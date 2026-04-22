Володимир Зеленски: Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Той каза още, че представители на Украйна и САЩ са имали разговори вчера.
"Много силно се надяваме на възобновяване на тристранните срещи и на връщане на пътя, който води към край на войната", отбеляза пред репортери Зеленски.
Украински военни участват в конференция в Лондон, на която се обсъждат начини за отваряне на Ормузкия проток, заяви още президентът Володимир Зеленски, докато отговаряше на въпроси на журналисти, предаде Укринформ.
Зеленски отбеляза, че са били организирани две конференции за отварянето на стратегическия проток, блокиран от силите на Техеран в отговор на американско-израелските удари, с които на 28 февруари започна войната срещу Иран.
Първата е била на ниво държавно ръководство, в която той също участва. "Великобритания, заедно с Франция, ръководеше конференцията. Украйна беше поканена, а аз се включих онлайн от влака. Обсъдихме въпроса за блокирането на Ормузкия проток и предизвикателствата, свързани с войната в Близкия изток", обясни украинският държавен глава.
Втората конференция, по думите на президента на Украйна, е била на военно равнище.
"По отношение на Ормузкия проток Обединеното кралство и Франция поискаха продължение на съответната конференция, която организираха преди няколко дни, (сега) на военно равнище, където можем да окажем съдействие. Мисля, че в първата конференция участваха 37 държави, но не знам колко военни представители участваха във втората. Обединеното кралство и Франция поискаха това, така че изпратихме нашите военни представители на тази среща в Лондон“, отбеляза Зеленски.
Той допълни, че от украинска страна акцентът е върху опита и експертните познания.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски само за да бъдат финализирани споразуменията за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.
Путин е готов да се срещне със Зеленски, но тези разговори трябва да бъдат продуктивни и да се състоят на етап "финализиране на договореностите", поясни Песков, цитиран от ТАСС.
"Основното е целта на срещата. За какво е срещата? Путин каза, че е готов да се срещнат (със Зеленски - бел. ред.) в Москва по всяко време. Основният момент е да има за какво да се срещнат и най-важното е срещата да бъде продуктивна и да е само за финализиране на споразуменията", каза той в коментар за "Вести".
Кремъл също днес заяви, че се надява американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, да продължат посещенията си в Русия, за да обсъдят възможно мирно уреждане на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано в руската агенция РИА.
Агенцията цитира Песков да казва, че все още не е известно кога ще бъде следващото посещение.
Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон за слагане на край на войната, продължаваща повече от четири години, са в застой след като САЩ и Израел атакуваха Иран, с което предизвикаха ответни нападения срещу много страни от Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напушен
20:37 22.04.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #38, #62, #91
20:38 22.04.2026
3 Мнение
Един ден нпо-тата към шорош в България, ще бъдат закрити!
Дай Боже този ден да дойде по-скоро.
20:38 22.04.2026
4 Отиваш със самолета в Москва
Коментиран от #21, #37, #113
20:38 22.04.2026
5 Виде и се края на Русия
Героем Слава
Коментиран от #24, #46, #119
20:38 22.04.2026
6 Голям джумбиш
Коментиран от #107
20:39 22.04.2026
7 Колумбиец
20:39 22.04.2026
8 Путин
Или да хвърлям белият Байряк
20:39 22.04.2026
9 Сложно
20:40 22.04.2026
10 Парите идват
Бомбардировки 24/7
Коментиран от #41, #76
20:40 22.04.2026
11 Гост№4442
20:40 22.04.2026
12 арбалета 🎯
20:41 22.04.2026
13 Джуджи унищожи Русия
20:41 22.04.2026
14 Путин ще го влачат
20:42 22.04.2026
15 Не те чувам
20:42 22.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Една Украйна
Коментиран от #31
20:42 22.04.2026
18 Не е нужно да си гении
А Путин ше се бие до последният Руснак
Коментиран от #47, #70
20:43 22.04.2026
19 фбр
20:44 22.04.2026
20 И нека Войната продължи до последният
20:44 22.04.2026
21 Хахахаха
До коментар #4 от "Отиваш със самолета в Москва":Да ходи в Москва???? И що? Той и така ги бомби, без да ходи в Москва!
Коментиран от #35
20:44 22.04.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #78
20:44 22.04.2026
23 Хе хе...
Коментиран от #26
20:44 22.04.2026
24 Още 1-2 години
До коментар #5 от "Виде и се края на Русия":И ще бягат в китай всички Русна
20:44 22.04.2026
25 Да,бе
20:45 22.04.2026
26 Хахахаха
До коментар #23 от "Хе хе...":Боя помага. За това Зеленски след всяко бомбене по раша му предлага преговори! Ако путлера не иска, тази вечер пак бомбене.
