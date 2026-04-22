Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време
  Тема: Украйна

22 Април, 2026 20:35, обновена 22 Април, 2026 23:07 4 951 133

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон за слагане на край на войната, продължаваща повече от четири години, са в застой след като САЩ и Израел атакуваха Иран

Володимир Зеленски: Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза още, че представители на Украйна и САЩ са имали разговори вчера.

"Много силно се надяваме на възобновяване на тристранните срещи и на връщане на пътя, който води към край на войната", отбеляза пред репортери Зеленски.

Украински военни участват в конференция в Лондон, на която се обсъждат начини за отваряне на Ормузкия проток, заяви още президентът Володимир Зеленски, докато отговаряше на въпроси на журналисти, предаде Укринформ.

Зеленски отбеляза, че са били организирани две конференции за отварянето на стратегическия проток, блокиран от силите на Техеран в отговор на американско-израелските удари, с които на 28 февруари започна войната срещу Иран.

Първата е била на ниво държавно ръководство, в която той също участва. "Великобритания, заедно с Франция, ръководеше конференцията. Украйна беше поканена, а аз се включих онлайн от влака. Обсъдихме въпроса за блокирането на Ормузкия проток и предизвикателствата, свързани с войната в Близкия изток", обясни украинският държавен глава.

Втората конференция, по думите на президента на Украйна, е била на военно равнище.

"По отношение на Ормузкия проток Обединеното кралство и Франция поискаха продължение на съответната конференция, която организираха преди няколко дни, (сега) на военно равнище, където можем да окажем съдействие. Мисля, че в първата конференция участваха 37 държави, но не знам колко военни представители участваха във втората. Обединеното кралство и Франция поискаха това, така че изпратихме нашите военни представители на тази среща в Лондон“, отбеляза Зеленски.

Той допълни, че от украинска страна акцентът е върху опита и експертните познания.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски само за да бъдат финализирани споразуменията за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но тези разговори трябва да бъдат продуктивни и да се състоят на етап "финализиране на договореностите", поясни Песков, цитиран от ТАСС.

"Основното е целта на срещата. За какво е срещата? Путин каза, че е готов да се срещнат (със Зеленски - бел. ред.) в Москва по всяко време. Основният момент е да има за какво да се срещнат и най-важното е срещата да бъде продуктивна и да е само за финализиране на споразуменията", каза той в коментар за "Вести".

Кремъл също днес заяви, че се надява американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, да продължат посещенията си в Русия, за да обсъдят възможно мирно уреждане на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано в руската агенция РИА.

Агенцията цитира Песков да казва, че все още не е известно кога ще бъде следващото посещение.

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон за слагане на край на войната, продължаваща повече от четири години, са в застой след като САЩ и Израел атакуваха Иран, с което предизвикаха ответни нападения срещу много страни от Близкия изток.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напушен

    77 3 Отговор
    Внимавайте с обидите към колегата, и той от Колумбийския материал ползва.

    20:37 22.04.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    7 98 Отговор
    А, не! Има още много русня за утилизация!

    Коментиран от #38, #62, #91

    20:38 22.04.2026

  • 3 Мнение

    88 4 Отговор
    Ами ко стана с твърденията на ж.лто.аветниците в България, че украинската зелена марионетка на техния шорошов господар, била вече в Москва???

    Един ден нпо-тата към шорош в България, ще бъдат закрити!
    Дай Боже този ден да дойде по-скоро.

    20:38 22.04.2026

  • 4 Отиваш със самолета в Москва

    99 5 Отговор
    при Путин и се разбираш. Дори не е нужно да крещиш и говориш глупости по интернет сайтовете, ама ти не искаш и ти и всички ние го знаем.

    Коментиран от #21, #37, #113

    20:38 22.04.2026

  • 5 Виде и се края на Русия

    137 111 Отговор
    Слава украйна
    Героем Слава

    Коментиран от #24, #46, #119

    20:38 22.04.2026

  • 6 Голям джумбиш

    128 112 Отговор
    Плешивият джуджак никога няма да отиде на преговори с украинския юнак Зеленски, защото хем шамари ще яде, хем Зеленски ще го направи за смях с тънкия си и остроумен хумор.

