Опасно селфи в небето! Южнокорейски изтребители се сблъскали във въздуха, докато пилотите правели снимки

Опасно селфи в небето! Южнокорейски изтребители се сблъскали във въздуха, докато пилотите правели снимки

22 Април, 2026 23:06 1 691 25

Пилотите са оцелели и са се разминали без наранявания, но сблъсъкът е нанесъл щети по изтребителите и се е наложил ремонт за 596 000 долара

Опасно селфи в небето! Южнокорейски изтребители се сблъскали във въздуха, докато пилотите правели снимки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Два южнокорейски изтребителя са се сблъскали във въздуха през 2021 г., защото пилотите са правили снимки и видеоклипове, става ясно от доклад на Съвета за одит и инспекция на Сеул, съобщи BBC.

По време на инцидента двата самолета са извършвали полет в рамките на мисия в района на град Тегу. Пилотите са оцелели и са се разминали без наранявания, но сблъсъкът е нанесъл щети по изтребителите и се е наложил ремонт за 880 милиона вона (596 000 долара).

До авиокатастрофата се стигнало, защото единият пилот искал да направи снимки, за да отбележи последния си полет с военната си част. Снимането на важни полети е било "широко разпространена практика сред пилотите по това време", се казва в доклада от проверката по случая. Пилотът заявил намерението си да снима на брифинг преди полета.

Той пилотирал изтребителя, като следвал водещия самолет по време на мисията. Докато летели обратно към базата, започнал да прави снимки с личния си мобилен телефон. Пилотът на водещия изтребител забелязал това и помолил друг пилот на неговия самолет да заснеме видео. Инициаторът на снимките рязко издигнал самолета по-високо и го обърнал, за да може да бъде заснет по-добре. Тази маневра обаче приближила прекалено двата изтребителя. За да избегне катастрофа, водещият самолет се опитал бързо да се спусне. Двата F-15K обаче в крайна сметка се сблъскали, като били повредени лявото крило и стабилизатора на опашката на водещия самолет.

Виновникът за инцидента е отстранен от Военновъздушните сили (ВВС) на Южна Корея. След като напуснал военната служба, той започнал работа за търговска авиокомпания. Наложена му е глоба в размер на 880 милиона вона за покриване на пълния размер на разходите за ремонт. След обжалване на негова страна, е проведено разследване на одитната комисия. Пилотът признава, че рязката му маневра е довела до сблъсъка, но твърди, че другият пилотът "мълчаливо се съгласил" с маневрата заради заснемането. В крайна сметка той ще трябва да плати само една десета от сумата.

Одитната комисия счита, че ВВС трябва да носят известна отговорност за липсата на контрол по отношение на използването на камери от пилотите за лични цели. Освен това е взето предвид, че пилотът е имал добра статистика преди инцидента, а в случая успял да предотврати по-големи щети, като осигурил безопасното връщане на самолета си в базата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа ,

    3 18 Отговор
    И СУ 57 ги спасил .. румбата го пилотирал ..

    23:09 22.04.2026

  • 2 Ким

    22 2 Отговор
    Цялата джендърска военна пасмина са неможачи. И тръгнали да ми се репчат.

    Коментиран от #5

    23:09 22.04.2026

  • 3 Смърф

    20 0 Отговор
    2021 г. още джасах .
    Големи новини в тоя изтърбушен сайт .🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Може да ме изтрите
    Боли ме изтребителя

    Коментиран от #14

    23:14 22.04.2026

  • 4 значи

    20 0 Отговор
    водещия рязко натиснал спирачките и другияму се натресал изотзадзе!

    23:16 22.04.2026

  • 5 Киро Марлборото

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ким":

    Що не учи у Масква , бе ! А у Швицерланд ?🤭😁

    Коментиран от #8

    23:17 22.04.2026

  • 6 Джихади Йово

    10 1 Отговор
    Ами супер! Значи са се снели заедно! :)))

    23:20 22.04.2026

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    11 0 Отговор
    Джендърска работа.

    23:23 22.04.2026

  • 8 Ким

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Киро Марлборото":

    За да ви изуча слабостите. Елементарно е.

    Коментиран от #9

    23:25 22.04.2026

  • 9 Киро Марлборото

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Ким":

    И изучи ли ги ? Работиш ли с рубли ?;

    Коментиран от #11

    23:27 22.04.2026

  • 10 малиии

    0 10 Отговор
    Аман от Ошанки , бе ..

    23:29 22.04.2026

  • 11 Ким

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Киро Марлборото":

    Изучих каквото трябва. Скоро и ти ще работиш с рубли.😁

    Коментиран от #15

    23:29 22.04.2026

  • 12 6135

    7 0 Отговор
    Някои пак са гледали Top Gun и са се опитали да се правят на Maverick.
    В реалния живот обаче това го могат само руснаците !

    23:29 22.04.2026

  • 13 Смях

    7 0 Отговор
    Ало мисирката, календар имаш ли ?
    да видиш коя година сме сега?
    Толкова стеТъпи, че можехте да го пуснете като новина на часа или като извънредно важна

    23:29 22.04.2026

  • 14 Смърфиетата ,

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Смърф":

    Сега сме 2026-та , бе , Сега тебе те джасат , ?

    Коментиран от #23

    23:32 22.04.2026

  • 15 Киро Марлборото

    0 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ким":

    Мечтая си да съм севернокореец и да работя с вон ...🤭😁

    Коментиран от #18

    23:35 22.04.2026

  • 16 Пилот, зелен чорап

    8 0 Отговор
    Поздравявам сектата Педрохан с резултатите от изборите.

    23:37 22.04.2026

  • 17 да питам

    1 5 Отговор
    Абе , един евроцент , колко милиарда вона са ?🤔

    Коментиран от #19

    23:38 22.04.2026

  • 18 Герге, Мараба

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Киро Марлборото":

    Знаем, че си прозззддд.

    Коментиран от #21

    23:38 22.04.2026

  • 19 Герге,

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    ДТБугз...

    Коментиран от #20

    23:40 22.04.2026

  • 20 Мараба ,

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Герге,":

    Имитатора , земи ми 🤭го сложи огазоси ...

    23:46 22.04.2026

  • 21 Ахааа ,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Герге, Мараба":

    Вишист ..

    23:48 22.04.2026

  • 22 Демократ

    2 0 Отговор
    Недостатъчен нальот. Да летят повече самолет с лежане не се кара.

    00:14 23.04.2026

  • 23 Смърф

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смърфиетата ,":

    Да бе
    Ти какво завиждаш ли
    Не са те барали
    Бандерола ти е цял
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #24

    00:43 23.04.2026

  • 24 Смърфиетата ,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Смърф":

    Нема се оплакваш ..

    00:47 23.04.2026

  • 25 да питам

    0 0 Отговор
    Дали атината ше се съгласи , да си направим селфи у руската баня , кога се шибаме с пръчки ?

    01:19 23.04.2026

