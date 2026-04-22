Каракачанов: Уродливата ситуация в съдебната система е плод на големите реформатори Христо Иванов, ПП-та и ДБ-та

Лицемерието стана основна характеристика на политиците и политиката. Нямаше друга игра за Сарафов. Вместо да чака новото мнозинство в парламента да го унижава, си подаде оставката - по-добрият вариант. Закъснял акт. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването "Денят ON AIR".
"Уродливата ситуация" е плод на големите реформатори
Според него трябва да се сложи край на модела, при който съдебната система е "удобна дъвка за политическите негодници, които управляват".
"Съдебната система не можа да бъде инструмент на определени политици. Критикуват се ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Уродливата ситуация в съдебната система е плод на големите реформатори Христо Иванов, ПП-та и ДБ-та. Ще започнат пазарлъци сега. ПП и ДБ няма да дадат безусловна подкрепа в името на нормален, професионален и равноотдалечен от политиката ВСС. Ще искат да имат своя квота", смята Каракачанов.
Правосъдие според портфейла
Обикновеният човек няма достъп до правосъдие, защото ако нямаш пари - дори да си прав, проблемите ти не се решават, отбеляза лидерът на ВМРО.
"Надяваме се, че новият ВСС ще бъде избран публично не само формално от парламента, публично и имената ще бъдат обсъждани. Това е първото, с което да се заеме новото мнозинство в парламента", настоя Каракачанов пред Bulgaria ON AIR.
По отношение на борбата с корупцията, гостът коментира, че тя се генерира от изпълнителната власт.
"Ако хората в изпълнителната власт са такива, че поставят обществения, националния, икономическия интерес на България над личните или политическите интереси на този или онзи, и оттам всички институции си вършат работата - нещата ще са много по-различни", анализира Каракачанов.
Трябват съкращения в администрацията
По думите му голяма част от административната машина е излишна и трябва да бъде съкратена на база на конкурсно начало.
"Ако няма персонална отговорност - в администрация, в съдебните институции - няма как нещо да се промени. Надявам се, че новото мнозинство в парламента, което ще излъчи новото правителство, ще ги има предвид тези неща", посочи лидерът на МВРО.
Каракачанов уточни, че има хора в листите на "Прогресивна България".
"Не сме водили преговори. Навсякъде, където имахме представители в тези листи, направиха убедителен резултат през преференции. Българските политици трябва да направят нещо, което никой до момента не пожела - българска национална доктрина, стратегия за развитие на България, демография, енергетика, икономика, земеделие, образование", коментира той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 ЦИРК
3 Ристьо
4 Венета дъщеря на Бойко
5 Циркаджията
До коментар #2 от "ЦИРК":Кои са ПБ , че съм аутист .
6 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
До коментар #3 от "Ристьо":Така е Ристьо е култов функционален некадърник за чудо и приказ, характерен представител на жълторозовата мъгла!
23:00 22.04.2026
33 Добре казано,ама
8 ЦИРК
До коментар #5 от "Циркаджията":Прогресивна България (партията на президента).
9 Свети Кибик-Юродив
10 Новичок
До коментар #7 от "Добре казано,ама":Помниме го,Ф 16 блок 70 викаше "Войводата" и си пълнеше торбичка от Билла.Пфу...
14 име
До коментар #3 от "Ристьо":Моля ви, не така грубо за човека. Нека дадем шанс на ристьо шехерезадата да пробва пак да прави съдебна реформа. Може да се е научил човека и от третия път да му се получи ;)
23:13 22.04.2026
15 Тъпак си
До коментар #5 от "Циркаджията":Не аутист.
23:14 22.04.2026
17 ЦИРК
До коментар #11 от "име":Абсолютно сте прав/а. Единствения шанс на ПБ е да изберат най-качествения "материал" с което системата разполага и да не се съобразяват с досегашните тъпотии за партийни квоти и прочие зависимости. То всъщност това е валидно и за всички области в управлението на държавата.
23:17 22.04.2026
27 Дедо
До коментар #7 от "Добре казано,ама":Кое е добре казано? Много хора говорят без влагане на мисъл. ПП или ДБ са виновни. Как са виновни бре. Тая бъркотия в държавата е от време много преди да се роди ПП. Ама вижте ПП е виновно и за това, че слънцето грее и за това, че земята се върти и за това че водата мокри и т.н. ПП е виновно за всичко. Кога има време ПП да разтури всичко бре, а Бойко повече от 12 години - той златен, душица нежна, мила. Ти да видиш само. Ай аман от глупаци и все разбирачи.
Коментиран от #38
00:01 23.04.2026
30 Решението е:
До коментар #11 от "име":Промяна в Конституцията и Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет-"Правителството" на съдебната система)да се избират пряко от хората !
Ако Парламентът не подкрепи тази промяна "Прогресивна България" да направи Референдум и Народът да се произнесе...
01:00 23.04.2026
31 Напомнително.
До коментар #29 от "АМАН":Какво ВМРО постигна:
1. Спряха коварната Истанбулска конвенция.
2. Спряха опасната Конвенция за бежанците.
3. Настояваха и се прие необходимостта от ограда на границата с Турция, която за съжаление и заради
чукундура Валери не се направи както трябва.
4. Ограничиха гласуването в Турция чрез намаляване броя на секциите и ЛИЧНО попълване на декларациите.
5. Въпреки задкулисната коалиция на ГРОБ с ДПС значително ограничиха участието на кадри на ДПС в
централната власт.
6. Категорично и последователно се противопоставят на антибългарската политика на управляващите в Сев.
Македония сръбски еничари и в защитата на тази кауза обединиха всички истински българи.
7. Обещаха и постигнаха увеличаване на пенсиите.
32 Напомнително.
1.Не успяха да прокарат нормативни актове(закони) в посока на защита нa държaвнитe cлужитeли
при дeйcтвиятa им cрeщу циганската престъпност, като е неприемливо oпрaвдaниeтo им, чe ГEРБ-aвитe
нe ca подкрепили тeхнитe прoeктoзaкoни, зaщoтo вмecтo тoгaвa дa нaпуcнaт упрaвлeниeтo, тe прoдължaвaхa
дa гo пoдкрeпят дoри, кoгaтo cтaнa oчeвaднo, чe ТУЛУПA oбcлужвa Дoгaн и ДПC !!!
2.Нe нaпрaвихa почти нищo и зa aнулирaнeтo нa cтoтицитe хиляди фaлшиви ТEЛК-oвe...
3.Участваха в позорния "конкурс" за избор на боен самолет-изтребител и подписването на крайно
неизгодна сделка с наглите ни "приятели" от САЩ.
38 Бай Араб
До коментар #27 от "Дедо":Мълчи пръдльо не си компетентен.
03:54 23.04.2026
40 Хм Хм
До коментар #6 от "лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ":ППДБ никога не са имали властта да направят каквато и да е реформа Шкембе войвода плюе от злоба.
04:35 23.04.2026
41 Жорж Ганчев
До коментар #31 от "Напомнително.":Всичко е лъжа от начало до край! Истанбулската Конвенция я спря Нинова. Пенсиите ги вдигна Асен Василев от Продължаваме Промяната! Манекен Билла само продаваше български паспорти и направи бутафорна ограда заедно с Далавери Симеонов.
05:02 23.04.2026
42 Ъхъ!!!
До коментар #33 от "Сатана Z":Който иска да гледа паметници на съветската армия да заминава за Матушката - там е пълно с такива! Тук, в България, няма място за тях. А ПБрастите ще трябва да си изпълняват предизборните обещания, в тях Моча го няма!
05:08 23.04.2026
