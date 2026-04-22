Каракачанов: Уродливата ситуация в съдебната система е плод на големите реформатори Христо Иванов, ПП-та и ДБ-та

22 Април, 2026 22:44 1 914 44

Лицемерието стана основна характеристика на политиците и политиката. Нямаше друга игра за Сарафов. Вместо да чака новото мнозинство в парламента да го унижава, си подаде оставката - по-добрият вариант. Закъснял акт, коментира лидерът на ВМРО

Снимка: Bulgaria ON AIR
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лицемерието стана основна характеристика на политиците и политиката. Нямаше друга игра за Сарафов. Вместо да чака новото мнозинство в парламента да го унижава, си подаде оставката - по-добрият вариант. Закъснял акт. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването "Денят ON AIR".
"Уродливата ситуация" е плод на големите реформатори
Според него трябва да се сложи край на модела, при който съдебната система е "удобна дъвка за политическите негодници, които управляват".

"Съдебната система не можа да бъде инструмент на определени политици. Критикуват се ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Уродливата ситуация в съдебната система е плод на големите реформатори Христо Иванов, ПП-та и ДБ-та. Ще започнат пазарлъци сега. ПП и ДБ няма да дадат безусловна подкрепа в името на нормален, професионален и равноотдалечен от политиката ВСС. Ще искат да имат своя квота", смята Каракачанов.
Правосъдие според портфейла
Обикновеният човек няма достъп до правосъдие, защото ако нямаш пари - дори да си прав, проблемите ти не се решават, отбеляза лидерът на ВМРО.

"Надяваме се, че новият ВСС ще бъде избран публично не само формално от парламента, публично и имената ще бъдат обсъждани. Това е първото, с което да се заеме новото мнозинство в парламента", настоя Каракачанов пред Bulgaria ON AIR.
По отношение на борбата с корупцията, гостът коментира, че тя се генерира от изпълнителната власт.

"Ако хората в изпълнителната власт са такива, че поставят обществения, националния, икономическия интерес на България над личните или политическите интереси на този или онзи, и оттам всички институции си вършат работата - нещата ще са много по-различни", анализира Каракачанов.

Трябват съкращения в администрацията
По думите му голяма част от административната машина е излишна и трябва да бъде съкратена на база на конкурсно начало.

"Ако няма персонална отговорност - в администрация, в съдебните институции - няма как нещо да се промени. Надявам се, че новото мнозинство в парламента, което ще излъчи новото правителство, ще ги има предвид тези неща", посочи лидерът на МВРО.
Каракачанов уточни, че има хора в листите на "Прогресивна България".

"Не сме водили преговори. Навсякъде, където имахме представители в тези листи, направиха убедителен резултат през преференции. Българските политици трябва да направят нещо, което никой до момента не пожела - българска национална доктрина, стратегия за развитие на България, демография, енергетика, икономика, земеделие, образование", коментира той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЦИРК

    11 23 Отговор
    Напълно е прав, времето ще покаже дали ПБ ще се справи или не. Ако я подкарат като досегашните, при все че имат мнозинство, и те ще отекат в канала като ИТН, БСПОЛ и всички задъжали се само в парламент два. Следващите на пангара са ППДБ, на следващите избори ще бъдат извън парламента, а когато оригиналното ДПС си заздрави електората, Пеевски и той ще изхвърчи от властта.

    Коментиран от #5

    22:56 22.04.2026

  • 3 Ристьо

    34 7 Отговор
    Излезе най - голям тарикат.Забърка фекалиите и се покри ни лук ял ни лук мирисал😁😁😁

    Коментиран от #6, #14

    22:58 22.04.2026

  • 4 Венета дъщеря на Бойко

    19 4 Отговор
    Доносника начело на мери пак се изхрачил

    22:59 22.04.2026

  • 5 Циркаджията

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "ЦИРК":

    Кои са ПБ , че съм аутист .