    Коментиран от #107

    20:39 22.04.2026

  • 7 Колумбиец

    54 7 Отговор
    Гледай си работата,че малко ти остава!

    20:39 22.04.2026

  • 8 Путин

    7 49 Отговор
    А намен кой ше ми даде 90 милиарда
    Или да хвърлям белият Байряк

    20:39 22.04.2026

  • 9 Сложно

    7 51 Отговор
    Русия поставя ултиматуми като капитулация и заграбване на земи още от самото начало на войната.

    20:40 22.04.2026

  • 10 Парите идват

    7 65 Отговор
    Мачкайте братушките
    Бомбардировки 24/7

    Коментиран от #41, #76

    20:40 22.04.2026

  • 11 Гост№4442

    38 7 Отговор
    Не още можете да се биете,зеленски не предавай еуропу

    20:40 22.04.2026

  • 12 арбалета 🎯

    63 3 Отговор
    Да знаете - работата за уркия отива на изуй гащи ....

    20:41 22.04.2026

  • 13 Джуджи унищожи Русия

    12 57 Отговор
    Време е да го ритат по улиците като куче

    20:41 22.04.2026

  • 14 Путин ще го влачат

    10 60 Отговор
    Зад някоя лада като Куче

    20:42 22.04.2026

  • 15 Не те чувам

    23 2 Отговор
    За каква форма говориш при липса на време.

    20:42 22.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Една Украйна

    8 59 Отговор
    Попиля цяла Русия

    Коментиран от #31

    20:42 22.04.2026

  • 18 Не е нужно да си гении

    9 54 Отговор
    За да разбереш че Русия е пред колабс
    А Путин ше се бие до последният Руснак

    Коментиран от #47, #70

    20:43 22.04.2026

  • 19 фбр

    52 4 Отговор
    Бялото знаме и по- голяма доза бело за теб скапан зелен наркоман !!!

    20:44 22.04.2026

  • 20 И нека Войната продължи до последният

    6 55 Отговор
    Скапан Руснак

    20:44 22.04.2026

  • 21 Хахахаха

    4 51 Отговор

    До коментар #4 от "Отиваш със самолета в Москва":

    Да ходи в Москва???? И що? Той и така ги бомби, без да ходи в Москва!

    Коментиран от #35

    20:44 22.04.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    7 53 Отговор
    С руснак се преговаря с юмрук в зъбите и пистолет в ръка !!! По другому никак ☝️

    Коментиран от #78

    20:44 22.04.2026

  • 23 Хе хе...

    36 2 Отговор
    Пък после нека разни хора да разправят, че боя не помагал.

    Коментиран от #26

    20:44 22.04.2026

  • 24 Още 1-2 години

    6 43 Отговор

    До коментар #5 от "Виде и се края на Русия":

    И ще бягат в китай всички Русна

    20:44 22.04.2026

  • 25 Да,бе

    50 3 Отговор
    С терористи не се преговаря,особено с еврейски и най-вече с дрогирани комплексари.Гърч до последно...

    20:45 22.04.2026

  • 26 Хахахаха

    4 42 Отговор

    До коментар #23 от "Хе хе...":

    Боя помага. За това Зеленски след всяко бомбене по раша му предлага преговори! Ако путлера не иска, тази вечер пак бомбене.

    20:47 22.04.2026

  • 27 Ксаниба

    25 1 Отговор
    Когато Радев направи правителство, ще може такава среща да се организира и в София. В Будапеща вече не е политически коректно.

    Коментиран от #43

    20:47 22.04.2026

  • 28 Путин, В. В.

    50 2 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Пък който иска преговори да припълзява на червеното килимче в Кремъл.

    Коментиран от #67

    20:47 22.04.2026

  • 29 Украйна е готова за преговори с Русия

    36 2 Отговор
    прозирам че зелкови като получат тез 90 милиарда от ес мишоците
    могат поизперат част от тях с общ поръчки по възстановяването на урк
    и да си вземат по тлъст бонус
    та сега е момента да клякат пред Мечока
    а после избори няма да са власт а другаде да харчат париците от ес

    Коментиран от #39

    20:47 22.04.2026

  • 30 Дzверцов

    32 1 Отговор
    Москва: Спряхме транзита за Германия на казахстански петрол. Кой нареди на клунадата много бързо да пусне незабавно тръбопровод "Дружба"? Това ако не са координирани действия и с Техеран - здраве, му кажи. Тунджа няма- действайте!

