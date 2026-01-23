Новини
Любопитно »
Почина бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц

Почина бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц

23 Януари, 2026 16:14 632 1

  • scorpions-
  • франсис буххолц-
  • почина-
  • басист

Музикантът е издъхнал от рак на 22 януари

Почина бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият басист на немската рок група Scorpions, Франсис Буххолц, почина на 71-годишна възраст, съобщи семейството му във Facebook.

Музикантът е издъхнал от рак на 22 януари.

„Сърцата ни са разбити. През цялата му битка с рака ние бяхме до него и преодолявахме всяко предизвикателство заедно като семейство – точно както ни учеше“, се казва в изявление на семейството.

Те благодариха на феновете по целия свят за тяхната лоялност и любов: „Вие му дадохте света, а той ви даде музиката си.“

Буххолц е роден на 19 февруари 1954 г. в Хановер. Той е басист на Scorpions от 1973 до 1992 г., по време на най-успешния период на групата, оставил хитове като „Rock You Like a Hurricane“, „Still Loving You“ и „Wind of Change“.

Почина бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц
Снимка: Интернет

Малко след издаването на албума Crazy World през 1992 г., който включваше добре познатите песни „Wind of Change“ и „Send Me an Angel“, музикантът се оттегли от активна концертна дейност. След раждането на дъщерите му близначки Луиз и Марието, той реши да се съсредоточи върху семейството си.

През 2005 г. Буххолц се завърна на сцената с колегата си от Scorpions Ули Джон Рот. По-късно той направи турне в Европа с китариста Майкъл Шенкер.

Музикантът оставя още вдовица и син - Себастиан.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура!

    0 5 Отговор
    Ние още не сме!

    16:19 23.01.2026