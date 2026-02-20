ВМРО: Как и защо РСМ има достъп до доклада за напредъка ѝ към ЕС без той да е публикуван?

В медиите в югозападната ни съседка излезе информация за това, че докладът за напредъка на Република Северна Македония към Европейския съюз е публичен. Скопските медии цитират конкретни откъси от доклада, което означава, че те не само имат достъп, но и че той е наличен в правителството на Християн Мицкоски.
Това се казва в официална позиция на ВМРО.
Това е не само абсурдно, но и безобразно. Този доклад ще бъде представен пред Комисията по външни работи (AFET) на Европейския парламент на 26 февруари. До момента официален достъп до него имат само докладчици в ЕП, техни служители и определени евродепутати. Как се получава така, че държава кандидат за член на ЕС има предварителен достъп до този доклад без той да бъде публично достояние и да бъде официално представен?
Докладчикът за напредъка на Северна Македония е Томас Вайц – евродепутат от Австрия с влияние в ЕП, който лобираше активно при миналогодишния доклад за гласуването в ЕП да признае така наречените „македонски език и идентичност“. Томас Вайц миналата седмица бе на посещение в Скопие и е известен с връзките си с Християн Мицкоски и управляващите в Северна Македония. А според различни източници има твърдения, че той и други евродепутати са щедро платени от правителството на ВМРО-ДПМНЕ.
Призоваваме българското правителство да попита откъде медиите в Северна Македония имат такава информация. Призоваваме служебния кабинет по никакъв начин да не отстъпва от позицията на България към Северна Македония и много по-ясно и открито да заяви подкрепата си към местните българи там. Призоваваме българските представители в Европейския парламент да не допускат лъжливи твърдения в доклада и ясно да изразят фактите, че Северна Македония се самостопира по пътя към ЕС и не изпълнява сключените от нея договори.
Категорични сме, че е въпрос на национално достойнство българската държава да се придържа към рамковата европейска позиция към Северна Македония и да не допуска каквито и да е било отстъпки, свързани с българската история, минало и памет и правата на нашите сънародници.
Ако Северна Македония иска да стане част от Европейския съюз, тя трябва да изпълнява сключените от нея договори и да не си позволява да се опитва да ги заобикаля. От ВМРО припомняме, че Северна Македония подписва договор за добросъседство и приятелство с България през 2017 година и ратифицира Френското предложение от 2022 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:08 20.02.2026
2 АГАТ а Кристи
Коментиран от #14
15:09 20.02.2026
3 Трол
Коментиран от #8
15:10 20.02.2026
4 НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!
Нещо има тотално сбъркано в тази държава!
15:11 20.02.2026
5 Данко Харсъзина
15:12 20.02.2026
6 Мдаа
Коментиран от #9, #22, #23
15:13 20.02.2026
7 Баце
Искаш хем да те признаят за малцинство, хем да признаят българския си произход..тва е ли е шизофрения?
Десетилетия наред подобни патреотчета ни държат скарани, кой ли има изгода от това..
Коментиран от #11
15:13 20.02.2026
8 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Трол":Вайц беше онзи ден в Скопие.
15:14 20.02.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Мдаа":Никой не ни мрази толкова много, колкото марсианците. Ако отидеш до марсиания сам ще се убедиш. За това много рядко българин стъпва там.
Коментиран от #12
15:17 20.02.2026
10 Истината
15:18 20.02.2026
11 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Баце":Киро Умния взе едни пари от Заев и подписа за малцинството. И Зулуса му ритна столчето. Сега марсианците искат да признаем, че българите в България сме македонци. Погледни им медиите. Всички, плюс фейса. В България нямало българи, а само етнически македонци.
Коментиран от #13
15:22 20.02.2026
12 Гост
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Това не е вярно. Всяка събота и неделя е пълно с българи които пазаруват а и кръчмите им са пълни с наши търгаши.
