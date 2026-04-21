Шер откри, че има тайна внучка от кратка афера на сина си

Шер откри, че има тайна внучка от кратка афера на сина си

21 Април, 2026 16:58

Момичето е тийнейджърка и е дъщеря на сина на Шер - Илайджа Блу Олман

Шер откри, че има тайна внучка от кратка афера на сина си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Поп звездата Шер е научила за предполагаема внучка повече от десетилетие след раждането ѝ, твърди бившият модел Кейти Едуардс в интервю за US Sun.

По думите на Едуардс тя е имала кратка връзка със сина на изпълнителката, Илайджа Блу Олман, през 2010 г., след което е родила дъщеря им Евър същата година. Тя твърди, че Шер се е свързала с нея през юни миналата година, за да потвърди информацията, след като е чула за детето още през 2021 г. при инцидент с предозиране на сина ѝ, но първоначално не е приела казаното насериозно.

„Когато чу новината, остана безмълвна“, твърди Едуардс, която е внучка на кино иконата Джули Андрюс. Според нея певицата е споделила с близките си: „Боже мой, най-накрая съм баба“.

Кейти Едуардс разказва, че връзката ѝ с Олман е била кратка и че той е знаел за детето от самото начало, но не е желаел да поеме родителска роля. По думите ѝ той се е появявал епизодично през годините, без да участва активно в живота на детето. Тя допълва, че след инцидент с предозиране през 2021 г. той е потърсил контакт с нея с намерение да възстанови отношенията.

Жената, която към момента е омъжена, подчертава, че съпругът ѝ е човекът, който реално е отгледал детето. „Тя има баща, който се грижи за нея от първия ден“, заявява тя.

Според твърденията ѝ контактът между Олман, нея и детето се възобновява малко преди второто му хоспитализиране заради предозиране през 2023 г., когато той е потърсил убежище извън Лос Анджелис. Именно след този период Шер отново се е свързала с нея, за да изясни обстоятелствата.

Едуардс твърди още, че през септември 2025 г. тя и детето са били поканени в дома на изпълнителката в Малибу. По думите ѝ срещата е преминала в приятелска атмосфера, като певицата е показала лични вещи от сценичната си кариера и е общувала непринудено с детето.

До момента няма официален коментар от страна на представители на Шер.

Разкритията идват на фона на продължаващи правни действия от страна на изпълнителката, която наскоро отново подаде искане за попечителство над сина си. В съдебни документи се посочва, че зависимостта му към наркотични вещества е в тежка фаза и че той не е в състояние да управлява финансовите си средства. Допълва се, че доходите му от наследствен тръст се изразходват без оглед на задълженията и личното му благосъстояние.

През февруари Илайджа Блу Олман беше задържан по обвинения, свързани с нарушаване на обществения ред и незаконно проникване в училищна сграда.


  • 1 a събе кога ще ни покжеше и

    4 1 Отговор
    твойте унуци

    17:02 21.04.2026

  • 2 ГИЛФ Ловър

    4 5 Отговор
    Шерилин, ще ти направя твое дете!

    17:02 21.04.2026

  • 3 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Много се радвам за Шер понеже съм и фенка и често съм я съжалявала с такива деца без внуци ,горката .Дано да станат близки внучка и баба та да види малко радост Шер заслужава го .

    20:33 21.04.2026