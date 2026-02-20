Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Германия трябва да поеме по-голяма роля в новия световен ред, заяви Мерц

Германия трябва да поеме по-голяма роля в новия световен ред, заяви Мерц

20 Февруари, 2026 15:11 767 23

  • германия-
  • нов световен ред-
  • фридрих мерц

Канцлерът откри националния конгрес на ХДС в Щутгарт с послание за смелост и стратегическа активност

Германия трябва да поеме по-голяма роля в новия световен ред, заяви Мерц - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия трябва да определи своята позиция и да поеме по-голяма отговорност в условията на променящия се международен ред, предаде Ройтерс по време на откриването на националния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС), предава БТА.

„Международният ред, основан на правила, такъв какъвто го познавахме, вече не съществува“, посочи Мерц в Щутгарт, където се провежда конгресът.

Канцлерът допълни, че резултатът от това ще бъде „нова голяма стратегия за Германия в рамките на обединена Европа“. „Показваме смелост - смелост да оформим бъдещето и смелост да заявим позицията си“, подчерта той.

На събитието присъства и бившата германска канцлерка Ангела Меркел, която беше посрещната с дълги аплодисменти от съпартийците си. Последният път, когато Меркел физически участва в партиен конгрес, беше през 2019 г.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 11 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    16 2 Отговор
    Кога ще връщат Меркел?

    15:14 20.02.2026

  • 2 Гориил

    8 3 Отговор
    Германия най-накрая трябва да ограби Европа.

    15:15 20.02.2026

  • 3 име

    20 1 Отговор
    Че малка ли ви е ролята, толкова инжинери и лекари, багящи от американската демокрация в Африка и Азия издържате!

    15:16 20.02.2026

  • 4 Боша

    14 1 Отговор
    Мерц иска голям Шперц.

    15:17 20.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    Швабите се опитват да наложат нов регламент за фискална немпмня какво си беше заглавието - в общи линии държави с над 115% дълг да бъдат контролирани от "специално създаден" орган намиращ се във Франкфурт и воден от шваба - разпореждащ се с целия фиск и всички активи на държавата под "наблюдение"
    Един вид искат да наложат тотална окупация... много мръсно племе е Швабското!

    Коментиран от #9

    15:20 20.02.2026

  • 6 Запознат

    16 0 Отговор
    „Международният ред, основан на правила, такъв какъвто го познавахме, вече не съществува“

    Така е международния ред основан на вашите правила според които вие имахте ексклузивното право да нападате които държави си поискате вече не съществува.

    15:23 20.02.2026

  • 7 пешо

    10 0 Отговор
    във всички войни германците все са бити и е....

    15:26 20.02.2026

  • 8 Сетила се Мара да

    9 0 Отговор
    се побара.

    15:29 20.02.2026

  • 9 Запознат

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    "много мръсно племе е Швабското"

    Ами и двете световни войни са предизвикани от тях и въпреки че ядоха бой и двата пъти пак не се отказват. Направо им фикс идея на швабите че са нещо повече от другите и те трябва да властват.

    Другата особеност е че обикновения германец е кон с капаци и много лесно се поддава на пропагандата - не слушайте сегашната пропаганда - почти всички шваби са подкрепяли Хитлер - няма един бунт срещу него от обикновените германци - всички сляпо са му вярвали.

    Сега единствените които се надигат пак са от източна Германия - другите са коне с капаци.

    15:31 20.02.2026

  • 10 Ще хване дебелия Мерц

    9 0 Отговор
    Ще поеме той по-голяма роля в новия световен ред... То да си луд няма лошо ама ако хората не го забелязват и не им се досажда ежедневно с тъпотии. Кво има Германия? Суровини ли има, технологии ли има или жива сила ? Имя тя един гол дупарник ...

    15:41 20.02.2026

  • 11 Браво малък ми Хитлерчо

    7 0 Отговор
    ...нова голяма стратегия за Германия в рамките на обединена Европа“. „Показваме смелост - смелост да оформим бъдещето...хайл ...

