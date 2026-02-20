Германия трябва да поеме по-голяма роля в новия световен ред, заяви Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия трябва да определи своята позиция и да поеме по-голяма отговорност в условията на променящия се международен ред, предаде Ройтерс по време на откриването на националния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС), предава БТА.
„Международният ред, основан на правила, такъв какъвто го познавахме, вече не съществува“, посочи Мерц в Щутгарт, където се провежда конгресът.
Канцлерът допълни, че резултатът от това ще бъде „нова голяма стратегия за Германия в рамките на обединена Европа“. „Показваме смелост - смелост да оформим бъдещето и смелост да заявим позицията си“, подчерта той.
На събитието присъства и бившата германска канцлерка Ангела Меркел, която беше посрещната с дълги аплодисменти от съпартийците си. Последният път, когато Меркел физически участва в партиен конгрес, беше през 2019 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
15:14 20.02.2026
2 Гориил
15:15 20.02.2026
3 име
15:16 20.02.2026
4 Боша
15:17 20.02.2026
5 ДрайвингПлежър
Един вид искат да наложат тотална окупация... много мръсно племе е Швабското!
Коментиран от #9
15:20 20.02.2026
6 Запознат
Така е международния ред основан на вашите правила според които вие имахте ексклузивното право да нападате които държави си поискате вече не съществува.
15:23 20.02.2026
7 пешо
15:26 20.02.2026
8 Сетила се Мара да
15:29 20.02.2026
9 Запознат
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":"много мръсно племе е Швабското"
Ами и двете световни войни са предизвикани от тях и въпреки че ядоха бой и двата пъти пак не се отказват. Направо им фикс идея на швабите че са нещо повече от другите и те трябва да властват.
Другата особеност е че обикновения германец е кон с капаци и много лесно се поддава на пропагандата - не слушайте сегашната пропаганда - почти всички шваби са подкрепяли Хитлер - няма един бунт срещу него от обикновените германци - всички сляпо са му вярвали.
Сега единствените които се надигат пак са от източна Германия - другите са коне с капаци.
15:31 20.02.2026
10 Ще хване дебелия Мерц
15:41 20.02.2026
11 Браво малък ми Хитлерчо
15:43 20.02.2026
12 Германците
15:49 20.02.2026
13 идиоти вън
Коментиран от #15
15:52 20.02.2026
14 Ще, ще.., поеме
Само да споменем окупационните военни бази на ФАЩ и Британия...
Шпандален, Бюхел, Рамщайн, Зенелагер... И как една окупирана страна ще се прави на силна? Няма как да стане!
16:01 20.02.2026
15 Точно така
До коментар #13 от "идиоти вън":тези ги бива за организиране на производства в индустриални халета... Ама да са "мъже" в руската замръзнала кал и на студ под минус 30 градуса, нищо не става от тях...
Да си произвеждат по-добре хубавите коли и до тука! Два пъти с войните се излагаха. А и сега пак наддигат глави!
16:09 20.02.2026
16 хаха
Сега попаднах на нещо интересно и направих едно сравнение. Не е баш доброто, защото е по доходите на топ 1% данъкоплатци, а не средна заплата, но някак си показва картинката с безумните данъци в ЕС, към които водят и нас. Нали сме най-бедни в ЕС? По брутни доходи сме. А ето какво става, ако насложим НЕТНИ заради ниския ни ДОД и възможността да се плаща на минимален осигурителен доход.
Ако сметнем това, изведнъж от 27 в ЕС сме на 9то място след румънците, а Германия е 6та с 400 евро по-висок нетен доход нужен да си топ 1%. Ние се водим с 7400 евро нето/9600 бруто, а Германия с 7800 нето/18500 бруто. Така ги облагат, че всъщност са почти като с нашите чисти доходи при за много неща като наеми, услуги и двойни и тройни цени. Ако най-високоплатените в най-богатата страна в ЕС са с доходите на същите такива от най-бедната, нещо е тотално объркано.
Известните като топ страни откъм социални придобивки всъщност са под нас- Дания е с 6800 нето, Холандия с 5900, Финладия 7200, Австрия 6900. Да, така изравняват МРЗ и топ доходи, че накрая защо ли човек да бъхти само за дохода? Нещо като през 1980те тук и защо в един момент никой не искаше да си дава зор и държавата беше пред фалит.
16:23 20.02.2026
17 Мечтател
16:34 20.02.2026
18 Хо-ха-ха
16:36 20.02.2026
19 Пенчо
16:36 20.02.2026
20 Големи мераци
16:58 20.02.2026
21 Яяяяяя
17:13 20.02.2026
22 Анонимен
17:55 20.02.2026
23 Иван
17:55 20.02.2026