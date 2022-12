Доли Партън разкри тайната на дългия брак

Легендата Доли Партън смята, че "извратеното чувство за хумор" е помогнало за запазването на 56-годишния ѝ брак.

Изпълнителката на хита "9 to 5" е омъжена за съпруга си Карл Дийн повече от пет десетилетия и разкри, че умението да се смеят е ключът към дълготрайната им любов.

Тя каза пред ET Канада: "И двамата имаме извратено чувство за хумор. И мисля, че хуморът, честно казано, е едно от най-хубавите неща, когато си женен толкова дълго."

Въпреки че в една връзка винаги има възходи и падения, Доли настоява, че двамата никога не са имали ужасни караници, при които да трябва да "вземат назад" казаното.

Тя добави: "Никога не сме имали сериозни спорове с казани лоши неща, които да трябва да си вземем обратно. Той не е в бизнеса, така че имаме различни интереси, но въпреки това имаме неща, които обичаме да правим заедно", споделя още Доли.

76-годишната звезда изненада Карл Дийн на 79-ия му рожден ден през юли 2021 г., когато пресъздаде корицата си за "Playboy" от 1978 г. и облече известния костюм с бяла вратовръзка и черно зайче без презрамки, за негова радост.

