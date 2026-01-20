Новини
Любопитно »
Британците искат за премиер чаровния Хю Грант, вместо студения Стармър

Британците искат за премиер чаровния Хю Грант, вместо студения Стармър

20 Януари, 2026 12:14 719 2

  • хю грант-
  • британци-
  • премиер-
  • киър стармър-
  • love actually

Те искат премиерът да е такъв, какъвто е изигран от Хю Грант във филма „Love Actually“

Британците искат за премиер чаровния Хю Грант, вместо студения Стармър - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британците поискаха Хю Грант за министър-председател след отговора на Киър Стармър на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Dailystar.

Според изданието, британските жители са сметнали отговора на Стармър на заплахите на Тръмп за „хладен“ и са искали по-харизматичен министър-председател. Например, такъв, какъвто е изигран от Хю Грант във филма „Love Actually“. Филмът изобразява политик, който се бори срещу тормоза на президента на САЩ на пресконференция.

„Когато приятел ни тормози, той вече не е приятел. Тъй като Америка отговаря само със сила, сега ще се опитаме да съберем силата си. И президентът трябва да е подготвен за това“, заявява героят на Хю Грант в речта си.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милион пъти

    7 0 Отговор
    по добре ще се представи отм онзи тъпак прокурора Стармър-мър мър.

    12:27 20.01.2026

  • 2 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Хю има и страхотен акцент.

    13:26 20.01.2026