Петък 13-и в живота на известните личности

Днес е петък 13-и - дата, която често се свързва с лош късмет. През деня милиони суеверни хора избягват срещите с черни котки, стоят далече от огледала от страх да не ги счупят и хапват безвкусни ястия, притеснени, че могат да разсипят солта. Други отказват да шофират или да се качват на самолет. Страхът от деня с "лоша репутация" и свързаните с него суеверия присъстват в живота на много известни личности - от майстора на ужасите Стивън Кинг до певицата Тейлър Суифт, пише БТА.

Страхът от петък 13-и се нарича параскаведекатриафобия. Числото 13 и в частност петък 13-и са в състояние да "изкарат ангелите" дори на майстора на хорър романите Стивън Кинг, който пише цяла статия по темата за "Ню Йорк таймс" през 1984 г.

От параскаведекатриафобия страда и американският президент Франклин Делано Рузвелт. Биографът Джон Гънтър пише: "Той мразеше петък 13-и, никога не би започнал важно пътуване в петък, ако можеше да го избегне, и не обичаше да сяда на вечеря с 13 души".

Марк Твен веднъж бил 13-ият поканен на вечеря гост. Въпреки суеверното предупреждение на приятел, американският писател и хуморист все пак отива. "Беше наистина лош късмет. Те имаха храна само за 12 души", разказва по-късно Твен.

Друг американски президент - Хари Труман, е бил голям почитател на играта на подкови и дори е инсталирал игрище пред Овалния кабинет. Труман прави още една крачка напред, като монтира подкова над вратата на кабинета си за късмет.

Основан през 1882 г. от капитан Уилям Фаулър, Тринадесетият клуб на Ню Йорк е група от скептици, които се противопоставят на суеверията, като организират вечери в петък, 13-и. На първата вечеря членовете му - 13 на брой, минават под стълба, обръщат солниците на масата (спазвайки обаче забраната да не хвърлят солта през рамо), хапват 13 ястия, първото от които на светлината на 13 свещи. Малкият клуб се разраства до национална организация, наброяваща над 400 души. Сред почетните ѝ членове според Нюйоркското историческо дружество са петима американски президенти - Честър Артър, Гроувър Кливланд, Бенджамин Харисън, Уилям Маккинли и Теодор Рузвелт.

Сред известните личности, родени в петък 13-и, са писателят и драматург Самюел Бекет, бившият президент на Куба Фидел Кастро, бившите актриси, близначките Мери-Кейт и Ашли Олсън, актьорите Джулия Луис-Драйфус и Стив Бушеми, Макс Вайнберг - дългогодишен барабанист на Брус Спрингстийн, музикантът от група "Мънкис" Питър Торк.

Режисьорът на психологически трилъри и майстор на съспенса Алфред Хичкок също е роден в петък, на 13 август 1899 г. Режисьорския си дебют Хичкок прави през 1922 г. с лентата "Номер 13", която е обречена от самото начало. Филмът остава незавършен и се смята за изгубен, както и сценарият за него.

Петък, 13 септември 1996 г., е черен ден за хип-хопа - рапърът Тупак Шакур умира в болница в Лос Анджелис от раните, които е получил при стрелба на 7 септември.

Суеверието на рапърката Миси Елиът е познато на мнозина: "Ако черна котка ми пресече пътя, веднага се обръщам и се прибирам у дома, дори и да пътувам за някъде", казва Елиът пред списание "Джет".

Актьорът Бенисио Дел Торо има пръстен за късмет с дърво вместо камък. "Това, което ми харесва, е, че мога да почукам на дърво по всяко време", споделя Дел Торо за списание "Ток".

Групата "Блек сабат" издава дебютния си албум на 13 февруари 1970 г., петък.

В своя хит "Superstition" ("Суеверие") Стиви Уондър пее: "Когато вярваш в неща, които не разбираш, тогава страдаш. Суеверието не е начинът".

На другия полюс е певицата Тейлър Суифт, която смята числото 13 за късметлийско. "Родена съм на 13-о число. Навърших 13 години в петък 13-и. Първият ми албум стана златен за 13 седмици. Първата ми песен, достигнала първото място, имаше 13-секундно интро", казва Суифт, една от най-успешните съвременни изпълнителки.

