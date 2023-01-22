Кой има имен ден днес, 22 януари 2026 г. Честито!

Св. апостол Тимотей бил ученик на св. ап. Павел.
Той бил обърнат в християнството от него по време на първото му мисионерско пътешествие, а при второто си пътешествие великият апостол го взел за свой спътник и ученик. Св. ап. Павел му възлагал важни поръчения.
Сведенията, които Тимотей донесъл на своя учител от Солун в Коринт, станали повод за написването на Първото послание до християните в Солун. Св. апостол Тимотей бил първият епископ в град Ефес.
Имен ден: Tимoтeй, Тимофей
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 60 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиквенсониада
Коментиран от #5
10:00 22.01.2023
2 НикогаПовечеСДС-Чума
10:10 22.01.2023
3 Дедо Мраз
08:49 22.01.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Един
До коментар #1 от "тиквенсониада":На първи април.
20:11 22.01.2024
6 да бе да
07:47 22.01.2025
7 Както обикновено
…че даже и сульо и пульо.
08:05 22.01.2025
8 Ех миССирко
05:47 22.01.2026