    Коментиран от #8, #15

    22:59 22.04.2026

  • 6 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    25 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ристьо":

    Така е Ристьо е култов функционален некадърник за чудо и приказ, характерен представител на жълторозовата мъгла!

    Коментиран от #40

    23:00 22.04.2026

  • 7 Добре казано,ама

    26 3 Отговор
    говори като че ли не е бил в управлението.Помниме го тоя бандит,затова ги няма вече никъде.

    Коментиран от #10, #27

    23:01 22.04.2026

  • 8 ЦИРК

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Циркаджията":

    Прогресивна България (партията на президента).

    23:04 22.04.2026

  • 9 Свети Кибик-Юродив

    29 2 Отговор
    Кюфте Войвода, да се замисли, защо ВМРО няма да "помирише" Парламент повече. И той като Славуца плюе наляво и надясно, но има голяма вина за ситуацията не само в Прокоратурата, но и за цяла България. Хората са казали-" що е маке, се е ла....но".

    23:07 22.04.2026

  • 10 Новичок

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Добре казано,ама":

    Помниме го,Ф 16 блок 70 викаше "Войводата" и си пълнеше торбичка от Билла.Пфу...

    23:08 22.04.2026

  • 11 име

    14 15 Отговор
    ПетроханскитеПедофили са само натискачи на бутони по банките в НС. Същинските автори на тюрлю гювеча са ДБ. Те са и проводник на всички copoсоиди, които налазиха съдебната система. Трябва да внимаваме защото ще се опитат да сложат свой главен прокурор и членове на ВСС.

    Коментиран от #17, #30

    23:09 22.04.2026

  • 12 Отстрани

    14 7 Отговор
    Не мога да не се съглася с Каракачанов, без да ми е любимец. Това което казва е така , но неговите грехове не са забравени.

    23:10 22.04.2026

  • 13 Д-р Ментал

    12 2 Отговор
    Пликче Bila се нагажда към новите условия

    23:12 22.04.2026

  • 14 име

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ристьо":

    Моля ви, не така грубо за човека. Нека дадем шанс на ристьо шехерезадата да пробва пак да прави съдебна реформа. Може да се е научил човека и от третия път да му се получи ;)

    23:13 22.04.2026

  • 15 Тъпак си

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Циркаджията":

    Не аутист.

    23:14 22.04.2026

  • 16 Димо

    16 6 Отговор
    Агента на ДС Каракачанов какви ги дрънкаш?Целия преход страдаме заради такива мошеници!

    23:17 22.04.2026

  • 17 ЦИРК

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Абсолютно сте прав/а. Единствения шанс на ПБ е да изберат най-качествения "материал" с което системата разполага и да не се съобразяват с досегашните тъпотии за партийни квоти и прочие зависимости. То всъщност това е валидно и за всички области в управлението на държавата.

    23:17 22.04.2026

  • 18 ха-ха-ха

    14 2 Отговор
    След като беше аркадаш с Борисов, сега се е закачил за зеления влак на победата. Много гъвкав.

    23:20 22.04.2026

  • 19 оня с коня

    16 3 Отговор
    Каракачанов говори като Представител и Старши полит. Функционер на идващата Нова власт ,чертаейки новите линии на държавното ръководство.Фрапиращото е че тоя Екземпляр си внушава че все още има партия,че е нейн водачИ понеже преди изборите са му обяснили разни Доброжелатели че е изключено ВМРО да влезе в НС,той решава да НАСЪСКА жалките Останки от Партията да гласуват в подкрепа на Радев,пък белким той се смили да вкара някого от тях поне в някоя Селска Управа.Ето го и сега - твърди че "имал хора" в Листите на Партията на Радев?Ами нали за да са в листите на ПБ ,тия "хора" следва да са от Същата партия,т.е. са се отрекли от ВМРО и са преминали на "отсрещния бряг"?И да уточним:У Човека се натрупват едни Негативи които могат да се Изхвърлят само с Попържни,иначе Организмът ще се отрови - затова и "Факти" отразява периодично Лицето от Снимката,за което следва да се отдаде дължимото на медията...с дълбока Благодарност:)

