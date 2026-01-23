Новини
Въздушна тревога над Балтийско море! Шведските ВВС прехванаха руски изтребители

23 Януари, 2026 20:51 1 285 63

  • су-35-
  • швеция-
  • нато-
  • русия-
  • изтребители-
  • балтийско море

Въздушна тревога над Балтийско море! Шведските ВВС прехванаха руски изтребители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Шведската система за въздушно наблюдение и бързо реагиране (QRA) е прехванала руски военни самолети над Балтийско море. Това съобщиха днес шведските ВВС в социалната платформа X, пише Фокус.

Вчера, 22 януари, шведските ВВС са прехванали два руски изтребителя Су-35С над Балтийско море.

"Швеция непрекъснато, 24 часа в денонощието, провежда въздушни патрули, защитавайки НАТО“, подчертаха шведските власти.


Наскоро полските ВВС използваха бойни самолети за прехващане и ескортиране на руски разузнавателен самолет, който летеше близо до границите на полското въздушно пространство.

По-рано няколко бомбардировача Ту-95МС, ескортирани от изтребители Су-33, бяха прехванати над Великобритания.

Полша вдигна в небето своите изтребители МиГ-29, за да прехване руски разузнавателен самолет Ил-20. Това бе третият подобен инцидент за една седмица.

Няколко дни по-рано руски изтребители МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония и останаха там 12 минути.

Норвегия също съобщи, че през 2025 г. Русия е нарушила въздушното ѝ пространство три пъти - всяко нарушение е продължило от една до четири минути.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ердо

    14 18 Отговор
    Сваляай!!!!

    Коментиран от #56

    20:53 23.01.2026

  • 2 А ние кога ще дигнем нашит Ф-ки

    34 6 Отговор
    Или те не лятя?!

    20:54 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БОЛШЕВИК

    28 14 Отговор
    Скоро и Балтийско и Черно море ще станат вътрешно руски морета!

    Коментиран от #29, #63

    20:54 23.01.2026

  • 5 И сега

    24 6 Отговор
    Кой ще пере гащи атлантици?

    20:55 23.01.2026

  • 6 Спецназ

    28 6 Отговор
    "близо до границите на полското въздушно пространство".

    За "БЛИЗО", поляците може да са се на.рали и за 50 км. до границата!
    ФАКТ!

    Коментиран от #15

    20:56 23.01.2026

  • 7 От какво защитават

    29 4 Отговор
    агресора НАТО? Това толкова тъпо звучи, че не е истина. 😄

    Коментиран от #10

    20:58 23.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    23 4 Отговор
    Европа е територия на Мечката. Факт.

    Коментиран от #12

    20:59 23.01.2026

  • 9 хаха

    5 25 Отговор
    Сваляй московитските алкохолизирани орки!

    ТОКУ-ЩО: Русия продава 71% от суверенните си златни резерви, за да финансира военните усилия на Украйна - Фонд за национално богатство.

    Коментиран от #35

    21:00 23.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прехванали и хванали

    24 1 Отговор
    за чепа.

    Коментиран от #13

    21:01 23.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    20 1 Отговор
    Достатъчно е да ползвате преводач на публикацията в "X"
    за да разберете, че там пише съвсем различни неща :)
    Аз лично си напрвих "труда" да го преведа. Ето текста :
    "Вчера шведският екип за реагиране при инциденти идентифицира два руски изтребителя Су-35С и руски бомбардировач Ту-22М над Балтийско море. Шведските изтребители отбелязаха присъствието им и гарантираха, че въздушните движения в близост до нас не остават незабелязани."

    21:04 23.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Айде бе

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "Много си силен":

    Искаш ли да ти забърша врата с едно уширо маваши.Те е.а у кавала изкривен

    Коментиран от #21, #22, #44

    21:05 23.01.2026

  • 20 Анонимен

    5 1 Отговор
    Летците се трябва да се обучават постоянно!