20:47 22.04.2026
27 Ксаниба
Коментиран от #43
20:47 22.04.2026
28 Путин, В. В.
Пък който иска преговори да припълзява на червеното килимче в Кремъл.
Коментиран от #67
20:47 22.04.2026
29 Украйна е готова за преговори с Русия
могат поизперат част от тях с общ поръчки по възстановяването на урк
и да си вземат по тлъст бонус
та сега е момента да клякат пред Мечока
а после избори няма да са власт а другаде да харчат париците от ес
Коментиран от #39
20:47 22.04.2026
30 Дzверцов
20:48 22.04.2026
31 зелен белоноско
До коментар #17 от "Една Украйна":А Русия ни взе държавицата .... !
20:48 22.04.2026
32 Морския
Коментиран от #93
20:48 22.04.2026
33 Звездоброец
20:49 22.04.2026
34 Гост
20:50 22.04.2026
35 Еми що не продължава да си
20:51 22.04.2026
36 Урсула фон дер Лайен, председател
Европа е готова незабавно да спре 95млрд евро и 9млн дрона в случай че се стигне до преговори ☝️
Всъщност заема за 95млрд евро е едва в начален процес на обсъждане.....
20:51 22.04.2026
37 Лука
До коментар #4 от "Отиваш със самолета в Москва":Путин се чуства несигурен та търси домакинска помощ !
20:51 22.04.2026
До коментар #29 от "Украйна е готова за преговори с Русия":Тия 90 милиарда са ЗАЕМ, нещо което нашите ПРОДАЖНИ медии НЕ КАЗВАТ
До коментар #38 от "Чортов":Не е нужно. Зеленски се справя чудесно.
20:54 22.04.2026
41 Лука
До коментар #10 от "Парите идват":Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .
20:55 22.04.2026
42 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
20:55 22.04.2026
43 Румен Радев, премиер
До коментар #27 от "Ксаниба":"...Когато Радев направи правителство, ще може такава среща да се организира и в София..."
Повярвай няма !!!
Тама туземците си се оправйте сами, не е наша работа☝️
Таварищь...
20:56 22.04.2026
44 Зеления път
20:56 22.04.2026
45 Епа, оти
20:57 22.04.2026
46 СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ
До коментар #5 от "Виде и се края на Русия":Вие укро-п0дл0гите не разбрахте в коя държава се намирате.
21:00 22.04.2026
47 "Русия е пред колабс..."
До коментар #18 от "Не е нужно да си гении":Toва "колабс" на какъв език е написано?
Ти имаш ли основно образование?
21:02 22.04.2026
48 Късно е чадо
21:06 22.04.2026
49 Горски
Коментиран от #66
21:07 22.04.2026
50 Атина Паднала
21:09 22.04.2026
51 Хахахаха
До коментар #35 от "Еми що не продължава да си":Защото търси мир бе копей! Един ден все пак тази война трябва да спре нали? И радев ви каза, че трябва войната да спре с дипломация, нали? Е това не е ли дипломация сега? Ама путлера се крие.
Коментиран от #101
21:10 22.04.2026
52 Дар от Зеления Цар
21:19 22.04.2026
53 Да беше мислил
21:21 22.04.2026
54 Нема проблем... нема лабаво
Коментиран от #56
21:25 22.04.2026
55 Ами, не вервам
21:26 22.04.2026
56 Володимир Зеленски, президент
До коментар #54 от "Нема проблем... нема лабаво":"...тарападжик в Москва..."
Надай се.
Завтра две Фламинго тарападжик на Червения площад, пък да видим Парад боб яде ли...
Коментиран от #57
21:37 22.04.2026
57 Владимир Путин, президент
До коментар #56 от "Володимир Зеленски, президент":"...пък да видим Парад боб яде ли..."
И за това съм помислил колега.
Руската ТВ ще излъчва Парада от миналата година, а най-добре от 1945г, барем всичко беше истинско ☝️
21:40 22.04.2026
58 Анонимен
21:41 22.04.2026
59 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка...
Коментиран от #71
21:47 22.04.2026
60 ПО ТОЧНО
21:53 22.04.2026
61 Боко праните гащи
21:57 22.04.2026
62 Въпрос
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":До панелените фашаги ( деа трола драскащи тук ) - Не сте ли чули че русите взеха Крим , Луганск , Донбас и Донецк ?
21:58 22.04.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Тити на Кака
И изобщо не му пука за проблема 1000:26.
Това наистина е дреболия някаква, загиват някакви си украинци, а сега идват нови 90 млрд за харчене, това за един хазарин е просто магическа ситуация!
22:10 22.04.2026
65 Вовата съм
22:11 22.04.2026
66 Да, ама не
До коментар #49 от "Горски":Ах, да — версията „СССР сам победи всички“. Само дето началото на World War II не е толкова удобно за разказване.