    23:28 22.04.2026

  • 20 Този

    15 4 Отговор
    Много смело дава акъл.Да каже как той спазва законите,понеже жена му е прокурор или нещо подобно и колко метра незаконна тераса има около апартамента си да разкарва дебелия си г..?Много активен не и говори какво щели да правят ПП-ДБ.Ти да не си им адвокат.Всички се упражняват върху тях.Ти продавачи на паспорти и лапач на комисиони за скапаните едноместни самолети ,които ни пробутват и не спазват договорите си какво си направил по реда си.Продаде един куп военни имоти да лапаш облаги.Лицемер ,никой не се нуждае от акула ти.Ти си толкова вреден,колкото и Тиквата на който слугуваше.Някакъв зор те напъва явно,седи до на дуото и не се възбуждай по ПП-ДБ нещастен...Ти си зад борда бита карта,прошнурова в раздел минало.

    23:41 22.04.2026

  • 21 Прав е

    2 6 Отговор
    И не само за това

    23:47 22.04.2026

  • 22 луканоф

    6 0 Отговор
    другари назначавам ви за мильонери!

    23:52 22.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    4 1 Отговор
    Тоя иванов няма ли да го арестуват вече?

    23:56 22.04.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    8 2 Отговор
    Щом тоя доносник и далавераджия твърди така, значи е точно обратното!!! Абе, Кабаразкрачанов, по колко вървят сега българските паспорти? За един приятел питам.

    23:57 22.04.2026

  • 26 агент Иван

    8 2 Отговор
    е едно от най-одиозните същества в българската политика.Мнителен,арогантен и бездарен типаж,който може да си показва мурафетите само по нашите балкански земи.В Европа,такива твари се изолират и държат далеко от оществено политическия живот.

    23:58 22.04.2026

  • 27 Дедо

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Добре казано,ама":

    Кое е добре казано? Много хора говорят без влагане на мисъл. ПП или ДБ са виновни. Как са виновни бре. Тая бъркотия в държавата е от време много преди да се роди ПП. Ама вижте ПП е виновно и за това, че слънцето грее и за това, че земята се върти и за това че водата мокри и т.н. ПП е виновно за всичко. Кога има време ПП да разтури всичко бре, а Бойко повече от 12 години - той златен, душица нежна, мила. Ти да видиш само. Ай аман от глупаци и все разбирачи.

    Коментиран от #38

    00:01 23.04.2026

  • 28 Виджилънтц

    1 3 Отговор
    Най лошото е че като напуснат политиката тогава проглеждат.То изобщо нещо свястно тия за които говори сътворили ли са?Дори да изглежда читаво на пръв поглед сигурно ще има някаква уловка.

    00:15 23.04.2026

  • 29 АМАН

    7 1 Отговор
    Аман от пишман войводи . Нали и вас видяхме.

    Коментиран от #31

    00:16 23.04.2026

  • 30 Решението е:

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Промяна в Конституцията и Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет-"Правителството" на съдебната система)да се избират пряко от хората !
    Ако Парламентът не подкрепи тази промяна "Прогресивна България" да направи Референдум и Народът да се произнесе...

    01:00 23.04.2026

  • 31 Напомнително.

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "АМАН":

    Какво ВМРО постигна:

    1. Спряха коварната Истанбулска конвенция.
    2. Спряха опасната Конвенция за бежанците.
    3. Настояваха и се прие необходимостта от ограда на границата с Турция, която за съжаление и заради
    чукундура Валери не се направи както трябва.
    4. Ограничиха гласуването в Турция чрез намаляване броя на секциите и ЛИЧНО попълване на декларациите.
    5. Въпреки задкулисната коалиция на ГРОБ с ДПС значително ограничиха участието на кадри на ДПС в
    централната власт.
    6. Категорично и последователно се противопоставят на антибългарската политика на управляващите в Сев.
    Македония сръбски еничари и в защитата на тази кауза обединиха всички истински българи.
    7. Обещаха и постигнаха увеличаване на пенсиите.

