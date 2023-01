10 известни личности, починали от алкохолизъм (СНИМКИ)

Когато става дума за публични битки със зависимостта, злоупотребата с алкохол често остава настрана. Злоупотребата с наркотици се възприема като по-сериозна, а проблемите с пиенето често се оставят на заден план. Въпреки това, прекаляването с алкохол, особено за продължителен период от време, може да бъде изключително вредно за нашето здраве и определено не е нещо, което трябва да се приема леко. За съжаление, има доста знаменитости, които в крайна сметка се предадоха пред пиенето.

Ето кои са те:

Мики Мантъл

Мики Мантъл беше бейзболна легенда, който е смятан за най-великия нападател в историята. Освен това той беше тежък алкохолик в продължение на много години. В началото на 1995 г. лекарите установяват, че черният дроб на Мантъл е изгнил от хепатит, цироза и рак. Той получава чернодробна трансплантация, но в крайна сметка умира на 13 август 1995 г.

Today In 1951: Mickey Mantle makes his major league debut with the New York #Yankees. going 1-4 in a win over the Boston Red Sox at Yankee Stadium! #MLB #History pic.twitter.com/BHSA2LgFZ1 — Baseball by BSmile (@BSmile) April 17, 2019

Джак Керуак

Авторът Джак Керуак, чийто втори роман „На пътя“ (1957) го превръща в икона на битийното поколение, се бори със злоупотребата с алкохол през целия си живот. Той умира през 1969 г., след като е откаран по спешност в болница, когато започва да повръща кръв, докато пие уиски . Причината за смъртта му е кръвоизлив, причинен от цироза.

“Nobody, just nobody knows what’s going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old.”

― Jack Kerouac, On the Road

📷: @Ginsbergpoem #jackkerouac pic.twitter.com/JTVzVipbmh — Jack Kerouac Estate (@KerouacEstate) December 31, 2022

Джон Бонам

Джон Бонам е английски музикант, най-известен с това, че е барабанист на Led Zeppelin. Той почина на 32-годишна възраст поради задушаване от повръщане. Разследването на съдебния лекар разкри, че Бонам е бил доста зле в деня преди смъртта си , но въпреки това той е започнал деня си с 16 чаши водка за закуска.

Remembering the great John Bonham. pic.twitter.com/Rpdb7Wpvsi — Chad Smith (@RHCPchad) May 31, 2021

Ричард Бъртън

Ричард Бъртън, уважаван актьор и бивш съпруг на Елизабет Тейлър, страда от алкохолизъм през по-голямата част от живота си. През 1974 г. той се сблъсква със смъртта поради прекомерното си пиене. Когато умира през 1984 г. на 58-годишна възраст, това се дължи на интрацеребрален кръвоизлив. Действителната му смърт е внезапна, но здравето му е влошено от много години поради алкохолизъм.

Райън Дън

Бившата звезда от "Джакас" Райън Дън загива в автомобилна катастрофа, когато е само на 34 години. Той шофирал автомобила си, когато излязъл от пътя и се ударил в дърво. Токсикологичният доклад показва, че когато Дън катастрофирал, нивото на алкохол в кръвта му е надвишавало двойно допустимата граница. Това не било първото провинение на Дън при шофиране в нетрезво състояние и било известно, че се е борил с пристрастяването си към чашката.

Ханк Уилямс

Кънтри музикантът Ханк Уилямс, който ни донесе такива класики като „Hey, Good Lookin“, почина на трагично млада възраст от усложнения след злоупотреба с алкохол. Причината за смъртта му са кръвоизливи в резултат на алкохолизъм. Той е само на 29 години, когато умира.

Hank Williams died 65 years ago today. See why he's one of the greatest country artists of all time https://t.co/2PfLv5232Y pic.twitter.com/Sa0ERqQKfq — Rolling Stone (@RollingStone) January 1, 2018

Вероника Лейк

Вероника Лейк беше актриса, известна най-вече с ролите си във филмите за фаталната жена. Първоначално тя е много успешна, но кариерата ѝ бързо залязва, отчасти поради пиенето ѝ. Актрисата от „Пътешествията на Съливан“ (1941) умира през 1973 г. на 50-годишна възраст. Причината за смъртта ѝ е хепатит и остра бъбречна недостатъчност, вследствие на алкохола.

Veronica Lake died on this date July 7 in 1973. Photo credit; Paramount Pictures. #OTD pic.twitter.com/4Ua6l7jFVZ — Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) July 7, 2020

Били Холидей

Били Холидей е смятана за една от най-влиятелните женски вокалистки в джаз и блус жанровете. Тя бързо постига невероятен успех, но кариерата ѝ е помрачена от правни проблеми и злоупотреба с вещества. Тя умира от цироза, когато е само на 44 години.

1959 #BillieHoliday died at 3:10 this morning in Metropolitan Hospital simply & regally as she had lived. She was young-only 44. -Wm. Dufty pic.twitter.com/jWZRzFBRkx — Billie Holiday (@BillieHolidayHQ) July 17, 2017

Ерол Флин

Роденият в Австралия актьор, става известен през Златния век на Холивуд. Той беше най-известен с ролите си на романтичен измамник. Актьорът бе популярен с хедонистичното си поведение, което включваше пиянство и в един момент злоупотреба с наркотици. Той умира на 50 години, а аутопсията показва, че е имал сърдечно заболяване и цироза.

In Remembrance of Errol Flynn who passed away on this day, 14 October, 1959 (age 50) in Vancouver, British Columbia, Canada.



Known for The Adventures of Robin Hood (1938); Adventures of Don Juan (1948); Captain Blood (1935); That Forsyte Woman (1949). pic.twitter.com/hAOhomOO63 — Hollywood Golden Age of Cinema (@HGACinema) October 14, 2022

Барбара Пейтън

Барбара Пейтън някога е била амбициозна актриса, чието бъдеще е опорочено от проблемите ѝ с алкохолизма и наркоманията. Животът ѝ бил обект на голям обществен интерес. Битките на Пейтън със злоупотребата с наркотици ѝ докараха проблеми за измами с чекове и проституция и бяха крайната причина за смъртта ѝ: тя умира от сърдечна и чернодробна недостатъчност на 39-годишна възраст.

Actress Barbara Payton (“Trapped,” “Bad Blonde”) died on this date in 1967, at the age of 39. She’s at Cypress View Mausoleum in San Diego. pic.twitter.com/a1WWBlFlVk — Masked Mark Masek 🇺🇸🇺🇦🇮🇪🏳️‍🌈⚾️🍕 (@CemeteryGuide) May 8, 2022