    20:48 22.04.2026

  • 31 зелен белоноско

    29 3 Отговор

    До коментар #17 от "Една Украйна":

    А Русия ни взе държавицата .... !

    20:48 22.04.2026

  • 32 Морския

    2 37 Отговор
    Такава среща може да има след като КГБ свали Путин от влат и се прегрупира.

    Коментиран от #93

    20:48 22.04.2026

  • 33 Звездоброец

    25 1 Отговор
    Браво на Фскти ! Снимките са страхотни ?

    20:49 22.04.2026

  • 34 Гост

    32 0 Отговор
    Ние преговаряхме, и се разбрахме, в Стамбул! Помниш ли, потник?

    20:50 22.04.2026

  • 35 Еми що не продължава да си

    22 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    бомби и да си трае еми се прави на интересен ? Аха голям пък гол.

    Коментиран от #51

    20:51 22.04.2026

  • 36 Урсула фон дер Лайен, председател

    26 0 Отговор
    "...Украйна е готова за преговори ... "

    Европа е готова незабавно да спре 95млрд евро и 9млн дрона в случай че се стигне до преговори ☝️
    Всъщност заема за 95млрд евро е едва в начален процес на обсъждане.....

    20:51 22.04.2026

  • 37 Лука

    4 27 Отговор

    До коментар #4 от "Отиваш със самолета в Москва":

    Путин се чуства несигурен та търси домакинска помощ !

    20:51 22.04.2026

  • 38 Чортов

    25 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Ти ли ще я утилизираш, бе утилизатор!?

    Коментиран от #40

    20:51 22.04.2026

  • 39 РЕАЛИСТ

    25 1 Отговор

    До коментар #29 от "Украйна е готова за преговори с Русия":

    Тия 90 милиарда са ЗАЕМ, нещо което нашите ПРОДАЖНИ медии НЕ КАЗВАТ

    20:53 22.04.2026

  • 40 Ганя Путинофила

    4 30 Отговор

    До коментар #38 от "Чортов":

    Не е нужно. Зеленски се справя чудесно.

    20:54 22.04.2026

  • 41 Лука

    5 22 Отговор

    До коментар #10 от "Парите идват":

    Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .

    20:55 22.04.2026

  • 42 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    24 1 Отговор
    А великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    20:55 22.04.2026

  • 43 Румен Радев, премиер

    3 18 Отговор

    До коментар #27 от "Ксаниба":

    "...Когато Радев направи правителство, ще може такава среща да се организира и в София..."

    Повярвай няма !!!
    Тама туземците си се оправйте сами, не е наша работа☝️
    Таварищь...

    20:56 22.04.2026

  • 44 Зеления път

    36 0 Отговор
    Зеленото един ден ще се бори до последния украинец, а на другият- моли за милост. Артист от всякъде. Направо за Оскар. Или просто би-полярен наркоман.

    20:56 22.04.2026

  • 45 Епа, оти

    5 0 Отговор
    Нещо ми ми се чуе, кат в пехливанските борби, ЕВАЛЛА. Кой знае, кой разбал, разбал.

    20:57 22.04.2026

  • 46 СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ

    31 2 Отговор

    До коментар #5 от "Виде и се края на Русия":

    Вие укро-п0дл0гите не разбрахте в коя държава се намирате.

    21:00 22.04.2026

  • 47 "Русия е пред колабс..."

    30 2 Отговор

    До коментар #18 от "Не е нужно да си гении":

    Toва "колабс" на какъв език е написано?
    Ти имаш ли основно образование?

    21:02 22.04.2026

  • 48 Късно е чадо

    30 2 Отговор
    резето хлопна! Русия разбра, че няма изобщо смисъл от некаква страна до тях, "независима" покрайнина. Даже и само 1 м2 да е, тя ще стане много силна военна база на фащ и натото и ще се стреми винаги да унищожи Русия... Еми изхода, какъв е? Да няма такава страна, съсед!

