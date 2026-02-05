Бритни Спиърс се страхува от семейството си: Късмет е, че съм жива

Поп звездата Бритни Спиърс направи едно от най-откровените си публични признания до момента, заявявайки, че се смята за „късметлийка, че е жива“ след начина, по който семейството ѝ се е отнасяло с нея през годините. Изявлението беше публикувано в сряда в профила ѝ в Instagram и бързо привлече вниманието на американските медии.

„Като хора, всичко, което наистина искаме, е да се чувстваме свързани един с друг и никога да не се чувстваме сами“, написа Спиърс. Тя отправи директен упрек към членове на семейството си, които според нея са оправдавали поведението си с твърдението, че „помагат“, като са я изолирали. „Те грешаха. Можем да прощаваме, но никога не забравяме“, допълва изпълнителката.

44-годишната певица подчерта, че нуждата от контакт и човешка близост е жизненоважна. „Изключително щастлива съм, че съм жива, след начина, по който семейството ми се отнесе с мен в един период от живота ми, а сега се страхувам от тях“, пише тя. В публикацията си Бритни Спиърс намеква и за религиозни размисли, като отбелязва, че „Бог действа по мистериозни начини“, но добавя, че според нея близките ѝ никога няма да поемат отговорност за действията си.

В края на публикацията тя споделя и за здравословен проблем, като посочва, че не е танцувала от месец, защото е счупила пръст на крака си два пъти. Представител на Бритни не е отговорил незабавно на запитване за коментар от страна на Page Six.

Изявлението на певицата идва на фона на дългогодишната и широко отразявана история около нейното попечителство. От 2008 до 2021 г. Бритни Спиърс беше под съдебно попечителство, ръководено от баща ѝ Джейми Спиърс, което му даваше контрол върху финансите ѝ, медицинските решения и личния и професионалния ѝ живот.

Преди попечителството да бъде прекратено, Бритни свидетелства в съда срещу баща си, като заяви, че е била принудена да участва в турнето „Piece of Me“ и резиденцията си в Лас Вегас през 2018 г. Тя твърди също, че Джейми Спиърс я е лекувал с „изключително силно“ лекарство – литий, когато е отказвала да сътрудничи по време на репетиции.

Сред най-тежките ѝ обвинения бяха и твърденията, че е била насилствено изпратена в рехабилитационен център и заплашвана, че няма да вижда децата си – Шон Престън Федърлайн и Джейдън Джеймс Федърлайн – ако не се подчинява. Певицата заяви още, че е била задължена да използва контрацепция и ѝ е било забранено да се омъжи или да има още деца.

През 2023 г. Бритни Спиърс разказа подробно за преживяното в мемоарната си книга The Woman in Me, където описа попечителството като система, създадена „не по друга причина, освен да подпомага финансовия поток на семейството“. Съдебни документи показват, че по време на действието на попечителството Джейми Спиърс си е присъдил около 6 млн. долара.

Певицата остава в пълно отчуждение от баща си, като източници, цитирани от Us Weekly, твърдят, че помирение е изключено, въпреки здравословните му проблеми. Отношенията ѝ с майка ѝ Лин Спиърс постепенно се възстановяват, макар да се описват като „много крехки“, с контакт веднъж на няколко седмици.

По данни на същите източници връзката ѝ със сестра ѝ Джейми Лин Спиърс се е подобрила след публичния им конфликт през 2022 г. В момента най-близкият човек до Бритни остава брат ѝ Брайън Спиърс, който се е преместил да живее при нея малко след раздялата ѝ с бившия ѝ съпруг Сам Асгари през август 2023 г.