Вигенин: Суверенитетът на всяка държава и правото на самоопределение трябва да бъдат защитени

„Държавите трябва да бъдат уважавани, независимо колко са големи и силни. Суверенитетът и правото на самоопределение са принципи, които винаги сме отстоявали и ще продължим да отстояваме.“

Този коментар направи българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в предаването „Светът и ние“ по БНТ.

Той подчерта, че европейските социалисти са категорични в подкрепата си за Дания и за правото на Гренландия сама да направи своя избор като част от определена държава. По думите му този казус надхвърля конкретната ситуация и поставя принципен въпрос за начина, по който днес се водят международните отношения, включително за грубото нарушаване на международното право.

„Темата за суверенитета и за правото на самоопределение винаги е била водеща за нас“, подчерта Вигенин, като отбеляза, че е шокиращо, когато дори най-близки партньори започват да поставят под съмнение териториалната цялост и суверенитета на държави членки на Европейския съюз.

По отношение на обсъжданите икономически и търговски мерки евродепутатът заяви, че Европейският съюз трябва да бъде гъвкав и иновативен в подхода си. „Най-добре е да не се стига до такива мерки, диалогът да продължи, за да се търсят решения“, посочи той, като отбеляза, че използването на икономически инструменти би довело до сериозни загуби както за Съединените щати, така и за Европа. Според него ЕС трябва да бъде подготвен за отговор, но да работи за това той да не се налага.

В контекста на търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур Вигенин заяви, че не е склонен да го идеализира, въпреки възможностите, които то отваря. По думите му ще има както печеливши, така и губещи сектори, особено в земеделието, което налага внимателен и балансиран подход и мислене за подкрепа на засегнатите отрасли. Той акцентира, че по-евтините стоки са в интерес на потребителите, но същевременно е необходимо да се защитят и производителите.

По темата за войната в Украйна Вигенин посочи, че към днешна дата Европейският съюз е по-далеч от мира, отколкото преди няколко седмици, тъй като е принуден да защитава и собствения си суверенитет. Въпреки това той изрази умерен оптимизъм, като подчерта, че усилията за мир продължават, но без ангажираността и подкрепата на Съединени щати, не може да се постигне трайно уреждане на конфликта.

Относно ситуацията в Близкия изток и протестите в Иран Кристиан Вигенин заяви, че въпросите са изключително сложни, но Европейският парламент е готов да реагира. „Хората имат право да изразяват своето мнение и когато то се заглушава, те излизат на улицата. Те трябва да бъдат чути, а не смазвани“, подчерта той и изрази надежда за трайно установяване на мир в Газа.



За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/