    Коментиран от #41

    01:02 23.04.2026

  • 32 Напомнително.

    2 1 Отговор
    Какво ВМРО НЕ УСПЯ да постигне :

    1.Не успяха да прокарат нормативни актове(закони) в посока на защита нa държaвнитe cлужитeли
    при дeйcтвиятa им cрeщу циганската престъпност, като е неприемливо oпрaвдaниeтo им, чe ГEРБ-aвитe
    нe ca подкрепили тeхнитe прoeктoзaкoни, зaщoтo вмecтo тoгaвa дa нaпуcнaт упрaвлeниeтo, тe прoдължaвaхa
    дa гo пoдкрeпят дoри, кoгaтo cтaнa oчeвaднo, чe ТУЛУПA oбcлужвa Дoгaн и ДПC !!!
    2.Нe нaпрaвихa почти нищo и зa aнулирaнeтo нa cтoтицитe хиляди фaлшиви ТEЛК-oвe...
    3.Участваха в позорния "конкурс" за избор на боен самолет-изтребител и подписването на крайно
    неизгодна сделка с наглите ни "приятели" от САЩ.

    01:03 23.04.2026

  • 33 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Жълтопаветните кочове не могат да искат нищо щото Румбата разпределя вече порциите, а ППДБрастите ще трябва да възстановят Паметника на съветската армия

    Коментиран от #42

    01:12 23.04.2026

  • 34 Каунь

    0 3 Отговор
    Мноо точен анализ на Комитата! От боклуци боклук!

    02:22 23.04.2026

  • 35 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Собствената политическа кариера на тюфлек войводата е христоматиен пример за рицемерие и безродие.

    03:22 23.04.2026

  • 36 Гарга Сарис

    3 0 Отговор
    И ти си уродлив Шкембе войвода ама кой те е..?

    03:33 23.04.2026

  • 37 Бай Араб

    5 0 Отговор
    Много отслабнал този патриот,няма парламент ,само от вън може да гледа

    03:50 23.04.2026

  • 38 Бай Араб

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дедо":

    Мълчи пръдльо не си компетентен.

    03:54 23.04.2026

  • 39 КЪДЕ Е ХРИСТО ИВАНОВ

    1 3 Отговор
    ПРАИ МИЛИОНИ В БРЮКСЕЛ - НАГРАДА ЗА НЕКАДЪРИЕТО И СВИНСТВОТО МУ !

    04:15 23.04.2026

  • 40 Хм Хм

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ":

    ППДБ никога не са имали властта да направят каквато и да е реформа Шкембе войвода плюе от злоба.

    04:35 23.04.2026

  • 41 Жорж Ганчев

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Напомнително.":

    Всичко е лъжа от начало до край! Истанбулската Конвенция я спря Нинова. Пенсиите ги вдигна Асен Василев от Продължаваме Промяната! Манекен Билла само продаваше български паспорти и направи бутафорна ограда заедно с Далавери Симеонов.

    05:02 23.04.2026

  • 42 Ъхъ!!!

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Който иска да гледа паметници на съветската армия да заминава за Матушката - там е пълно с такива! Тук, в България, няма място за тях. А ПБрастите ще трябва да си изпълняват предизборните обещания, в тях Моча го няма!

    05:08 23.04.2026

  • 43 Агент

    0 0 Отговор
    Иван - един безскрупулен лъжец и престъпник ! Много отдавна трябваше да е в затвора продавача на гражданства и натресал милиарди дългове на България и българския народ ! От самолети - ни помен !

    05:45 23.04.2026

  • 44 Коки

    0 0 Отговор
    депутат лу е?

    05:52 23.04.2026

