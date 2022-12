Популярността на принц Хари и Меган Маркъл спадна до рекордно ниски нива

Популярността на принц Хари спадна до рекордно ниски нива след началото на излъчването на сериала за семейството му, съобщи "Дейли телеграф", цитирайки проучване на "ЮГов".

Проведеното миналата седмица изследване сред 677 британци показва, че 59 процента от запитаните имат отрицателно отношение към по-малкия син на Чарлз Трети, а положително отношение изразяват 33 на сто от респондентите. Рейтингът на принца е спаднал с 13 процента в сравнение с предния месец. Съпругата на Хари - Меган Маркъл, също губи популярност. Положително към нея се отнасят едва 25 процента от запитаните. Отрицателно отношение изразяват 64 на сто.