    21:06 22.04.2026

  • 49 Горски

    35 3 Отговор
    Германците помнят кой ги победи през ВСВ. Не са американците, де. Та, затова и сега определят руснаците като най-големия си враг. А обвиняват Русия в ревизионизъм. Основна цел на англо-саксите е никога да не допуска Германия и Русия в стратегически съюз, знаете много добре защо. Само рядък де бил може да е русофоб и укрофил едновременно. Укрите са най-гадната порода. Ако познавате хо хо лите добре трябва да ги оставите Русия да ги опердаши яко. Крайно време е германия да си вдигне гащите. До сега ги беше събула военно и всеки можеше да се възползва. А и даде няколко милиарда за газ на русия която ги превърна в бомби. Поне успокоението е че като дава пари за газ на Америка тя няма да ги нападне. Русия е "заплаха" и не чета повече долната пропаганда! 😄 Но съм сигурен, че винаги има някой глупак да я лапа! Тази пропаганда обслужва източването и унищожаването на Европа! А ти киевски наркоман нали нямаше да преговаряш с Путин, какво стана?

    Коментиран от #66

    21:07 22.04.2026

  • 50 Атина Паднала

    33 3 Отговор
    Никой не иска да си губи времето с този лъжлив евреин и наркоман.Само капитулацията ще спаси Новорусия.

    21:09 22.04.2026

  • 51 Хахахаха

    4 32 Отговор

    До коментар #35 от "Еми що не продължава да си":

    Защото търси мир бе копей! Един ден все пак тази война трябва да спре нали? И радев ви каза, че трябва войната да спре с дипломация, нали? Е това не е ли дипломация сега? Ама путлера се крие.

    Коментиран от #101

    21:10 22.04.2026

  • 52 Дар от Зеления Цар

    25 1 Отговор
    Най-голямата епидемия от морбили в САЩ през последните две години бе в Спартанбърг, Южна Каролина, където се наблюдава най-високият процент на украински имигранти сред всички американски райони. През първите две десетилетия на 20-ти век нивата на ваксинация срещу морбили в Украйна бяха сред най-ниските в Европа. Епидемията от морбили в Чикаго през 2024 г. засегна предимно мигранти от Венецуела, където се наблюдава спад в рутинните детски ваксинации от 96% през 2017 г. до 68% през 2021 г.

    21:19 22.04.2026

  • 53 Да беше мислил

    23 1 Отговор
    Късно е, чадо...

    21:21 22.04.2026

  • 54 Нема проблем... нема лабаво

    26 2 Отговор
    Зелю да вдига белия байряк и тарападжик в Москва да подпише капитулацията!!!

    Коментиран от #56

    21:25 22.04.2026

  • 55 Ами, не вервам

    24 2 Отговор
    Кви преговори? С новия кредит от 90 млрд. Украина е готова да воюва до пълната победа - до последния украинец. Европа също. Нищо, че войната вървяла с темпото на охлюв.

    21:26 22.04.2026

  • 56 Володимир Зеленски, президент

    4 20 Отговор

    До коментар #54 от "Нема проблем... нема лабаво":

    "...тарападжик в Москва..."

    Надай се.
    Завтра две Фламинго тарападжик на Червения площад, пък да видим Парад боб яде ли...

    Коментиран от #57

    21:37 22.04.2026

  • 57 Владимир Путин, президент

    4 21 Отговор

    До коментар #56 от "Володимир Зеленски, президент":

    "...пък да видим Парад боб яде ли..."

    И за това съм помислил колега.
    Руската ТВ ще излъчва Парада от миналата година, а най-добре от 1945г, барем всичко беше истинско ☝️

    21:40 22.04.2026

  • 58 Анонимен

    18 1 Отговор
    Ще клекнеш

    21:41 22.04.2026

  • 59 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 4 Отговор
    Преговори само след напускане на руските области съгласно Конституцията на Русия -
    Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка...

    Коментиран от #71

    21:47 22.04.2026

  • 60 ПО ТОЧНО

    19 1 Отговор
    ФОТОТО ПОКАЗВА НЕДВУСМИСЛЕНО ПОЛОЖЕНИЕТО И ТО СЪВСЕМ НЕ Е КОМИЧНО ЗА ДРУ САЛКАТА

    21:53 22.04.2026

  • 61 Боко праните гащи

    3 13 Отговор
    Джудженцето нема тшчки

    21:57 22.04.2026

  • 62 Въпрос

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    До панелените фашаги ( деа трола драскащи тук ) - Не сте ли чули че русите взеха Крим , Луганск , Донбас и Донецк ?

