и младите. Майка ми казваше: ‘Страшно е да се вземеш на сериозно. В момента, в който решиш, че си хванал Господ за шлифера, си до там. Днес те има, утре те няма. Важно е да останеш във времето по достоен начин.’“
Алекс е безпощадно откровена за новите модели за подражание:
„От тях какво точно можеш да научиш? На какво можеш да им се възхитиш – освен на новия им бюст, новия нос и снимките от Малдивите? Много ми е яд, че много хора не разбират колко е фалшив този свят. Тези обработени видеа с филтри – това не е реалността. Младите живеят в тази нереалност и когато се сблъскат с проблеми, не знаят как да реагират.“
Сърчаджиева е категорична и за любовта: „Не може на 18 години най-голямата ти мечта да е някой да ти купи кола и часовник. Любовта не е някой да ти купи кола и да ти сложи цици.“
За първи път тя разкрива и за неприлично предложение от заможен мъж: „Един господин много мило ми предложи къща, да живеем заедно и, ако преценя, да взема и детето.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
