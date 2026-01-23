Почина бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц

Бившият басист на немската рок група Scorpions, Франсис Буххолц, почина на 71-годишна възраст, съобщи семейството му във Facebook.

Музикантът е издъхнал от рак на 22 януари.

„Сърцата ни са разбити. През цялата му битка с рака ние бяхме до него и преодолявахме всяко предизвикателство заедно като семейство – точно както ни учеше“, се казва в изявление на семейството.

Те благодариха на феновете по целия свят за тяхната лоялност и любов: „Вие му дадохте света, а той ви даде музиката си.“

Буххолц е роден на 19 февруари 1954 г. в Хановер. Той е басист на Scorpions от 1973 до 1992 г., по време на най-успешния период на групата, оставил хитове като „Rock You Like a Hurricane“, „Still Loving You“ и „Wind of Change“.

Снимка: Интернет

Малко след издаването на албума Crazy World през 1992 г., който включваше добре познатите песни „Wind of Change“ и „Send Me an Angel“, музикантът се оттегли от активна концертна дейност. След раждането на дъщерите му близначки Луиз и Марието, той реши да се съсредоточи върху семейството си.

През 2005 г. Буххолц се завърна на сцената с колегата си от Scorpions Ули Джон Рот. По-късно той направи турне в Европа с китариста Майкъл Шенкер.

Музикантът оставя още вдовица и син - Себастиан.