    15:43 20.02.2026

  • 12 Германците

    2 1 Отговор
    не са въобще за подценяване. Особено ако както вече говорят да възстановяват Вермахта. Ще хвърлят всичко в това, ще заложат всичко както през 1939г. Някой трябва да ги спре. Чисто луди са.

    15:49 20.02.2026

  • 13 идиоти вън

    9 0 Отговор
    Тези са много тъпи бе, как не си научиха урока по история, абе правете мерцедеси и бемвета, правте машини и химия , правете тов което най-добре можете и ще бъдете номер едно, а с вона на двапъти се видя, че не я можете!!

    Коментиран от #15

    15:52 20.02.2026

  • 14 Ще, ще.., поеме

    7 0 Отговор
    като се наведе още повече...
    Само да споменем окупационните военни бази на ФАЩ и Британия...
    Шпандален, Бюхел, Рамщайн, Зенелагер... И как една окупирана страна ще се прави на силна? Няма как да стане!

    16:01 20.02.2026

  • 15 Точно така

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "идиоти вън":

    тези ги бива за организиране на производства в индустриални халета... Ама да са "мъже" в руската замръзнала кал и на студ под минус 30 градуса, нищо не става от тях...
    Да си произвеждат по-добре хубавите коли и до тука! Два пъти с войните се излагаха. А и сега пак наддигат глави!

    16:09 20.02.2026

  • 16 хаха

    3 0 Отговор
    Мерц да продължава само така. Скоро немците ще станат по-бедни от българите. Ама така се прави силна икономика.
    Сега попаднах на нещо интересно и направих едно сравнение. Не е баш доброто, защото е по доходите на топ 1% данъкоплатци, а не средна заплата, но някак си показва картинката с безумните данъци в ЕС, към които водят и нас. Нали сме най-бедни в ЕС? По брутни доходи сме. А ето какво става, ако насложим НЕТНИ заради ниския ни ДОД и възможността да се плаща на минимален осигурителен доход.
    Ако сметнем това, изведнъж от 27 в ЕС сме на 9то място след румънците, а Германия е 6та с 400 евро по-висок нетен доход нужен да си топ 1%. Ние се водим с 7400 евро нето/9600 бруто, а Германия с 7800 нето/18500 бруто. Така ги облагат, че всъщност са почти като с нашите чисти доходи при за много неща като наеми, услуги и двойни и тройни цени. Ако най-високоплатените в най-богатата страна в ЕС са с доходите на същите такива от най-бедната, нещо е тотално объркано.
    Известните като топ страни откъм социални придобивки всъщност са под нас- Дания е с 6800 нето, Холандия с 5900, Финладия 7200, Австрия 6900. Да, така изравняват МРЗ и топ доходи, че накрая защо ли човек да бъхти само за дохода? Нещо като през 1980те тук и защо в един момент никой не искаше да си дава зор и държавата беше пред фалит.

    16:23 20.02.2026

  • 17 Мечтател

    1 0 Отговор
    Май е забравил какво направи Хитлер и тоя се е запътил натам отново мечтае за доминираща над всички Германия

    16:34 20.02.2026

  • 18 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор
    Нов светоен ред. Все повече на заоад започват да осъзнавст това което гивиреха на изток. Малко късно ще се включат в изграждането му, правилата вече ще се определят от изтока а не както преди от запада.

    16:36 20.02.2026

  • 19 Пенчо

    1 0 Отговор
    Даже трябва да го създаде този нов световен ред! Има опит в това, макар и трагичен но пък опит!

    16:36 20.02.2026

  • 20 Големи мераци

    1 0 Отговор
    Мерц забравя, че германия е победена, окупирана от чужди войски и заисима държава

    16:58 20.02.2026

  • 21 Яяяяяя

    2 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете

    17:13 20.02.2026

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не, не трябва.

    17:55 20.02.2026

  • 23 Иван

    0 0 Отговор
    А Полска К?

    17:55 20.02.2026

