Хари и Меган готвят нов опит за помирение с кралското семейство

Принц Хари и Меган Маркъл бяха отличени с наградата „Хуманитаристи на годината“ по време на благотворителна гала на организацията Project Healthy Minds, посветена на достъпа до услуги за психично здраве в Съединените щати. Събитието се проведе в четвъртък вечер в Ню Йорк, а в него мнозина съзряха нов опит за двойката да подчертае колко важни са семейните ценности за тях.

Двойката, която през последните месеци рядко се появява заедно публично, позира на червения килим с координирани костюми на Armani и държейки се за ръце. По данни на Page Six, церемонията е била и първата им съвместна поява от няколко месеца.

Източници, близки до херцога и херцогинята на Съсекс, твърдят, че Маркъл подкрепя усилията на Хари за помирение с кралското семейство, и по-специално с баща му — крал Чарлз III, който в момента се лекува от онкологично заболяване. „Те знаят, че връзката им с кралското семейство остава важна,“ казва източник, добавяйки, че Меган „е наясно с необходимостта Хари да възстанови личния контакт с баща си“.

Въпреки че връщането на херцога към официални кралски задължения не е на дневен ред, в хода на годината се водят неофициални разговори относно евентуално посещение на Хари, Меган и децата им — принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.) — във Великобритания.

Един от основните проблеми остава сигурността. През май принц Хари загуби съдебната си жалба срещу британското правителство, след като му бе отказана държавна охрана при пътуванията му в страната. В мотивите се посочва, че след като е прекратил служебните си кралски ангажименти, няма право на финансирана от данъкоплатците защита.

В същото време британският Telegraph съобщи, че през септември известен преследвач е успял да се приближи до Хари два пъти по време на посещението му в Лондон за церемонията WellChild Awards. Жената, която по-рано го е следвала и в Нигерия, е била спряна от охраната му.

Източници, цитирани от Page Six, уточняват, че Меган не е възпрепятствала срещата на съпруга си с краля. По време на последната си визита в Лондон Хари е посетил баща си в резиденцията Clarence House, където му е подарил снимка на децата си. Срещата е била първата им лична среща от 19 месеца.

Според приближени до двойката, херцогът е бил „облекчен“ след разговора и видимо в по-добро настроение. Той е участвал усмихнат в събитията на Project Healthy Minds в Ню Йорк, включително и във форум, посветен на Световния ден на психичното здраве.

Меган Маркъл ще участва във вторник във форума Fortune’s Most Powerful Women Summit във Вашингтон, докато продължава да работи по нови телевизионни проекти. Сред тях е евентуален трети сезон на нейното предаване в Netflix — With Love, Meghan, както и коледен специален епизод.

В същото време Меган стана обект на критики, след като публикува видео в социалните мрежи, заснето в автомобил, преминаващ през тунела Pont de l’Alma в Париж — мястото, където през 1997 г. загива принцеса Даяна. Кралският коментатор Ричард Фицвилямс определи публикацията като „изключително неуместна“.

Принц Хари и Меган не са коментирали случая.

Братът на Хари, принц Уилям, се появи тази седмица в предаването The Reluctant Traveler по Apple TV+, където разговаря с актьора Юджийн Леви за детството си под постоянен медиен натиск и за стремежа си да предпази собствените си деца от подобен опит. По време на интервюто Уилям спомена брат си по име — за първи път от години, заявявайки: „Надявам се никога да не се върнем към практиките, в които Хари и аз израснахме.“

Двамата братя не са се срещали и не поддържат контакт от издаването на автобиографията на Хари "Резервният", в която той описва физически сблъсък между тях по време на спор за Меган. В книгата принцът твърди, че Уилям го е „сграбчил за яката, скъсал му е колието и го е съборил на пода“.

Според кралски наблюдатели, въпреки желанието на Хари за сближаване с баща си, отношенията между братята остават изострени. В същото време коментатори като биографа Хюго Викърс посочват, че принц Уилям споделя чувствителността и емпатията на майка им, принцеса Даяна, и че нейното влияние продължава да се проявява и в двамата ѝ синове.

По време на форума в Ню Йорк принц Хари заяви, че грижата за психичното здраве трябва да се разглежда не само като лична, но и като обществена отговорност, добавяйки: „Когато общността споделя това бреме, печели всеки.“