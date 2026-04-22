Важните новини във ФАКТИ на 22.04.2026 г.

Йотова за оставката на Сарафов: Отдавна трябваше да се случи това

Президентът Илияна Йотова коментира пред медии оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов. Тя присъства на Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който за пръв път ще се проведе в София.

1042 дни на поста: Какво се случи, докато Сарафов беше и.ф. главен прокурор

1042 дни. Точно толкова Борислав Сарафов успя да остане на поста главен прокурор с условието, че е изпълняващ функциите временно. В същото време България успя да смени 5 правителства и 3 Народни събрания. От Нова телевизия припомнят, че Сарафов наследи поста от Иван Гешев след турбулентното му сваляне.

Възможността Борислав Сарафов да застане на поста главен прокурор се откри след взрива до кортежа на бившия обвинител №1 – Иван Гешев, и срива в отношенията им след това. Минути след взрива Сарафов заяви: „Очевидно главният прокурор е мишена за някого и не мишена, която да бъде сплашена, а мишена, която да бъде убита”, каза на 1 май 2023 г. Сарафов.

Четири дни след това полицията опроверга твърденията на Гешев и Сарафов, че в колата е било семейството на главния прокурор, и Сарафов зае позиция срещу Гешев. Оправда се, че е бил подведен. „Аз самият съм бил подведен от думите на г-н Гешев, че се притеснява за децата си”, посочи тогава Сарафов.

Броени часове до окончателните резултати. Вотът с преференции обърна подредбата в листите на няколко партии

Броени часове до окончателните резултати от изборите на 19 април. Утре Централната избирателна комисия ще обяви финалното разпределение на мандатите в 52-ото Народно събрание, а имената на депутатите – в събота, припомнят от bTV.

Елена Дариева: Доверието в прокуратурата в последните месеци е ударило дъното – около 5% позитивен рейтинг

„Таймингът на оставката на Борислав Сарафов наистина поражда много въпроси”, коментира социологът от агенция „Насока” Елена Дариева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Тя обсъди още категоричната изборна победа на Румен Радев, възможността за формиране на конституционно мнозинство в 52-рия парламент и финансовите ходове на служебния кабинет по отношение на Българската банка за развитие.

- Оставката на Борислав Сарафов и съдебната власт

Божидар Божанов: Ние сме опозиция, не креслива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс

Ние ще бъдем опозиция, защото така казаха българските избиратели, каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в "Още от деня" по БНТ.

Зарков: Искам прошка от онези 100 000, които гласуваха за нас. Че не успях да направя така, че БСП да прескочи бариерата

Председателят на БСП Крум Зарков коментира в "Лице в лице" по bTV както темата за съдебната система и оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, така и състоянието и резултатите на БСП след изборите.

Драмата между ПП и ДБ продължава. Мъжът на Лена Бориславова обяви: Това лицемерие е просто нетърпимо

Депутатът от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов, който е и съпруг на Лена Бориславова, отправи остри критики към коалиционните партньори от "Демократична България" в публикация във фейсбук, в която говори за "лицемерие" и двойни стандарти в отношенията между двете формации, цитиран от news.bg. Повод за реакцията му са споровете около листите и решението на Асен Василев от коя листа да избере да влезе в парламента.

Иван Демерджиев: Сарафов разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура

Това е закъснял акт, законът го оттегли много отдавна, това оставане на поста не беше нужно на никого, освен на Пеевски и Борисов. Така Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ коментира в „Лице в лице“ решението на Борислав Сарафов да се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.

Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов

Служебният премиер Андрей Гюров коментира в профила си във фейсбук оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор, цитиран от БНР:

Полицията в София задържа шофьор с рекордните 5,5 промила алкохол

Полицията в София задържа мъж с рекордно количество алкохол в кръвта. Според източници на NOVA той бил спрян за проверка на улица “Акад. Дмитрий Лихачов” в столичния квартал "Обеля" малко след 10 ч. днес.

Униформените веднага разбрали, че водачът е употребил алкохол, а направеният му тест отчел 5.5 промила. Мъжът е задържан и колата е иззета.

Атанас Славов: Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Не очаквам промяна в стила на Прокуратурата

Оставката на Сарафов закъсня с близо 3 години. Това заяви в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия бившият правосъден министър Атанас Славов от ПП-ДБ.

„Когато беше избран, поисках от Върховния административен съд да отмени неговия избор, защото, според мен, не беше спазена процедурата. В края на моя 10-месечен мандат поисках дисциплинарно производство, което беше отказано. Янкулов от първия ден на поста започна с действията си за отстраняването на Сарафов”, припомни Славов. И добави, че многократно са поискали и от парламентарната трибуна отстраняването на Сарафов. „Така че това е плод на вече 3-годишни усилия – и на политици, и на гражданското общество”, коментира Славов.

Поредно отличие за УниБИТ в сферата на отбраната и сигурността – Запрянов удостои висшето училище с Плакет (СНИМКИ)

На тържествена церемония министърът на отбраната генерал-лейтенант Атанас Запрянов връчи на ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. д.н. Ирена Петева грамота и „Плакет на Министерството на отбраната“, предават от БТА. Отличието се присъжда за постигнати високи резултати в изследването на съвременните заплахи и предизвикателства в областта на националната сигурност, както и за принос към развитието на хармонията във военнообразователната система.