    21:58 22.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Тити на Кака

    19 0 Отговор
    Новият световен лидер яко се е заел да оправи нещата с Ормузкия проток.
    И изобщо не му пука за проблема 1000:26.
    Това наистина е дреболия някаква, загиват някакви си украинци, а сега идват нови 90 млрд за харчене, това за един хазарин е просто магическа ситуация!

    22:10 22.04.2026

  • 65 Вовата съм

    3 10 Отговор
    Ма аз сега. Е мога, че се готвим за парада на ден пабеда в Мацква

    22:11 22.04.2026

  • 66 Да, ама не

    2 16 Отговор

    До коментар #49 от "Горски":

    Ах, да — версията „СССР сам победи всички“. Само дето началото на World War II не е толкова удобно за разказване.
    1939 г.: Joseph Stalin и Adolf Hitler подписват Molotov–Ribbentrop Pact и си „чертаят“ Източна Европа. После идва Invasion of Poland — не от един, а от двама. Тази част обикновено липсва в героичния трейлър.
    После войната се обръща — и да, Soviet Union плаща ужасяваща цена и носи основната тежест на Източния фронт. Но без индустриалната мощ на United States и фронтовете на United Kingdom, „самостоятелната победа“ звучи като самостоятелно ядене на торта… приготвена от други.
    И ако говорим за „кой какво помни“ — през 1989–1991 г. Dissolution of the Soviet Union слага точка на системата, докато German reunification събира Германия отново. Историята обича иронията.
    Накратко: не е нужно да измисляме митове за „непобедимост“. Достатъчно е да прочетем цялата история.

    22:12 22.04.2026

  • 67 дядя дръмпир

    2 17 Отговор

    До коментар #28 от "Путин, В. В.":

    Украински външен министър: Ситуацията на фронтовата линия е по-добра, отколкото беше през последната годинаСпоред собствените си изявления Украйна е в по-добра позиция в защита срещу руската агресионна война, отколкото е била през последната година. "Минимизирахме руското превъзходство в числеността на войските чрез използването на дронове", заяви украинският външен министър Андрей Сибиха в изявление пред журналисти. Настоящата ситуация на Украйна на бойното поле е "всъщност най-силната или най-стабилната" за една година, отчасти благодарение на засилената противовъздушна отбрана Украйна вече може да отблъсква "до 90 процента" от атаките срещу украински градове. Според оценка на информационната агенция AFP на данни от украинските ВВС, въоръжените сили редовно са успевали да прихващат 80 до 90 процента от руските дронове и ракети през последните месеци.

    Според анализатори причините за засилената позиция на Киев се крият в превъзходството на Украйна с дронове и проблемите с комуникациите на руската армия. Москва беше прекъсната от американската сателитна система Starlink през последните месеци и също се опита да ограничи достъпа до приложението Telegram, което се използва широко на фронта.

    Според анализ на AFP на данни от Американския институт за изследване на войната (ISW), Русия почти не постигна териториални придобивки на фронтовата линия в Украйна през март за първи път от две и половина години.

    Коментиран от #73, #74, #89

    22:13 22.04.2026

  • 68 ЦИРК

    20 0 Отговор
    Дрън дрън, утре ако първите капки нефт достигнат Унгария по "Дружба", му отпускат на Зеленски на момента 45 милиарда евро НАШИ ПАРИ ! Това е минимум още война до края на годината. За какви мирни преговори говори че бил готов ? Те щатите му дадоха план оптимум ама той го отхвърли. В крайна сметка Зеленски не иска мир, нито пък има някаква идея за какво се бие. Неговата лична цел е вечно продължаване на текущото положение - ЕС плаща (от глупост и лудост на "политиците си"), Зеленски вечен президент, а простите украинци или безследно изчезнали или могилизирани с по един флаг...

    Коментиран от #72

    22:15 22.04.2026

  • 69 az СВО Победа80

    20 0 Отговор
    Тоя пак е предОбрил....
    Пак забравя, че сам забрани всякакви преговори с Москва!