Коментиран от #16
15:22 20.02.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":В България по настоящем живеят над 3 млн потомци на изселници от Македония. Напрактика всеки малко по-бял на цвят има македонски корен. Останалите са или карадараши от Гърция и Турция, гагаузи, шопи, или власи.
Коментиран от #15, #21
15:26 20.02.2026
14 По точно
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Другарят Георги Димитров ясно е заявил, че има македонски език. В знак на признателност българите пък кръстиха град на неговото име.
Коментиран от #19
15:28 20.02.2026
15 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "честен ционист":За това ми беше думата. И поради този факт, според македоните, ние не сме българе-татаре, а етнички македони. Били ни претопили. Опитвал съм се да говоря с македони дошли на ски в Банско и на Боровец. Не става. Такава дива сган няма никъде на планетата. С циганин може да общуваш. С македон не.
Коментиран от #17
15:31 20.02.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Гост":Беше. В Делчево, дето е на 60км.от Благоевград. Вече не. То няма и за какво. Кюстендилци ходеха до Крива паланка.
15:34 20.02.2026
17 честен ционист
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Ти насистина ли вярваш в Ханко Брат, Хаспаян, и българските братя Аарон, Моисей и Давид. Тези дивотии са измислени на Лубянка 2, да внушат на Ганчо някаква идентичност.
Коментиран от #20, #25, #28
15:38 20.02.2026
18 Те не могат да
Без промени в конституцията и да четат и да не четат - това е положението🧐
А иначе в европарламента са малко по-големи крадци и от нашия парламент 😂
Да не видим и докладчика да тича с найлонов чувал, пълен с евра. Като гъркинята - заместник председател 😂😂😂
15:40 20.02.2026
19 И други работи заяви
До коментар #14 от "По точно":Гошо Тарабата. Само комунистите му вярват.
15:43 20.02.2026
20 Бегай в Израел
До коментар #17 от "честен ционист":да си отбиеш военната служба.
Стига спамил в България!
15:46 20.02.2026
21 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "честен ционист":Ако погледнем реално, голяма част от българският политически и военен елит е бил от българи от Македония. Като се почне от Андрей Ляпчев от Ресен, та се стигне до дедите на сегашната президентка на Македония, генералите Силяновски. Та за това обикновените македони смятат, че България е втората македонска държава.
То и сега е така. Плевнелиев е "македонец" от Гоце Делчев, Гюро тоже. Мара Неделпева-Габриел е "македонка" от Хаджидимово, Йотова е с потекло от Охрид, а Желязков с потекло от Егейска Македония. Само Бойко е дървен шоп от Банкя. Ако заговориш македон от тези покрай Вардаро, първо това ще ти каже.
15:49 20.02.2026
22 Хасковски каунь
До коментар #6 от "Мдаа":+ ът , който си позволявам един път седмично го слагам на теб.
Ако така продължава външната ни политика, до никъде няма да ни докара
15:52 20.02.2026
23 Няма проблем,
До коментар #6 от "Мдаа":Нека изхвърлят всички националности, от А (Албанци) до Я. (Японци), включително М (Марсианци) и са вътре в унията.
15:54 20.02.2026
24 Перо
15:55 20.02.2026
25 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "честен ционист":Давид, Аарон, Мойсей и Самюел са половин евреи, защото майка им Сара е еврейка. За това са с такива имена. Българските царици, са или гъркини, или еврейки, или куманки. Поне тези за които се знае. Най известната българска царица, царица Ана е куманка. Имало е и една Унгарка, една от жените на Иван Асен втори.
15:56 20.02.2026
26 Даа!
16:02 20.02.2026
27 Перо
16:03 20.02.2026
28 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "честен ционист":Една от последните български царици, втората жена на Иван Александър, еврейката Сара е причината за разделяне на България на две. Иван Александър дава Видинското царство на сина и, а Търновското царство остава за Иван Шишман от първата му жена. И двамата полубратя са били михлюзи, а евреите винаги са били проклятието на България.
16:05 20.02.2026
29 Българин от Македония
16:15 20.02.2026