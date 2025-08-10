Новини
Рени призна за неприлично предложение в началото на кариерата си: „Чувствах се омерзена“

10 Август, 2025

Певицата се върна към един от най-неприятните моменти в професионалния си път

Рени призна за неприлично предложение в началото на кариерата си: „Чувствах се омерзена“ - 1
Снимка: YouTube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Попфолк звездата Рени откровено споделя, че никога не е преследвала сляпо славата. Първоначалната ѝ мотивация била далеч по-романтична – любовта към музиката, сцената и пътуванията. Харесвало ѝ е да пее, да пътува в чужбина с групи, с музиканти. Кариерата ѝ започва още в зората на демокрацията, когато пее по круизни кораби - период, който певицата описва като „много хубав и безгрижен“.

При гостуването си в Chefo Podcast Рени връща лентата назад към един от най-неприятните моменти в професионалния си път — фрапиращо неприлично предложение от утвърден автор на текстове, който, по думите ѝ, е изиграл ключова роля в кариерата на редица български естрадни изпълнители.

Имах неприятна случка с интимно предложение, за да ме направят популярна. Точно в тези години – в зората. Предложението дойде от един текстописец, който е много известен и популярен. Факт е, че е направил известни много от нашите естрадни звезди. Тогава изобщо нямаше поп-фолк, в България се слушаше предимно сръбско и гръцко. Когато започнах да работя в Японския хотел, в най-скъпия бар в София, беше забранено да се пее на английски. Пеехме песни на руски, италиански, испански, но на английски беше забранено. Беше много интересен период – хубав и безгрижен. Тогава получих предложение да се срещна с въпросния господин, който ме бил харесал“, споделя певицата.

По онова време Рени е едва 19-годишна, начинаеща изпълнителка с големи мечти. Отива на срещата, без да подозира какво я очаква. „Срещата беше в едно заведение. Той започна да ми сваля едни звезди, да ми говори за едни сцени, турнета… Аз се пренесох в облаците. Тогава съм била някъде 19-годишна. И в един момент много бързо ме свали на земята, като ми каза: „А това, че ще имаме сексуални отношения е отделен въпрос“. И аз в първия момент не можех да повярвам, наистина ли го чух това“, разказва тя.

Шокът и младостта ѝ не ѝ позволяват да реагира остро. „Бях много притеснителна все още, защото бях малка. Ако сега някой ми каже нещо такова, със сигурност нямаше да реагирам, както реагирах тогава – просто се извиних, взех си чантичката и си тръгнах, без нищо да кажа. Вървях по улицата и се чувствах като ударена с нещо по главата. Толкова гадно, омерзена, омърсена се чувствах“, спомня си Рени.

Въпреки неприятния инцидент, тя продължава своя път без компромиси със себе си — не заради стремеж към популярност, а заради любовта към музиката, която остава нейна водеща сила и до днес.


