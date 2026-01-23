Новини
Проф. Михайлова: Йотова да не влиза в обувките на Радев

Проф. Михайлова: Йотова да не влиза в обувките на Радев

23 Януари, 2026 20:58

  • проф. екатерина михайлова-
  • румен радев-
  • илияна йотова

Тя е доста ограничена от Конституцията, но очаквам да покани всички възможни кандидати за служебен премиер и да ги чуе

Проф. Михайлова: Йотова да не влиза в обувките на Радев - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се жената да бъде по-мека, по-диалогична, но от световния опит знаем, че жените могат да вземат решения не по-зле от мъжете. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова във връзка със заемането на длъжността президент на Република България за първи път от жена - вицепрезидентът Илияна Йотова, след напускането на поста от държавния глава Румен Радев.

Мисля, че пътят ѝ ще бъде различен. Не бих ѝ пожелала да влезе в обувките на Румен Радев – не ми харесва неговото поведение. Бих искала тя да е един по-евроатлантически президент, а не такъв, поглеждащ към Путин, Лукашенко и т.н. - там, където смятам, че няма бъдеще за България, заяви проф. Михайлова.

Тя е доста ограничена от Конституцията, но очаквам да покани всички възможни кандидати за служебен премиер и да ги чуе, а не те предварително да отказват. Дори да има вътрешни задръжки в някои от тях, когато са избирани, те са знаели, че това може да им се случи. Ако не са искали, е можело да се откажат, подчерта преподавателят по конституционно право.

Конституцията не казва нищо по въпроса какво ще се случи, ако всички откажат, защото не е предвидено да се случва подобно нещо. Всеки трябва да разбере, че това е конституционно задължение, а не прищявка, добави тя.

Тя коментира и споровете около заявките за промени в Изборния кодекс преди предстоящите предсрочни парламентарни избори.

И с машини, и с хартия се правят честни избори, но когато няма доверие, резултатът няма да е добър. Първото, което трябва да се направи, е да се изработят правила, които да създадат това доверие, отбеляза проф. Екатерина Михайлова.

Демокрацията ни е болна – нито парламентът ни е в ред, нито правителството, нито съдебната власт, сега и президентството. Този разговор трябва да започне и въпросът е как да се стигне до работещи решения, каза още тя.

По думите ѝ влизането на България в Съвета за мир поражда много конституционно-правни въпроси и казусът трябва да бъде пратен в Конституционния съд.


  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Здрависах се с Йотова и пожелах успех.Пред президентството имаше 100 000 души.

    Коментиран от #6, #24

    21:00 23.01.2026

  • 2 Факт

    11 2 Отговор
    Е, сега вече всички са рахат!

    21:00 23.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    14 2 Отговор
    Тука всеки първи професор всеки втори генерал а всеки първи и втори крадец. Фокуси от кочината.

    21:01 23.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Михайлова каза че жертвала АЕЦ Белене за да влезем в ЕС

    21:05 23.01.2026

  • 6 Ице

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кога това? Докато сервираше пици ли?

    21:09 23.01.2026

  • 7 Аха , почна се

    9 1 Отговор
    Професор аха съвети опса . Или кавър на Мумията се завръща !?.

    21:11 23.01.2026

  • 8 Смях

    17 1 Отговор
    Ей сега го местя в другия крачол, че на пишман професорката не и харесвало какво прави президентът

    21:11 23.01.2026

  • 9 Анонимен

    8 1 Отговор
    Не трябва да се очаква от Фактибг безпристрастно отразяване. Постоянно трябва да се очаква манипулация. Пример: отразяването на Възраждане в сумрака на народното събрание, Радева от фейса, Михайлова от оперния концерт!

    21:12 23.01.2026

  • 10 Да,бе

    16 1 Отговор
    Михайлова,ти като каква казваш на президента къде да влиза...Я си гледай последните дни!Че не остана ..

