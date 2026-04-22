Володимир Зеленски: Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той каза още, че представители на Украйна и САЩ са имали разговори вчера.

"Много силно се надяваме на възобновяване на тристранните срещи и на връщане на пътя, който води към край на войната", отбеляза пред репортери Зеленски.

Украински военни участват в конференция в Лондон, на която се обсъждат начини за отваряне на Ормузкия проток, заяви още президентът Володимир Зеленски, докато отговаряше на въпроси на журналисти, предаде Укринформ.

Зеленски отбеляза, че са били организирани две конференции за отварянето на стратегическия проток, блокиран от силите на Техеран в отговор на американско-израелските удари, с които на 28 февруари започна войната срещу Иран.

Първата е била на ниво държавно ръководство, в която той също участва. "Великобритания, заедно с Франция, ръководеше конференцията. Украйна беше поканена, а аз се включих онлайн от влака. Обсъдихме въпроса за блокирането на Ормузкия проток и предизвикателствата, свързани с войната в Близкия изток", обясни украинският държавен глава.

Втората конференция, по думите на президента на Украйна, е била на военно равнище.

"По отношение на Ормузкия проток Обединеното кралство и Франция поискаха продължение на съответната конференция, която организираха преди няколко дни, (сега) на военно равнище, където можем да окажем съдействие. Мисля, че в първата конференция участваха 37 държави, но не знам колко военни представители участваха във втората. Обединеното кралство и Франция поискаха това, така че изпратихме нашите военни представители на тази среща в Лондон“, отбеляза Зеленски.

Той допълни, че от украинска страна акцентът е върху опита и експертните познания.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски само за да бъдат финализирани споразуменията за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но тези разговори трябва да бъдат продуктивни и да се състоят на етап "финализиране на договореностите", поясни Песков, цитиран от ТАСС.

"Основното е целта на срещата. За какво е срещата? Путин каза, че е готов да се срещнат (със Зеленски - бел. ред.) в Москва по всяко време. Основният момент е да има за какво да се срещнат и най-важното е срещата да бъде продуктивна и да е само за финализиране на споразуменията", каза той в коментар за "Вести".

Кремъл също днес заяви, че се надява американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, да продължат посещенията си в Русия, за да обсъдят възможно мирно уреждане на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано в руската агенция РИА.

Агенцията цитира Песков да казва, че все още не е известно кога ще бъде следващото посещение.

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон за слагане на край на войната, продължаваща повече от четири години, са в застой след като САЩ и Израел атакуваха Иран, с което предизвикаха ответни нападения срещу много страни от Близкия изток.