    21:06 23.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нищо не са "прихванали"

    11 1 Отговор
    а са летяли край руските самолети за да се уверят че не навлизат в шведското възсушно пространство:

    Ето и туита:
    Вчера шведският екип за реагиране при инциденти идентифицира два руски изтребителя Су-35С и руски бомбардировач Ту-22М над Балтийско море. Шведските изтребители отбелязаха присъствието им и гарантираха, че въздушните движения в близост до нас не остават незабелязани.

    Ама какво да се очаква от джуджето военен министър на Швеция, дето ходи с брошка на украинското знаме на сакото си?!
    А и на медийни манияолации сме свикнали

    21:08 23.01.2026

  • 24 Бесен - Язовец

    17 2 Отговор
    По скоро властелина на небесата Су 35 е прехванал шведските гропен щайги.

    21:09 23.01.2026

  • 25 Щъркел

    12 1 Отговор
    Четете Факти
    Не гледайте комедии,фантазии и турски сериали
    Няма такова дъно на свободното слово !!!!

    21:09 23.01.2026

  • 26 Реалист

    12 3 Отговор
    Ходили са шведите да се снимат с най мощния истребите в света, а именно Сухой модел 35

    21:10 23.01.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Ей заслужават си по една бомба и цялата натовска свинщина да се погребва!
    От кога летенето в международното пространство е забранено?!

    21:11 23.01.2026

  • 28 Бесен - Язовец

    8 2 Отговор
    В държава дето се кръщават АББА могат само да си мечтаят са прихванат руски самолети прихващат само руски hyй там

    21:11 23.01.2026

  • 29 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    И КО
    ЧОРАПА ЩЕ Е ГЕЕНЕРАЛ КАПИТАН
    НА КРУИЗНО КОРАБЧЕ....А (....)

    21:12 23.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 варна

    2 11 Отговор
    руските изтребители са летящи щайги
    падат сами като круши

    21:13 23.01.2026

  • 32 Бесен - Язовец

    9 0 Отговор
    Една шведка ми го прхвана с оостатааа и мъжа искаше по стар шведски обичай

    21:13 23.01.2026

  • 33 Спецназ

    11 2 Отговор
    От началото на Войната на един убит руснак се падат 5 украински, има и позиции където на 1 са 8 или 10,

    ФАКТ! Баце! това при условие че са горе-долу еднакво въоръжени!

    Руснаците , обаче ги бият с превъзходство и основно от небето и затова са им такива загубите на х.хлите.

    Коментиран от #41, #42

    21:13 23.01.2026

  • 34 ТРЕСЕ СЕ ОТ ФОБИЯ ЗАПАДАЩОТО

    7 0 Отговор
    САМО МОЖЕ ДА ГИ ГЛЕДА ОТ СТРАНИ И ДА СЕ ВЪЗХИЩАВА НА СУ 35М

    Коментиран от #39

    21:14 23.01.2026

  • 35 Цък

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Има продава, ти освен голия си Г:Ъ:З какво ще продадеш

    Коментиран от #37

    21:15 23.01.2026

  • 36 О Дежурния руски

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "Е тихо":

    Лампов едногънков чат бот се обажда.Ше ти го ту ра у руската чоффффка.Трай Мръшкяк.

    21:15 23.01.2026

  • 37 На майка ти

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Цък":

    Шортите бе Мозък.

    21:15 23.01.2026

  • 38 Невероятно, но факт !

    2 8 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    21:17 23.01.2026

  • 39 Абе Смех

    0 8 Отговор

    До коментар #34 от "ТРЕСЕ СЕ ОТ ФОБИЯ ЗАПАДАЩОТО":

    Тоя Су могат да го свалят от 100 км.Абе Смех я кажи руския самолет 6 то поколение.Нема има една руска смешка су 57 толко е невидим че се вижда от космоса.Нямат капацитет да произведат двигател за бего.

