Дете-чудо, научило се да чете на 2 г., стана член на Менса (ВИДЕО+СНИМКИ)

4-годишно момченце от британският град Портисхед стана най-младият член на „Менса“, съобщава Би Би Си, цитира btv.

Малкият Теди Хобс може да брои до 100 на шест различни езика, като един от тях е мандарин. Момчето се научило да чете, още когато било на 2 години, гледайки телевизия и имитирайки звуците на различните букви.

3-year-old #TeddyHobbs from Portishead in Somerset becomes Britain's youngest #Mensa member by reading fluently & count to 100 in Mandarin, Welsh, French, Spanish, German🤓



He scored 139/160 on the Stanford Binet test😳& his parents need to start saving to pay for a good school.