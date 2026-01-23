Въздушна тревога над Балтийско море! Шведските ВВС прехванаха руски изтребители

Шведската система за въздушно наблюдение и бързо реагиране (QRA) е прехванала руски военни самолети над Балтийско море. Това съобщиха днес шведските ВВС в социалната платформа X, пише Фокус.
Вчера, 22 януари, шведските ВВС са прехванали два руски изтребителя Су-35С над Балтийско море.
"Швеция непрекъснато, 24 часа в денонощието, провежда въздушни патрули, защитавайки НАТО“, подчертаха шведските власти.
Under gårdagen identifierade den svenska incidentberedskapen två ryska stridsflyg av typen Su-35S och ett ryskt bombflyg av typen Tu-22M över Östersjön. Svenskt stridsflyg markerade närvaro och säkerställde att flygrörelser i vårt närområde inte går förbi obemärkt. #NATO #svfm pic.twitter.com/7LCvOjfVEf— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) January 23, 2026
Наскоро полските ВВС използваха бойни самолети за прехващане и ескортиране на руски разузнавателен самолет, който летеше близо до границите на полското въздушно пространство.
По-рано няколко бомбардировача Ту-95МС, ескортирани от изтребители Су-33, бяха прехванати над Великобритания.
Полша вдигна в небето своите изтребители МиГ-29, за да прехване руски разузнавателен самолет Ил-20. Това бе третият подобен инцидент за една седмица.
Няколко дни по-рано руски изтребители МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония и останаха там 12 минути.
Норвегия също съобщи, че през 2025 г. Русия е нарушила въздушното ѝ пространство три пъти - всяко нарушение е продължило от една до четири минути.
