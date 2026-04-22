Опасно селфи в небето! Южнокорейски изтребители се сблъскали във въздуха, докато пилотите правели снимки

Два южнокорейски изтребителя са се сблъскали във въздуха през 2021 г., защото пилотите са правили снимки и видеоклипове, става ясно от доклад на Съвета за одит и инспекция на Сеул, съобщи BBC.

По време на инцидента двата самолета са извършвали полет в рамките на мисия в района на град Тегу. Пилотите са оцелели и са се разминали без наранявания, но сблъсъкът е нанесъл щети по изтребителите и се е наложил ремонт за 880 милиона вона (596 000 долара).

До авиокатастрофата се стигнало, защото единият пилот искал да направи снимки, за да отбележи последния си полет с военната си част. Снимането на важни полети е било "широко разпространена практика сред пилотите по това време", се казва в доклада от проверката по случая. Пилотът заявил намерението си да снима на брифинг преди полета.

Той пилотирал изтребителя, като следвал водещия самолет по време на мисията. Докато летели обратно към базата, започнал да прави снимки с личния си мобилен телефон. Пилотът на водещия изтребител забелязал това и помолил друг пилот на неговия самолет да заснеме видео. Инициаторът на снимките рязко издигнал самолета по-високо и го обърнал, за да може да бъде заснет по-добре. Тази маневра обаче приближила прекалено двата изтребителя. За да избегне катастрофа, водещият самолет се опитал бързо да се спусне. Двата F-15K обаче в крайна сметка се сблъскали, като били повредени лявото крило и стабилизатора на опашката на водещия самолет.

Виновникът за инцидента е отстранен от Военновъздушните сили (ВВС) на Южна Корея. След като напуснал военната служба, той започнал работа за търговска авиокомпания. Наложена му е глоба в размер на 880 милиона вона за покриване на пълния размер на разходите за ремонт. След обжалване на негова страна, е проведено разследване на одитната комисия. Пилотът признава, че рязката му маневра е довела до сблъсъка, но твърди, че другият пилотът "мълчаливо се съгласил" с маневрата заради заснемането. В крайна сметка той ще трябва да плати само една десета от сумата.

Одитната комисия счита, че ВВС трябва да носят известна отговорност за липсата на контрол по отношение на използването на камери от пилотите за лични цели. Освен това е взето предвид, че пилотът е имал добра статистика преди инцидента, а в случая успял да предотврати по-големи щети, като осигурил безопасното връщане на самолета си в базата.