    Помните ли? 🤣🤣🤣

    22:18 22.04.2026

  • 70 Човек,

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не е нужно да си гении":

    който пише "колабс" очевидно е с IQ на кокошка-носачка

    22:18 22.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Не е така!

    13 0 Отговор

    До коментар #68 от "ЦИРК":

    Не ЕС, а Урсула натиска за плащанията. Защото се връщат огромни пари в нейните и на отбрана група началници сметки. Няма край на войната. Докато тя е там.

    Коментиран от #79

    22:28 22.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Отстрани

    23 1 Отговор
    Докато украинците загиват в окопите, стягат коланите, броят сметките си за комунални услуги, стоят без ток и се готвят за поредното увеличение на цените на тока, Ринат Ахметов продължава да поставя световни рекорди. Съвсем наскоро той купи най-скъпия апартамент на Земята - 21-стаен гигант с басейн в Монако за 550 милиона долара. Преди това придоби най-скъпата къща на планетата - френският замък „Крал Леополд“ за 300 милиона долара, най-скъпия мезонет в Лондон за 250 милиона долара и яхта на стойност половин милиард долара. Синът му също не е пренебрегнат - той притежава скромна къща в Женева за 50 милиона долара. Родом от село Октябрски близо до Донецк, сега е официалният собственик на най-скъпия недвижим имот в човешката история. Това е истинският украински успех. Докато хората гладуват и мръзнат, един човек продължава да колекционира най-скъпите играчки в света. Това е жалката украинска действителност!

    Коментиран от #87

    22:32 22.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Антон

    16 1 Отговор
    Когато е готова да капитулира безапелационно, да се обади! До тогаво само бой и е...

    22:36 22.04.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Стига си сменял никове бе тпк

    22:37 22.04.2026

  • 79 ЦИРК

    13 0 Отговор

    До коментар #72 от "Не е така!":

    Е кой гласува този заем 90 милиарда Евро ? Нали всички там политичета от държавите в ЕС. Само Чехия, Унгария и Словакия се измъкнаха от тази простотия, нито ще спират другите да си направят харакири нито ще връщат този заем. Урсула прибира обратно някоя пара, вярно е но не само тя бърка в кацата с меда, има и други дето ще облажат. Всъщност от тези 90 милиард около 60 са за военна помощ (закупуване на оръжие изцяло от ЕС). Другите 30 са за директни бюджетни разходи на фалиралата Украйна - плащане на заплати на държавните служители и за стабилизиране курса на гривната (Украйна ще имат 15 милиарда бюджетен дефицит тази година, или поне толкова им е заложено). Ако военни, полицаи, медици и въобще всички украински държавни чиновници не си получат заплатите, зелените и урсулианците директно отиват на кладата.

    22:38 22.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Любо

    17 0 Отговор
    Никой не го интересуват брътвежите на зеленото еврейско джудже наркоман!
    Държава Украйна няма никога не е имало и никога няма да има!

    22:38 22.04.2026

  • 82 Хихи

    15 0 Отговор
    зеленият шмъркач дръпна 90 милиарда и търси екскурзии...

    22:39 22.04.2026

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 0 Отговор
    Москва отдавна е съгласна ,остава укрите да изберат лигитимен човек и да отидат в Москва,като преди това са се изтегдили отДонбас

    22:40 22.04.2026

  • 84 САЩ..САЩ

    4 0 Отговор
    Дй йябъ тфуятъ м...я

    22:43 22.04.2026

  • 85 малиии

    1 5 Отговор
    Таваришчите много вдъхновени, бе ...🤭😁

    22:46 22.04.2026

  • 86 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 1 Отговор
    Ако знаеш , как ми липсваш .,

    22:47 22.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "чети плъх ,чети пусьо!":

    Лапуркай бе тръбар,кво ми пелтечиш,мрррршоо !

    22:51 22.04.2026

  • 89 Дълбоко Виждащ

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "дядя дръмпир":

    Жив ли си още бре дядо Димитре ?Да чакаме ли за Димитровден Перемога и Контранаступ ?

