Kристиян Шкварек: Либералната НПО мрежа е като паразит

Бойко Борисов дойде на власт с подкрепа от кръга „Глобална България“, в който бяха „Капитал“ и целокупното, демократично НПО пространство. В този кратък „брак“ с либералната, градска общност, той направи видни техни лица министри, вицепремиери, че и президент, и подари политическа кариера на хора като Асен Василев, Христо Иванов и Румяна Бъчварова. После бракът приключи и за един ден същите му станаха най-големи врагове.
През 2020 и 2021 Слави Трифонов направи същото - кратък, протестен „брак“ с либералната общност, поуправляваха заедно, скараха се и - хоп, на следващия ден го обявиха за „малкото ДПС“, сякаш нищо не е било.
Румен Радев създаде Кирил Петков и „Промяната“, изстреля ги, на негов гръб спечелиха едни избори и съставиха кабинет. Пак за един ден се обърнаха и почнаха да му викат руски агент, сякаш не им е политически баща.
В България тази общност - либералната НПО мрежа, е като паразит, който постоянно си търси нов приемник, на чийто гръб да се добере до властта, защото сама не може. И винаги - абсолютно винаги, употребява приемника си и почва в един момент да го хапе злобно, сякаш до вчера не са били заедно. Кучето от поговорката „храни куче да те лае“. Всеки досегашен приемник на този паразит е бил, впоследствие, хапан от него. Абсолютно всеки.
Би било мъдро Йотова и Радев да си правят тази сметка сега, когато за втори път подаряват властта на либералния НПО паразит. Бракът може да потрае известно време, дори да се формализира с коалиция след изборите, но запомнете ми думите - всички НПО министри, които днес ви кимат и ви се усмихват ехидно, утре ще ви псуват по Фейсбук и скачат под прозорците, когато сектата им се обърне отново срещу вас. Това е закономерност и желязно правило в новата ни история.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неможачите на дедоCopoc
13:05 20.02.2026
2 Сила
А" ордена " освен с финансови машинации е известен и с нетрадиционни сексуални отношения и практики ....
"Президента " Йотова е" Тамплиер на годината"....???!!!??? На никого ли не му хрумва да и зададе някой въпроси .....?!?
Коментиран от #28
13:07 20.02.2026
3 Сталин
Коментиран от #22
13:07 20.02.2026
4 az СВО Победа 80
Бързо се пребоядиса, а?
13:09 20.02.2026
5 Сталин
Коментиран от #19
13:09 20.02.2026
6 Навсякъде
Коментиран от #8
13:10 20.02.2026
7 Някой
Самата ГЕРБ е създадена от 2 немски фондации. Самият Борисов на видео говори, как едната баварска е измислила да има партия тук и ги финансирала от 10 години тогава - ако търсите би трябвало са си го намерите видеото.
Да се забрани чуждото финансиране на НПО-та, партии и вероизповедания.
13:11 20.02.2026
8 И затова наднича един
До коментар #6 от "Навсякъде":Мавър и един тома бел.. някакъв си
13:12 20.02.2026
9 Червените Хълмове
13:12 20.02.2026
10 Червените Хълмове
13:13 20.02.2026
11 Нещастници
13:13 20.02.2026
12 Нещастници
13:15 20.02.2026
13 Говори се за брак по сметка
Каква е тази продажна либералната НПО мрежа - паразит или обикновена либерална проститутка?
Коментиран от #24
13:19 20.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 име
13:23 20.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДъБили
13:25 20.02.2026
18 Червените Хълмове
13:26 20.02.2026
19 Само та те поправя
До коментар #5 от "Сталин":Тези, с малките шапки не са племе, колкото и да им се иска.
Те в най-безобидния случай са расисти, вдъхновени от религиозната заблуда, че "евреите" все още са "избран народ"...
13:27 20.02.2026
20 Анонимен
13:27 20.02.2026
21 стоян георгиев
13:30 20.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Охо
13:32 20.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Казуар
13:49 20.02.2026
27 саксън
13:53 20.02.2026
28 Павел Пенев
До коментар #2 от "Сила":И Радев и Йотова са чисто кръвни масони от известна масонска ложа забранена в Италия. Няма да се учудя и ако нищожеството Гюров е масон,завъртян по време на разходките му в САЩ и няколко други държави в Европа. Не чакайте нищо от тази измет,освен теглене на кредити и икономическо заробване на България.
13:55 20.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А да питам
14:07 20.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Еее точно за това
14:34 20.02.2026
33 Ал Бънди
14:58 20.02.2026
34 Куку без бенд
15:15 20.02.2026
35 Тоя защо
15:28 20.02.2026
36 Зло под слънцето
15:44 20.02.2026