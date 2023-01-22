Новини
Кой има имен ден днес, 22 януари 2026 г. Честито!

22 Януари, 2023 05:00, обновена 21 Януари, 2026 13:58 35 875 8

Пранославната църква почита Свети апостол Тимотей

Св. апостол Тимотей бил ученик на св. ап. Павел.

Той бил обърнат в християнството от него по време на първото му мисионерско пътешествие, а при второто си пътешествие великият апостол го взел за свой спътник и ученик. Св. ап. Павел му възлагал важни поръчения.

Сведенията, които Тимотей донесъл на своя учител от Солун в Коринт, станали повод за написването на Първото послание до християните в Солун. Св. апостол Тимотей бил първият епископ в град Ефес.

Имен ден: Tимoтeй, Тимофей


  • 1 тиквенсониада

    19 15 Отговор
    Стига с тези Тимофейци , кажете кога е БойковДЕН ! Че много , много хора искат да му честитят и да му пратят по-ЗДРАВИ ПОЗДРАВИ !

    Коментиран от #5

    10:00 22.01.2023

  • 2 НикогаПовечеСДС-Чума

    23 12 Отговор
    Всяка сутрин търся тук, публикуван ли е некролог на ДрагалЪвский наш гърбат Ай дук.

    10:10 22.01.2023

  • 3 Дедо Мраз

    9 3 Отговор
    След бабин ден, следва дядов ден.

    08:49 22.01.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Един

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "тиквенсониада":

    На първи април.

    20:11 22.01.2024

  • 6 да бе да

    4 2 Отговор
    на баба ви фърчилото всеки ден имен ден

    07:47 22.01.2025

  • 7 Както обикновено

    5 4 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз.
    …че даже и сульо и пульо.

    08:05 22.01.2025

  • 8 Ех миССирко

    1 0 Отговор
    МиССирко

    05:47 22.01.2026