    Коментиран от #95

    22:54 22.04.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 0 Отговор

    До коментар #87 от "чети плъх ,чети пусьо!":

    Март април ,-34 населени места и 700км² е освободила Русия

    22:55 22.04.2026

  • 91 Ганя Укрофила копiйка

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    О, не, укрите попривършиха, ама сега чакат депортацията на избягалите в Европа, ще има още свежо месо.

    22:56 22.04.2026

  • 92 Пръч с рогата

    2 8 Отговор
    Путинчето и зелeнцето имат една цел! Да се бият до последния руснак!

    22:57 22.04.2026

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Морския":

    Вчера Путин е присвоил на академия а на ФСБ името- " Феликс Едмундович Дзержинский"
    Това говори ли Ти нещо?

    22:57 22.04.2026

  • 94 ееееееееее

    5 1 Отговор
    тази снимка много я харесвам - казва всичко за ситуацията !

    Коментиран от #96

    22:59 22.04.2026

  • 95 дядя дръмпир да те мръдне по чешки!

    1 8 Отговор

    До коментар #89 от "Дълбоко Виждащ":

    Мнооого си прооззт бе ганчоо!Няма ли какво да ти роди мозъчето ,че само едно повтаряш???

    23:03 22.04.2026

  • 96 Пръч с рогата

    2 7 Отговор

    До коментар #94 от "ееееееееее":

    Не видиш ли че таа снимка е сглобена! Всъщност путинчето казва : Какво каза, масква утанула, това ли чуф!?

    23:04 22.04.2026

  • 97 Зеленио жабок друга песен запя...

    8 2 Отговор
    Нале имаше специален закон забраняващ преговори с Руслан бе...

    23:06 22.04.2026

  • 98 Карго 200

    2 9 Отговор
    Ден 1520 от моята 3-дневна война. Завладяваме точно толкова територия, колкото е необходимо, за да погребаме войниците, загинали при превземането ѝ.

    Аз си оставам майстор стратег.

    23:07 22.04.2026

  • 99 Русуфил хардлайнaр

    2 6 Отговор
    Зеленски оо добре да говори с Кабаева! Тоя мерише на гpобища!

    23:07 22.04.2026

  • 100 Бай Дън

    8 1 Отговор
    Коги разбереш че и най големите главоци дека те подкрепят, губят!

    23:12 22.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Пръч с карабина

    2 11 Отговор
    Путин да фърля кърпата овреме! Зeлето ще става все по як! Европа вдига военния бюджет 10 (десет) пъти, докато в същото вфеме от трапезата на путин изчезна икрата и месото!

    23:16 22.04.2026

  • 103 Спете спокойно , деца

    1 5 Отговор
    Малката Ханъма е невинна ...

    23:24 22.04.2026

  • 104 Петър

    7 1 Отговор
    Преговори ще има когато Рашъните кажат бе МръШ лЯк. Голям стратег се извъди просяка-милиадер, Ормузкия проход щял да отваря! Наркомански сънища

    Коментиран от #105

    23:28 22.04.2026

  • 105 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #104 от "Петър":

    Правилно!

    Коментиран от #108

    23:34 22.04.2026

  • 106 Никой

    5 1 Отговор
    Много им здраве на украинците - сега се сетиха за какво става въпрос.

    Те на практика останаха излъгани и - сега нямат и територии.

    При това в един модерен век - си загубиха земите.

    Коментиран от #110

    23:40 22.04.2026

  • 107 РАКЕТА ПЕЙТРИЪТ 📡

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Голям джумбиш":

    👕Той е по хумора, да.

    Коментиран от #112

    23:41 22.04.2026

  • 108 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Анонимен":

    Докъде бях стигнал?

    23:41 22.04.2026

  • 109 Име

    1 3 Отговор
    Одеса още не е паднала!

    23:44 22.04.2026

  • 110 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Никой":

    В дъното на всички энтриги!

    23:47 22.04.2026

  • 111 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:50 22.04.2026

  • 112 утре го

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "РАКЕТА ПЕЙТРИЪТ 📡":

    пусни няколко пъти. Сутрин, обед и вечер. Изкефих се . Хахаха. Трябва да го видят повече хора.