    21:14 23.01.2026

  • 11 Спецназ

    3 1 Отговор
    Винаги съм си мечтал за ЖЕНА- ПРЕЗИДЕНТ!
    МУЦКИ!

    Коментиран от #23

    21:15 23.01.2026

  • 12 провинциалист

    8 0 Отговор
    Ами, няма как да стане - Радев носи по-големи обувки. Евентуално може да се опита да е на неговото място, ама това вече е за неползващи чужди паразитизми и изразяващи се на български език.

    21:16 23.01.2026

  • 13 Изуй кюлотите

    6 1 Отговор
    На баба ти, мустак!

    Коментиран от #16

    21:19 23.01.2026

  • 14 Вземи си наври

    6 2 Отговор
    мекошавостта там където слънцето не огрява, защо не поискаш да се спрат и протестите, че да се накрадете на спокойствие ? Аз пък казвам, че без корава ТОЯГА няма да се оправиме !

    21:20 23.01.2026

  • 15 академик

    5 0 Отговор
    На мен тази близо 70 годишна не ми харесва

    21:21 23.01.2026

  • 16 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Изуй кюлотите":

    ----

    21:23 23.01.2026

  • 17 000

    6 2 Отговор
    Тази баба за какъм евроатлантизъм говори? Това умря. Тая да не живее на марс?

    Коментиран от #22

    21:26 23.01.2026

  • 18 Мхм

    4 2 Отговор
    Бля, бля. Рев на намсикояси "проф" от домовата книга на мисирките към герб нн. Значи всичко върви както трябва.

    21:28 23.01.2026

  • 19 Радев е български президент

    5 1 Отговор
    мъ овцо продадена. Всички безродници с Путин и Русия обвиняват. Жалка мръсна сган.

    21:29 23.01.2026

  • 20 Тошев

    2 2 Отговор
    Всеки знае ,но понякога забравя ,че най-добрите шпиони и агенти не само на КГБ и ДС са жени . Та какво казваш за кариерата на БСП дамата НЕ случаен президент. Журналист била ? Ясна е работата . В историята на България имаше само едно малко по години време в което тези се пребоядисаха и от комунисти станаха всякакви само и само да превърнат държавното в Тяхно частно . Сега вече и след като през годините никой нищо не им направи , а и как след като бяха постоянно във властта и НС, в Съдебна и прокуратура , в бизнеса и икономиката видяхме последното им явяване вече съвсем открито като социалисти милионери и милиардери от всякакви партии събрани около правителство. Столицата -кмет ДС фамилия , Герб -комунисти , НН -ДСигурност и т.н производните им. В момента в най-добрия случай гледате или участвате в мача ЦСК -Левски или ДС срещу Военно разузнаване ,но все от тези фамилии . Така са започнали още на 7.09 44 година . С бой и обстрел на противникова бригада партизани , а уж все комунисти. Пуста и власт и пари. Много пари -Вашите , Европейските и бъдещите заеми в милиарди Евро. Честито Ви Неокомунизъм . Късно е за друго - имат номенклатура и структури. С избори -нищо друго няма да се постигне.

    21:33 23.01.2026

  • 21 И тая от нафталина

    7 0 Отговор
    Ти пък излез от обувките на драгалевския ...............

    21:36 23.01.2026

  • 22 Тая бабушкера

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "000":

    Е с промит мозък от драгалевския........... приватизатор дето ...............на България...........

    21:40 23.01.2026

  • 23 Терснаб

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Спецназ":

    " .. характеризиращ се с постепенно намаляване и спиране на яйчниковата функция, което води до спад в хормоните и поява на симптоми като горещи вълни, нередовен цикъл, сухота, ПРОмени в НАСтроението и др.. "
    Надяваме се това да е преминато ,защото ... Но агентките на ком партията са Железни.

    21:42 23.01.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Браво. Има надежда за България. Радев -министър председател, а Йотова -президент. Най-после след 35 години има светлина в тунела.

    21:43 23.01.2026

