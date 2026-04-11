Харисън Форд болезнено откровен: Дълго време се борих тайно с депресия

Актьорът Харисън Форд разкри подробности за труден период от младостта си, като призна, че по време на студентските си години е страдал от тежка депресия и социална изолация.

В интервю за подкаста „Awards Chatter“ на The Hollywood Reporter 83-годишният актьор описва ежедневието си в колежа Ripon College като крайно затворено и лишено от социални контакти. „Ставах от леглото, отивах до телефона, поръчвах пица, връщах се и лягах, докато я доставят“, разказва той. „Изяждах я, хвърлях кутиите в ъгъла и отново заспивах.“

Харисън Форд признава, че рядко е посещавал занятията си, а когато го е правил, често дори не е влизал в сградата. „Стигах до вратата, докосвах я отвън и се връщах обратно“, казва актьорът. По думите му състоянието му е било повече от обикновена депресия: „Бях болен – социално и психологически.“

Промяната настъпва, когато записва курс по актьорско майсторство с цел да повиши успеха си. Оказва се, че дисциплината включва не само анализ на текстове, но и сценично изпълнение – първият му реален досег с актьорството. „Хората, които смятах за странници, се оказаха едни от най-интересните личности, които познавах“, споделя той. „Те разказваха истории за живота – и го разбираха по начин, който ме впечатли.“

Именно този курс му дава усещане за принадлежност. „Намерих мястото си сред разказвачите“, казва Форд, като допълва, че това преживяване променя изцяло посоката на живота му.

Въпреки това академичният му път завършва преждевременно. Само дни преди дипломирането си той е отстранен заради плагиатство в дипломната си работа по философия. „Не бях достатъчно внимателен в използването на чужди текстове“, признава актьорът.

По-късно Харисън Форд изгражда една от най-успешните кариери в киното, благодарение на ранни участия във филми като "Американски графити", "Разговорът", "Индиана Джоунс" и оригиналната поредица "Междузвездни войни". Според него успехът се дължи не само на талант, но и на съвпадение на обстоятелства. „Бях на правилното място в правилния момент. Късмет, постоянство – това също има значение“, казва той.