    23:50 22.04.2026

  • 113 Брачет,

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Отиваш със самолета в Москва":

    Интернет сайтовете в русийката са сведени до минимум , но петолъчката ти кратуна още не е разбрала ...

    00:02 23.04.2026

  • 114 Филип Киркоров

    0 3 Отговор
    1. Аз съм активен
    2. Аз съм пасивен
    3. Аз се качвам на задника 🍑 на дилдо.

    Коментиран от #115

    00:15 23.04.2026

  • 115 Филип Киркоров

    0 3 Отговор

    До коментар #114 от "Филип Киркоров":

    Продавам гей видеото.

    1. Аз съм активен
    2. Аз съм пасивен
    3. Аз се качвам на задника 🍑 на дилдо.

    00:16 23.04.2026

  • 116 Никакви преговори с врага!

    4 0 Отговор
    Да се преговаря с прегракналия наркоман Володимир е все едно да се преговаря с някой кьор кютук пиян. С наркоман какви преговори? Само бомбардировки до дупка и не само военни обекти а всичко наред. И атом по нарастваща амплитуда. Първо 50000 тона тротилов еквивалент. Когато запада нададе вой, 100000 тона. Украйна трябва да бъде заличена като Картаген, а територията да заприлича на пустинята Сахара.

    00:45 23.04.2026

  • 117 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    Унгария и Словакия потвърдиха отказа си да участват в заема от 90 млрд. за Киев.

    Как ще постъпи Радев???

    Коментиран от #132

    01:03 23.04.2026

  • 118 да питам

    2 2 Отговор
    Някой съгласен ли е с моето мнение , че атината , палавата е недоръмбена ?

    01:42 23.04.2026

  • 119 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    5 20 Отговор

    До коментар #5 от "Виде и се края на Русия":

    Слава на Русия!!!
    долу уср@йна и подкрепящите ги

    02:18 23.04.2026

  • 120 Факт

    20 5 Отговор
    Едни и същи глупости и едни и същи, русофилcкиБоклуци под всяка статия тук. 🤣

    Коментиран от #121, #122, #123, #124, #125, #126, #127, #128

    02:42 23.04.2026

  • 121 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 11 Отговор

    До коментар #120 от "Факт":

    едни и същи глупости от едни и същи сл@б0умни паразити под всяка статия тука

    Коментиран от #129

    02:52 23.04.2026

  • 122 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    3 5 Отговор

    До коментар #120 от "Факт":

    но скоро ще се озоват по шахтите и по горите

    02:54 23.04.2026

  • 123 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    3 4 Отговор

    До коментар #120 от "Факт":

    добре че 15 ника са от един паразит, спестяваш ми деньги за адрес

    02:57 23.04.2026

  • 124 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 2 Отговор

    До коментар #120 от "Факт":

    доста факти ще ти натикаме отз@д

    02:58 23.04.2026

  • 125 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 1 Отговор

    До коментар #120 от "Факт":

    пред близките ти ще те опрашим че после и звезда в тубата ще станеш

    03:00 23.04.2026

  • 126 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 1 Отговор

    До коментар #120 от "Факт":

    да види цял свят какво се случва с ж@лките клавиатурни русофоби

    03:01 23.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Факт":

    русофобчетата ще бъдете намерени и изтреп@ни заедно със семействата ви, това заслужавате с коментарите си и няма да има прошка!

    03:11 23.04.2026

  • 129 Никой си копейко

    2 2 Отговор

    До коментар #121 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    едни и същи, русофилcкиБоклуци като тeбПoccepko.

    Коментиран от #130, #131

    03:14 23.04.2026

  • 130 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Никой си копейко":

    едни и същи шамари ще ядеш всеки ден мишкар продажен

    03:16 23.04.2026

  • 131 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Никой си копейко":

    докато не ми писне от теб и не се озовеш на дъното в някоя шахта

    03:17 23.04.2026

  • 132 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "az СВО Победа80":

    Баба Нейнски и Гюров вече финализираха процедурата за 90 милиарда. Радев е пред свършен факт. Какво може да направи? Надявам се да договори отстъпки и пари за България в други сфери.

    03:58 23.04.2026

  • 133 Преговарящия

    0 0 Отговор
    Още 4-5год. И ще преговаряш хохохо

    05:16 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания