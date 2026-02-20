Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Kристиян Шкварек: Либералната НПО мрежа е като паразит

Kристиян Шкварек: Либералната НПО мрежа е като паразит

20 Февруари, 2026 13:01 1 615 36

  • kристиян шкварек-
  • либерал-
  • нпо мрежа-
  • паразит

Всеки досегашен приемник на този паразит е бил, впоследствие, хапан от него

Kристиян Шкварек: Либералната НПО мрежа е като паразит - 1
Снимка: Архив
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бойко Борисов дойде на власт с подкрепа от кръга „Глобална България“, в който бяха „Капитал“ и целокупното, демократично НПО пространство. В този кратък „брак“ с либералната, градска общност, той направи видни техни лица министри, вицепремиери, че и президент, и подари политическа кариера на хора като Асен Василев, Христо Иванов и Румяна Бъчварова. После бракът приключи и за един ден същите му станаха най-големи врагове.

През 2020 и 2021 Слави Трифонов направи същото - кратък, протестен „брак“ с либералната общност, поуправляваха заедно, скараха се и - хоп, на следващия ден го обявиха за „малкото ДПС“, сякаш нищо не е било.
Румен Радев създаде Кирил Петков и „Промяната“, изстреля ги, на негов гръб спечелиха едни избори и съставиха кабинет. Пак за един ден се обърнаха и почнаха да му викат руски агент, сякаш не им е политически баща.

В България тази общност - либералната НПО мрежа, е като паразит, който постоянно си търси нов приемник, на чийто гръб да се добере до властта, защото сама не може. И винаги - абсолютно винаги, употребява приемника си и почва в един момент да го хапе злобно, сякаш до вчера не са били заедно. Кучето от поговорката „храни куче да те лае“. Всеки досегашен приемник на този паразит е бил, впоследствие, хапан от него. Абсолютно всеки.

Би било мъдро Йотова и Радев да си правят тази сметка сега, когато за втори път подаряват властта на либералния НПО паразит. Бракът може да потрае известно време, дори да се формализира с коалиция след изборите, но запомнете ми думите - всички НПО министри, които днес ви кимат и ви се усмихват ехидно, утре ще ви псуват по Фейсбук и скачат под прозорците, когато сектата им се обърне отново срещу вас. Това е закономерност и желязно правило в новата ни история.

Източник: trud.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неможачите на дедоCopoc

    40 11 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    13:05 20.02.2026

  • 2 Сила

    26 8 Отговор
    "Тамплиерите "какво са... щото са навсякъде и всички се бутат при тях , зарибяват висшите социални слоеве !!!
    А" ордена " освен с финансови машинации е известен и с нетрадиционни сексуални отношения и практики ....
    "Президента " Йотова е" Тамплиер на годината"....???!!!??? На никого ли не му хрумва да и зададе някой въпроси .....?!?

    Коментиран от #28

    13:07 20.02.2026

  • 3 Сталин

    32 6 Отговор
    България е най смешната бананова република,- холивудска продукция от хляб и зрелища ,докато политическите клоуни като Тиквата Прасето и Киртака разиграват цирк за пред простолюдието ,западните мародери влачат и грабят де какво намерят .

    Коментиран от #22

    13:07 20.02.2026

  • 4 az СВО Победа 80

    21 1 Отговор
    Нали и ти беше от тях, забрави ли гостуванията си при Коритаров???

    Бързо се пребоядиса, а?

    13:09 20.02.2026

  • 5 Сталин

    24 3 Отговор
    Масоните и Ротари клуб са ОПГ които са окупирали бизнес и политика и повече са от племето с малките шапки

    Коментиран от #19

    13:09 20.02.2026

  • 6 Навсякъде

    19 7 Отговор
    е страшна сеППерас тия

    Коментиран от #8

    13:10 20.02.2026

  • 7 Някой

    25 1 Отговор
    Борисов си призна че в първият му кабинет 3-4 министри са му предложени от Прокопиев - Плевнелиев, Дянков и не знам другите.
    Самата ГЕРБ е създадена от 2 немски фондации. Самият Борисов на видео говори, как едната баварска е измислила да има партия тук и ги финансирала от 10 години тогава - ако търсите би трябвало са си го намерите видеото.
    Да се забрани чуждото финансиране на НПО-та, партии и вероизповедания.

    13:11 20.02.2026

  • 8 И затова наднича един

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Навсякъде":

    Мавър и един тома бел.. някакъв си

    13:12 20.02.2026

  • 9 Червените Хълмове

    0 6 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол и да съм на пълна 5в фурната, след това да ме разрежат с нож наполовина и да ме оглозгат до кокал и череп мръвка по мръвка изпечен с устата си всички млади българки

    13:12 20.02.2026

  • 10 Червените Хълмове

    0 5 Отговор
    Не ме интересуват САЩ ,чакам да се опна като Келт по пейките на Синтагма

    13:13 20.02.2026

  • 11 Нещастници

    13 4 Отговор
    паразита само те използва, НПО тата финансирани от сащ и Сорос са чума, просто те убива задължително, въпрос на издържливост на ирганизма е, но резултата винаги е смърт на държавата! абсолютна забатан финансиране от ЧУЖБИНА, както законите в сащ франция англия и Русия и много други

    13:13 20.02.2026

  • 12 Нещастници

    15 5 Отговор
    ГЕРБ И БМБ бяха финансирани и лансирани от Конрад Аденауер, цру агенция, резултата всичко го виждате ППДБ са абсолютно същите!!!! просто друга агенция на цру, Америка срещу България!

    13:15 20.02.2026

  • 13 Говори се за брак по сметка

    11 6 Отговор
    на една и съща либералната НПО мрежа - с Борисов, с Трифонов, с Радев (забрави за турското кафе в скута на Пеевски), а сега и брак по сметка с г-жа Йотова...

    Каква е тази продажна либералната НПО мрежа - паразит или обикновена либерална проститутка?

    Коментиран от #24

    13:19 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    13 5 Отговор
    Сopoсoидите не паразитират само в законодателната власт, те са на всякъде, общини, съдебна власт, изпълнителна, НПОрганизации, пускащи пипала към обществен финансов ресурс за да захлебват и да се размножават. Добре че преди години не позволихме да извършват социални дейности, заплащани от бюджета. Трудно ще се отървем от тях.

    13:23 20.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДъБили

    10 6 Отговор
    Лама Ивайло Мирчев, какво каза по въпроса?

    13:25 20.02.2026

  • 18 Червените Хълмове

    5 7 Отговор
    НПО има по цял свят единственото спасение е да се простреляш качествено в интимните органи така да се простреляш че сами да ти паднат от тялото

    13:26 20.02.2026

  • 19 Само та те поправя

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Тези, с малките шапки не са племе, колкото и да им се иска.

    Те в най-безобидния случай са расисти, вдъхновени от религиозната заблуда, че "евреите" все още са "избран народ"...

    13:27 20.02.2026

  • 20 Анонимен

    10 3 Отговор
    Много добре казано.

    13:27 20.02.2026

  • 21 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    Паразитни педофили

    13:30 20.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Охо

    10 2 Отговор
    само за паразити да не си говорим, че има едни паразити, плъзнали по телевизионните студия, които секретират простотия, но пък запазват сериозно изражение на физионимиите си.

    13:32 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Казуар

    3 11 Отговор
    Умник Шкварек, знаеш ли, че НПО - тата са първата жертва на диктаторите.

    13:49 20.02.2026

  • 27 саксън

    6 9 Отговор
    Абе това полско връзкарче кой постоянно го пробутва насам натам, пълен лаладжия.

    13:53 20.02.2026

  • 28 Павел Пенев

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    И Радев и Йотова са чисто кръвни масони от известна масонска ложа забранена в Италия. Няма да се учудя и ако нищожеството Гюров е масон,завъртян по време на разходките му в САЩ и няколко други държави в Европа. Не чакайте нищо от тази измет,освен теглене на кредити и икономическо заробване на България.

    13:55 20.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А да питам

    10 2 Отговор
    Кой допусна след 1989 г. във България да има над 50 000 НПОта.

    14:07 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Еее точно за това

    0 2 Отговор
    Здравната каса у нас не финансира ,, паразитните изследвания"

    14:34 20.02.2026

  • 33 Ал Бънди

    6 5 Отговор
    А консервативната мрежа на Шкварек и приятели е тумор с метастази

    14:58 20.02.2026

  • 34 Куку без бенд

    1 0 Отговор
    Почакайте поне да измия плюнките и храчките с който ги плюехте преди,че тогава започнете да плете сега.За по сигурно си купете автоматична оплювачка,че ако се обърне времето да счупят нея а не вас.Чини ми се,че тоя път изборите няма да минат без бой.Историята има навика да се повтаря.Така е било и в началото на миналия век.И няма причина и сега да не се повтори.

    15:15 20.02.2026

  • 35 Тоя защо

    2 3 Отговор
    не вземе да се самогръмне? Противен нацист!!!

    15:28 20.02.2026

  • 36 Зло под слънцето

    3 2 Отговор
    Всъщност КОЙ е този индивид, откъде се взе и с такъв хъс налази българската действителност, имитирайки компетентност? Сърдит на всички, които не са лакеи на Боко и Шиши, винаги готов да хапе и плюе.

    15:44 20.02.2026