Рекорд: Измериха най-дългата змия в света (ВИДЕО)

Guinness World Records официално призна гигантски мрежест питон с името Ибу Барон („Баронесата“ на индонезийски) за най-дългата проверимо измерена дива змия в света. Екземплярът е установен в края на 2025 г. в района на Марос, провинция Южно Сулавеси, Индонезия, и вече се счита за един от най-добре документираните случаи на изключително голям представител на вида в естествена среда.

Змията принадлежи към вида Malayopython reticulatus, известен като мрежест питон – най-дългият вид змии в света. По данни на херпетолози и международни природозащитни организации, повечето възрастни екземпляри достигат между 3 и 5 метра, като индивиди над 6 метра се считат за редки. Ибу Барон обаче надхвърля 7,2 метра при официалното измерване, извършено на 18 януари 2026 г., с отчетено тегло от 96 килограма при празен стомах.

Процедурата по измерване е проведена от изследователя и фотограф Раду Френтиу, дългогодишен жител на Бали, и лицензирания спасител на диви животни Диас Нуграха. По тяхна информация процесът е документиран изцяло със снимков и видеоматериал, като е използвана геодезична лента, следваща естествените извивки на тялото. Подобна методология е изискване при сертифициране на рекорди, за да се избегнат спекулации, характерни за по-стари твърдения за „чудовищни“ размери на змии, които често остават без доказателства.

Исторически са съобщавани и по-големи екземпляри в Югоизточна Азия, но липсата на надеждна документация, както и фактът, че много от животните са били убивани непосредствено след залавянето им, са попречили на официалното им признаване. Именно тази практика е сред причините експерти да подчертават значението на случая с Ибу Барон като пример за документиране без унищожаване на животното.

Ключова роля за оцеляването на питона играе местният природозащитник Буди Пурванто, който след установяването на размера му придобива змията с цел да предотврати евентуалната ѝ продажба или убиване. За нея е изграден временен подслон в частен имот, където тя живее под наблюдение заедно с други спасени влечуги.

Според специалисти връщането на толкова голям хищник в естествената среда крие рискове. В Индонезия обезлесяването и разширяването на селскостопански площи водят до фрагментация на местообитанията и намаляване на естествената плячка, включително диви прасета и бабируси. Данни на природозащитни организации сочат, че контактите между хора и големи змии в страната се увеличават през последното десетилетие, особено в провинциите Сулавеси и Суматра.

Мрежестите питони не са отровни, но са сред най-мощните удушвачи в света. Те могат да нападат домашни животни, а в редки случаи са регистрирани и фатални инциденти с хора. Този риск, съчетан със страх и с нелегалната търговия с кожа и месо, често води до унищожаване на екземпляри с големи размери.

В международен план случаят с Ибу Барон се разглежда и през призмата на устойчивото използване на дивата природа. Експерти по екотуризъм отбелязват, че развитието на специализиран херпетологичен туризъм – насочен към наблюдение на влечуги в контролирана среда – може да осигури алтернатива на бракониерството и да донесе доходи на местните общности.

Въпреки официалния рекорд, изследователите подчертават, че е възможно в труднодостъпни райони на Индонезия и съседни държави да съществуват още по-едри екземпляри. Липсата на пълни теренни проучвания в някои части на архипелага оставя отворен въпроса за реалните граници на размера при този вид.

Към момента Ибу Барон остава най-дългата документирана дива змия с проверими измервания, а случаят ѝ се приема като пример за съчетание между научна прозрачност, медийно внимание и усилия за опазване на едър хищник в регион с интензивен натиск върху природните екосистеми.