1939 г.: Joseph Stalin и Adolf Hitler подписват Molotov–Ribbentrop Pact и си „чертаят“ Източна Европа. После идва Invasion of Poland — не от един, а от двама. Тази част обикновено липсва в героичния трейлър.
После войната се обръща — и да, Soviet Union плаща ужасяваща цена и носи основната тежест на Източния фронт. Но без индустриалната мощ на United States и фронтовете на United Kingdom, „самостоятелната победа“ звучи като самостоятелно ядене на торта… приготвена от други.
И ако говорим за „кой какво помни“ — през 1989–1991 г. Dissolution of the Soviet Union слага точка на системата, докато German reunification събира Германия отново. Историята обича иронията.
Накратко: не е нужно да измисляме митове за „непобедимост“. Достатъчно е да прочетем цялата история.
22:12 22.04.2026
67 дядя дръмпир
До коментар #28 от "Путин, В. В.":Украински външен министър: Ситуацията на фронтовата линия е по-добра, отколкото беше през последната годинаСпоред собствените си изявления Украйна е в по-добра позиция в защита срещу руската агресионна война, отколкото е била през последната година. "Минимизирахме руското превъзходство в числеността на войските чрез използването на дронове", заяви украинският външен министър Андрей Сибиха в изявление пред журналисти. Настоящата ситуация на Украйна на бойното поле е "всъщност най-силната или най-стабилната" за една година, отчасти благодарение на засилената противовъздушна отбрана Украйна вече може да отблъсква "до 90 процента" от атаките срещу украински градове. Според оценка на информационната агенция AFP на данни от украинските ВВС, въоръжените сили редовно са успевали да прихващат 80 до 90 процента от руските дронове и ракети през последните месеци.
Според анализатори причините за засилената позиция на Киев се крият в превъзходството на Украйна с дронове и проблемите с комуникациите на руската армия. Москва беше прекъсната от американската сателитна система Starlink през последните месеци и също се опита да ограничи достъпа до приложението Telegram, което се използва широко на фронта.
Според анализ на AFP на данни от Американския институт за изследване на войната (ISW), Русия почти не постигна териториални придобивки на фронтовата линия в Украйна през март за първи път от две и половина години.
Коментиран от #73, #74, #89
22:13 22.04.2026
68 ЦИРК
Коментиран от #72
22:15 22.04.2026
69 az СВО Победа80
Пак забравя, че сам забрани всякакви преговори с Москва!
Помните ли? 🤣🤣🤣
22:18 22.04.2026
70 Човек,
До коментар #18 от "Не е нужно да си гении":който пише "колабс" очевидно е с IQ на кокошка-носачка
22:18 22.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Не е така!
До коментар #68 от "ЦИРК":Не ЕС, а Урсула натиска за плащанията. Защото се връщат огромни пари в нейните и на отбрана група началници сметки. Няма край на войната. Докато тя е там.
Коментиран от #79
22:28 22.04.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Отстрани
Коментиран от #87
22:32 22.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Антон
22:36 22.04.2026
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":Стига си сменял никове бе тпк
22:37 22.04.2026
79 ЦИРК
До коментар #72 от "Не е така!":Е кой гласува този заем 90 милиарда Евро ? Нали всички там политичета от държавите в ЕС. Само Чехия, Унгария и Словакия се измъкнаха от тази простотия, нито ще спират другите да си направят харакири нито ще връщат този заем. Урсула прибира обратно някоя пара, вярно е но не само тя бърка в кацата с меда, има и други дето ще облажат. Всъщност от тези 90 милиард около 60 са за военна помощ (закупуване на оръжие изцяло от ЕС). Другите 30 са за директни бюджетни разходи на фалиралата Украйна - плащане на заплати на държавните служители и за стабилизиране курса на гривната (Украйна ще имат 15 милиарда бюджетен дефицит тази година, или поне толкова им е заложено). Ако военни, полицаи, медици и въобще всички украински държавни чиновници не си получат заплатите, зелените и урсулианците директно отиват на кладата.
22:38 22.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Любо
Държава Украйна няма никога не е имало и никога няма да има!
22:38 22.04.2026
82 Хихи
22:39 22.04.2026
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
22:40 22.04.2026
84 САЩ..САЩ
22:43 22.04.2026
85 малиии
22:46 22.04.2026
86 БАЙ Х@ЙМАНЕ
22:47 22.04.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Хахахаха
До коментар #87 от "чети плъх ,чети пусьо!":Лапуркай бе тръбар,кво ми пелтечиш,мрррршоо !
