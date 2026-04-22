Каракачанов: Уродливата ситуация в съдебната система е плод на големите реформатори Христо Иванов, ПП-та и ДБ-та

Лицемерието стана основна характеристика на политиците и политиката. Нямаше друга игра за Сарафов. Вместо да чака новото мнозинство в парламента да го унижава, си подаде оставката - по-добрият вариант. Закъснял акт. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването "Денят ON AIR".

"Уродливата ситуация" е плод на големите реформатори

Според него трябва да се сложи край на модела, при който съдебната система е "удобна дъвка за политическите негодници, които управляват".

"Съдебната система не можа да бъде инструмент на определени политици. Критикуват се ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Уродливата ситуация в съдебната система е плод на големите реформатори Христо Иванов, ПП-та и ДБ-та. Ще започнат пазарлъци сега. ПП и ДБ няма да дадат безусловна подкрепа в името на нормален, професионален и равноотдалечен от политиката ВСС. Ще искат да имат своя квота", смята Каракачанов.

Правосъдие според портфейла

Обикновеният човек няма достъп до правосъдие, защото ако нямаш пари - дори да си прав, проблемите ти не се решават, отбеляза лидерът на ВМРО.

"Надяваме се, че новият ВСС ще бъде избран публично не само формално от парламента, публично и имената ще бъдат обсъждани. Това е първото, с което да се заеме новото мнозинство в парламента", настоя Каракачанов пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на борбата с корупцията, гостът коментира, че тя се генерира от изпълнителната власт.

"Ако хората в изпълнителната власт са такива, че поставят обществения, националния, икономическия интерес на България над личните или политическите интереси на този или онзи, и оттам всички институции си вършат работата - нещата ще са много по-различни", анализира Каракачанов.

Трябват съкращения в администрацията

По думите му голяма част от административната машина е излишна и трябва да бъде съкратена на база на конкурсно начало.

"Ако няма персонална отговорност - в администрация, в съдебните институции - няма как нещо да се промени. Надявам се, че новото мнозинство в парламента, което ще излъчи новото правителство, ще ги има предвид тези неща", посочи лидерът на МВРО.

Каракачанов уточни, че има хора в листите на "Прогресивна България".

"Не сме водили преговори. Навсякъде, където имахме представители в тези листи, направиха убедителен резултат през преференции. Българските политици трябва да направят нещо, което никой до момента не пожела - българска национална доктрина, стратегия за развитие на България, демография, енергетика, икономика, земеделие, образование", коментира той.