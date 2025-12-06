Новини
Никулден празнуваме с шаран: сложете люспа в портфейла за късмет и пари

6 Декември, 2025 16:03, обновена 6 Декември, 2025 16:04 521 14

Сложете люспа от шарана в портфейла и привлечете благоденствие и пари през цялата година

Никулден празнуваме с шаран: сложете люспа в портфейла за късмет и пари - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпреки че коледните пости са в разгара си, днес правим изключение за един специален ден – Никулден. Рибата е задължителна, а любимият морски дар вече е на трапезата. Но преди да се насладим на ястията, нека си припомним кой е Свети Николай и какви традиции се спазват от векове.

Свети Николай Мирликийски, известен още като Свети Никола, е източноримски епископ на град Мира. Той наследява голямо богатство от баща си и раздава всичко на бедните. Известен е с готовността си да помага на всички в нужда и с чудотворните си способности. След смъртта си е почитан като покровител на децата, моряците, рибарите, търговците, банкерите, фармацевтите и затворниците.

Николай не е бил мъченик – доживял е дълбоки старини и починал с усещането, че е помогнал на много хора. Най-известните легенди за него разказват за спасението от буря, трите девици и трите деца.

Традиции и поверия за Никулден

Според народните вярвания Свети Николай носи първия сняг от бялата си брада, а зимата започва след 6 декември.

На празника се приготвя риба, най-често шаран. Колкото по-големи са люспите му, толкова повече богатство ще донесат на дома. Според преданията Свети Николай спасил пробита лодка, като запушил дупката с шаран, затова рибата е символичен обреден елемент.

Люспите на шарана имат специално значение: ако се настъпи люспа, някой в къщата може да се разболее. Най-големите люспи се слагат в портфейла, за да носят пари през годината. Костта от главата, наподобяваща кръст, се пази като лек срещу детски болести.

Семейството се събира на празничната трапеза, която не се вдига през целия ден. Народната поговорка гласи: “Варвара вари, Сава пече, Никола иде с голямата лъжица и гости гощава.”

Някога на масата присъствали рибник (шаран, изпечен в тесто) и обреден хляб (никулски хляб, колак, боговица, светец), които се осветявали. Освен рибата, трапезата включва постни ястия като сърми, пипер с ориз, боб, варена царевица и жито.

Когато се строи нова лодка, в нея се вгражда икона на Свети Николай, която я пази от бурите и ветровете.

Източник: Woman.bg.


  • 1 Град Козлодуй

    1 3 Отговор
    Аз сложих гегата на Мюмюн козаря ,да имам още много геги,че чи ви Вальо е ненаситен.

    16:10 06.12.2025

  • 2 Гост

    3 5 Отговор
    Ние сме купили Хек, ти си чисти шарана Стоянова.

    16:13 06.12.2025

  • 3 Улеле Мамо, почна се със Суеверията,

    1 4 Отговор
    айде убав Празник Никулден и глейте да не настъпите некоя Рибешка Люспа!😁🇧🇬

    Слез Свети Никола и си прибери вересиите.😆

    Коментиран от #13

    16:15 06.12.2025

  • 4 Днес отидох до Кауфланд изпазарувах

    1 4 Отговор
    Сьомга за Никулден, имах ена шефка която раздаваше рибешки люспи на Никулден.😁

    16:19 06.12.2025

  • 5 Бойко Разбойко

    4 4 Отговор
    Люспата от шаран е за левове .За евро не помага.

    Коментиран от #8

    16:20 06.12.2025

  • 6 За евро, трябва да сложите в

    4 0 Отговор
    портфейла си Люспа от голямо Д, голямото Д живее в реките и моретата и излиза веднъж в годината да изяде най хубавата Девойка и да изпие кръвта на Ергените.
    Който носи Люспа в Портфейла си от голямо Д означава че е победил земната Корупция, убил Змеят на Корупцията.

    16:27 06.12.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор
    Аз си пъхнах три люспи в дупето.💋👩🥳🤣🖕

    Коментиран от #14

    16:29 06.12.2025

  • 8 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко Разбойко":

    О,на 1 -ви януари ще те сурвакват с евро. Па,ти си ходи на манифистацията срещу еврото..

    16:32 06.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Улеле Мамо, почна се със Суеверията,":

    За още по голям късмет, сложете в портфейла си цял шаран! Жив!🐟
    А сега, идете и си пуснете тото!

    17:12 06.12.2025

  • 14 Буля Асеня:

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Чудесно сте постъпили! А сега идете на протест на ппдб/ЛГБТ, да пробвате късмета си!😂

    17:15 06.12.2025