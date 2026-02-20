ВМРО: Как и защо РСМ има достъп до доклада за напредъка ѝ към ЕС без той да е публикуван?

В медиите в югозападната ни съседка излезе информация за това, че докладът за напредъка на Република Северна Македония към Европейския съюз е публичен. Скопските медии цитират конкретни откъси от доклада, което означава, че те не само имат достъп, но и че той е наличен в правителството на Християн Мицкоски.

Това се казва в официална позиция на ВМРО.

Това е не само абсурдно, но и безобразно. Този доклад ще бъде представен пред Комисията по външни работи (AFET) на Европейския парламент на 26 февруари. До момента официален достъп до него имат само докладчици в ЕП, техни служители и определени евродепутати. Как се получава така, че държава кандидат за член на ЕС има предварителен достъп до този доклад без той да бъде публично достояние и да бъде официално представен?

Докладчикът за напредъка на Северна Македония е Томас Вайц – евродепутат от Австрия с влияние в ЕП, който лобираше активно при миналогодишния доклад за гласуването в ЕП да признае така наречените „македонски език и идентичност“. Томас Вайц миналата седмица бе на посещение в Скопие и е известен с връзките си с Християн Мицкоски и управляващите в Северна Македония. А според различни източници има твърдения, че той и други евродепутати са щедро платени от правителството на ВМРО-ДПМНЕ.

Призоваваме българското правителство да попита откъде медиите в Северна Македония имат такава информация. Призоваваме служебния кабинет по никакъв начин да не отстъпва от позицията на България към Северна Македония и много по-ясно и открито да заяви подкрепата си към местните българи там. Призоваваме българските представители в Европейския парламент да не допускат лъжливи твърдения в доклада и ясно да изразят фактите, че Северна Македония се самостопира по пътя към ЕС и не изпълнява сключените от нея договори.

Категорични сме, че е въпрос на национално достойнство българската държава да се придържа към рамковата европейска позиция към Северна Македония и да не допуска каквито и да е било отстъпки, свързани с българската история, минало и памет и правата на нашите сънародници.

Ако Северна Македония иска да стане част от Европейския съюз, тя трябва да изпълнява сключените от нея договори и да не си позволява да се опитва да ги заобикаля. От ВМРО припомняме, че Северна Македония подписва договор за добросъседство и приятелство с България през 2017 година и ратифицира Френското предложение от 2022 година.