22:51 22.04.2026
89 Дълбоко Виждащ
До коментар #67 от "дядя дръмпир":Жив ли си още бре дядо Димитре ?Да чакаме ли за Димитровден Перемога и Контранаступ ?
Коментиран от #95
22:54 22.04.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #87 от "чети плъх ,чети пусьо!":Март април ,-34 населени места и 700км² е освободила Русия
22:55 22.04.2026
91 Ганя Укрофила копiйка
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":О, не, укрите попривършиха, ама сега чакат депортацията на избягалите в Европа, ще има още свежо месо.
22:56 22.04.2026
92 Пръч с рогата
22:57 22.04.2026
93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Морския":Вчера Путин е присвоил на академия а на ФСБ името- " Феликс Едмундович Дзержинский"
Това говори ли Ти нещо?
22:57 22.04.2026
94 ееееееееее
Коментиран от #96
22:59 22.04.2026
95 дядя дръмпир да те мръдне по чешки!
До коментар #89 от "Дълбоко Виждащ":Мнооого си прооззт бе ганчоо!Няма ли какво да ти роди мозъчето ,че само едно повтаряш???
23:03 22.04.2026
96 Пръч с рогата
До коментар #94 от "ееееееееее":Не видиш ли че таа снимка е сглобена! Всъщност путинчето казва : Какво каза, масква утанула, това ли чуф!?
23:04 22.04.2026
97 Зеленио жабок друга песен запя...
23:06 22.04.2026
98 Карго 200
Аз си оставам майстор стратег.
23:07 22.04.2026
99 Русуфил хардлайнaр
23:07 22.04.2026
100 Бай Дън
23:12 22.04.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Пръч с карабина
23:16 22.04.2026
103 Спете спокойно , деца
23:24 22.04.2026
104 Петър
Коментиран от #105
23:28 22.04.2026
105 Анонимен
До коментар #104 от "Петър":Правилно!
Коментиран от #108
23:34 22.04.2026
106 Никой
Те на практика останаха излъгани и - сега нямат и територии.
При това в един модерен век - си загубиха земите.
Коментиран от #110
23:40 22.04.2026
107 РАКЕТА ПЕЙТРИЪТ 📡
До коментар #6 от "Голям джумбиш":👕Той е по хумора, да.
Коментиран от #112
23:41 22.04.2026
108 Дзак
До коментар #105 от "Анонимен":Докъде бях стигнал?
23:41 22.04.2026
109 Име
23:44 22.04.2026
110 Факт
До коментар #106 от "Никой":В дъното на всички энтриги!
23:47 22.04.2026
111 Име
23:50 22.04.2026
112 утре го
До коментар #107 от "РАКЕТА ПЕЙТРИЪТ 📡":пусни няколко пъти. Сутрин, обед и вечер. Изкефих се . Хахаха. Трябва да го видят повече хора.
23:50 22.04.2026
113 Брачет,
До коментар #4 от "Отиваш със самолета в Москва":Интернет сайтовете в русийката са сведени до минимум , но петолъчката ти кратуна още не е разбрала ...
00:02 23.04.2026
114 Филип Киркоров
Коментиран от #115
00:15 23.04.2026
115 Филип Киркоров
00:16 23.04.2026
116 Никакви преговори с врага!
00:45 23.04.2026
117 az СВО Победа80
Как ще постъпи Радев???
Коментиран от #132
01:03 23.04.2026
118 да питам
01:42 23.04.2026
119 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
02:18 23.04.2026
120 Факт
Коментиран от #121, #122, #123, #124, #125, #126, #127, #128
02:42 23.04.2026
121 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #120 от "Факт":едни и същи глупости от едни и същи сл@б0умни паразити под всяка статия тука
Коментиран от #129
02:52 23.04.2026
122 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #120 от "Факт":но скоро ще се озоват по шахтите и по горите
02:54 23.04.2026
123 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #120 от "Факт":добре че 15 ника са от един паразит, спестяваш ми деньги за адрес
02:57 23.04.2026
124 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
02:58 23.04.2026
125 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
03:00 23.04.2026
126 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #120 от "Факт":да види цял свят какво се случва с ж@лките клавиатурни русофоби
03:01 23.04.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
03:11 23.04.2026
129 Никой си копейко
До коментар #121 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":едни и същи, русофилcкиБоклуци като тeбПoccepko.
Коментиран от #130, #131
03:14 23.04.2026
130 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
03:16 23.04.2026
131 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
03:17 23.04.2026
132 анонимен
До коментар #117 от "az СВО Победа80":Баба Нейнски и Гюров вече финализираха процедурата за 90 милиарда. Радев е пред свършен факт. Какво може да направи? Надявам се да договори отстъпки и пари за България в други сфери.
03:58 23.04.2026
133 Преговарящия
05:16 23.04.2026