    Коментиран от #45

    21:19 23.01.2026

  • 40 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Сън ги не хваща трето половите.Кво да ви разузнават руснаците.Вие сте на един Орешник (без ядрен заряд) живот

    Коментиран от #48

    21:21 23.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Абе Глу пи сла ве

    0 9 Отговор

    До коментар #33 от "Спецназ":

    Искаш ли видеа с месните руски щурмове.Десетки ватенки мрът от дронове.Без една укр.загуба.Ти руски знаеш ли бе Тъ по пи тек.Кога гледа сводка от фронта ,та ръсиш такива проруски небивалици.До тук 1 милион и 200 хил фира.

    Коментиран от #50

    21:23 23.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Избърши си задните части

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Айде бе":

    от лубриканта. Много се вързваш. Споко че ще те хване сърце туп .

    Коментиран от #51

    21:23 23.01.2026

  • 45 404

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Абе Смех":

    Абе смех виж дали чиповете на пералната у вас са на местата си

    Коментиран от #49

    21:23 23.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не плаши

    1 9 Отговор

    До коментар #40 от "И Киев е Руски":

    Гаргите бе.4 год.минаха от плашене бе.Освен да стрелят по градовете друго не могат.За 4 г на 40 км от Донбас

    Коментиран от #52

    21:24 23.01.2026

  • 49 Ей Смешник.

    0 6 Отговор

    До коментар #45 от "404":

    Последното руско творение на граждански самолет не се произвежда защото е 70 процента западни чадти.Обра,овай се ма Чи ки та.Руски знаеш ли да те образовам.

    Коментиран от #54

    21:27 23.01.2026

  • 50 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Абе Глу пи сла ве":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #53

    21:28 23.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не плаши":

    Сменяй памперса и лягай .Щото ако успеете да предизвикате мечока няма да има 200 дрона и сто балистични ракети които ударили цивилна инфраструктура но има двама ранени и един убит ак кат Т.Б

    Коментиран от #58

    21:29 23.01.2026

  • 53 Питам те

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пропагандата":

    Руски знаеш ли да ти дам да гледаш.Не знаеш проzт си.Когато съм се родил не си бил жив и не ми давай акъл вчерашна Чи ки йо.

    Коментиран от #55

    21:31 23.01.2026

  • 54 404

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ей Смешник.":

    От едни и същи учебници учихме а виж къде (под 🌈 ) си ти той тя а аз къде съм

    21:33 23.01.2026

  • 55 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Питам те":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #61

    21:33 23.01.2026

  • 56 Намай

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ердо":

    кати га щите !

    21:34 23.01.2026

  • 57 Харно

    3 0 Отговор
    Само са ги придружили ли,значи са нямали топки за нищо повече

    21:35 23.01.2026

  • 58 Казах ти

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "И Киев е Руски":

    Не плаши гаргите бе.Днес след 3 год.си признаха ,че крайцера Мацква е потопен от укр.рскета.Ще има доста да признават.Ометоха се от Севастопол щото половината флот потъна.Сега се крие в Новорусийск ,но и там идват укр.дронове.Кой викна корейците да воюват в Курск,кой получи 6 милиона снарвда ит Корея и проси дронове и ракети от Иран.Великото блато.

    Коментиран от #59

    21:38 23.01.2026

  • 59 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Казах ти":

    винаги има за цел глупака!

    21:39 23.01.2026

  • 60 Редактор

    1 0 Отговор
    Анатоли, ти български учил ли си? Защо заглавието на всяка твоя статия започва по този малоумен начин - с безглаголно изречение, което, по незнайни причини, завършва с удивителен знак, а е съобщително и чак след това е същинското заглавие?! Безкрайно дразнещо е!

    21:40 23.01.2026

  • 61 Ех как

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Пропагандата":

    Ще ти махна плоската кратуна с едно маваши..То бива да си проzт ама от русофил който не знае руски по проzт няма.Поздрави на майка ти.

    21:40 23.01.2026

  • 62 Митьо Пищова

    2 0 Отговор
    П о р я русофилски ауспуси безплатно.Не се бутайте.

    21:42 23.01.2026

  • 63 Бикът от Шри Ланка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Пак ли ти бе транссексуален с будьоновка

    21:47 23.01.2026

