Британците искат за премиер чаровния Хю Грант, вместо студения Стармър

Британците поискаха Хю Грант за министър-председател след отговора на Киър Стармър на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Dailystar.

Според изданието, британските жители са сметнали отговора на Стармър на заплахите на Тръмп за „хладен“ и са искали по-харизматичен министър-председател. Например, такъв, какъвто е изигран от Хю Грант във филма „Love Actually“. Филмът изобразява политик, който се бори срещу тормоза на президента на САЩ на пресконференция.

„Когато приятел ни тормози, той вече не е приятел. Тъй като Америка отговаря само със сила, сега ще се опитаме да съберем силата си. И президентът трябва да е подготвен за това“, заявява героят на Хю Грант в речта си.