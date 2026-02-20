Германия трябва да поеме по-голяма роля в новия световен ред, заяви Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия трябва да определи своята позиция и да поеме по-голяма отговорност в условията на променящия се международен ред, предаде Ройтерс по време на откриването на националния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС), предава БТА.

„Международният ред, основан на правила, такъв какъвто го познавахме, вече не съществува“, посочи Мерц в Щутгарт, където се провежда конгресът.

Канцлерът допълни, че резултатът от това ще бъде „нова голяма стратегия за Германия в рамките на обединена Европа“. „Показваме смелост - смелост да оформим бъдещето и смелост да заявим позицията си“, подчерта той.

На събитието присъства и бившата германска канцлерка Ангела Меркел, която беше посрещната с дълги аплодисменти от съпартийците си. Последният път, когато Меркел физически участва в партиен конгрес, беше през 2019 г.