Правителството взе решение да промени статута на парк „Врана“

Правителството взе решение да промени статута на парк „Врана“ в София от частна държавна в публична държавна собственост. Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет, цитирани от dariknews.bg

В отделно решение правителството постанови да предостави част от имот - публична държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на електронното управление, за нуждите на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Имотът - помещение на бул. „България“ № 58 в гр. Левски, е необходим за изграждане на комуникационен възел в изпълнение на инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Имотът е с отпаднала необходимост за Община Левски.

Божидар Божанов: Оставката на Сарафов е първа стъпка, има мнозинство за смяна на модела

След като много дълго време настоявахме за оставката на Борислав Сарафов, включително и днес сутринта, тя най-после стана факт. Това коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира на БНР „Хоризонт“.



Според него Сарафов е заемал поста не по силата на закона, а въз основа волята на Пеевски. „След като тази воля беше елиминирана от хората пред урните и те показаха, че има 160 гласа за смяна на този модел, тази тухла от него днес падна“, подчерта Божанов.



Той акцентира, че това е едва началото. „Ваня Стефанова също е свързана с Пеевски, така че нямаме илюзии, че тази оставка ще доведе до тектонични промени в прокуратурата. Такива могат да настъпят едва след избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. За това има мнозинство от 160 гласа“, посочи той.



Като „изумителна наглост и арогантност“ определи реакцията на ГЕРБ, които описаха оставката на Сарафов като закъсняла. „Партията и хората, които го защитаваха и твърдяха, че е легитимен главен прокурор, сега казват, че оставката му е закъсняла. Явно с надеждата да участват в прегрупиране. Ние дължим на обществото такова прегрупиране да няма“, заяви Божанов.



По негови думи, оставката е резултат от натрупан обществен и политически натиск. „Нашите усилия, както и тези на министър Янкулов, доведоха до вкарването на тази тема във фокуса на общественото внимание. Тя беше и предизборна тема. След като гражданите се произнесоха толкова категорично, очевидно тази оставка е координирано решение между Пеевски, Борисов и Сарафов.“

ББР отговори на Гюров: Поставяте под риск много плащания

Средствата от увеличението на капитала на Българската банка за развитие се използват за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрената от Министерския съвет стратегия за дейността ѝ. Това се казва в позиция на банката относно обявеното от служебния министър-председател решение на Министерския съвет за намаляване на капитала на държавната банка и изявлението му във връзка с решението.

Николай Неделков: Законът вече е на наша страна, за големите замърсявания се предвиждат големи санкции и до 5 г. затвор

„Досега усилията ни бяха фокусирани основно върху налагането на административни глоби, които често оставаха без реален ефект. С новите промени в Наказателния кодекс обаче, мащабните замърсявания вече са криминализирани, което ни дава нужните инструменти за реален контрол,“ заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков по време на брифинг в землището на с. Долни Богров.

Трифон Панчев: Радев не е виновен за ниския резултат на БСП. Здравомислещите хора няма да допуснат оставка на Зарков

Румен Радев не е виновен за ниския резултат на БСП.

Евростат: За първи път от 2008 г. България не е сред трите страни в ЕС с най-ниско съотношение дълг към БВП

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) е намалял до 81,7 на сто в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо 82 на сто в края на третото тримесечие, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес. В еврозоната съотношението е съответно 87,8 на сто спрямо 88,4 на сто, пише БТА.

10 нови случая на морбили за денонощие – вече са 159

От началото на март 2026 г. досега срещу морбили са ваксинирани 20 хиляди деца, а случаите на морбили в страната са 159, каза пред журналисти Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" към Министерството на здравеопазването.

"Спаси София": Шефът на IV-та градска болница държи лекарите без заплати от декември

Столичният общински съвет се събра на извънредно заседание днес, на което смени ръководството на IV градска болница. По думите на Пламена Терзирадева - общински съветник от "Спаси София" - назначеният от ГЕРБ директор на общинската болница не е изплащал заплати на лекарите от декември месец насам.

Хванаха служител на АПИ да шофира пиян служебна кола, било му втори път за седмица

Служител на Агенция „Пътна инфраструктура" е заловен да шофира с алкохол за втори път в рамките на дни, съобщават от полицията.

„Магазин за хората“ ЕАД отчита успешно приключване на пилотния етап на проекта

„Магазин за хората“ ЕАД отчита успешно приключване на пилотния етап на проекта, чиято цел беше да се провери на практика приложимостта на модела, и преминава към следващата фаза на развитие, съобщиха от дружеството.

Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа „Ведра"

До края на седмицата сигнализираме Прокуратурата във връзка с продажбата на хижа „Ведра“, собственост на Министерство на земеделието и храните. Това обяви на брифинг в Министерски съвет служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Той посочи, че през изминалата седмица са открити нередности с имота, който по думите му е превърнат в бардак. „Става въпрос за база с 20 стаи и 6 апартамента, разположена в подножието на ски писта „Лалето“. Вместо да бъде предоставена за обществено ползване, например за зелени училища или образователни цели, тя е била отдадена под наем, а впоследствие и продадена”, допълни министър Христанов. Той подчерта, че обектът, който е бил обявен за продажба, е достигнал напреднал етап от процедурата.

ДПС с коментар след оттеглянето на Сарафов

Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на България. Това пише в съобщение на ДПС, изпратено до медиите.

БАБХ: Има опасност месо от огнище с антракс в Силистренско да е разпространено и на други места

Съществува опасност месо от огнището с антракс в силистренското село Черногор да е разпространено и в други области на страната. Около 2 тона месо вече са излезли през незаконна кланица в село Лъвино, община Исперих, област Разград, съобщават от БАБХ.