ВМРО: Как и защо РСМ има достъп до доклада за напредъка ѝ към ЕС без той да е публикуван?

20 Февруари, 2026 15:07 1 470 29

  северна македония
  българия
  европейска интеграция
  медии
  вмро

Категорични сме, че е въпрос на национално достойнство българската държава да се придържа към рамковата европейска позиция към Скопие

ВМРО: Как и защо РСМ има достъп до доклада за напредъка ѝ към ЕС без той да е публикуван? - 1
Снимка: ВМРО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В медиите в югозападната ни съседка излезе информация за това, че докладът за напредъка на Република Северна Македония към Европейския съюз е публичен. Скопските медии цитират конкретни откъси от доклада, което означава, че те не само имат достъп, но и че той е наличен в правителството на Християн Мицкоски.

Това се казва в официална позиция на ВМРО.

Това е не само абсурдно, но и безобразно. Този доклад ще бъде представен пред Комисията по външни работи (AFET) на Европейския парламент на 26 февруари. До момента официален достъп до него имат само докладчици в ЕП, техни служители и определени евродепутати. Как се получава така, че държава кандидат за член на ЕС има предварителен достъп до този доклад без той да бъде публично достояние и да бъде официално представен?

Докладчикът за напредъка на Северна Македония е Томас Вайц – евродепутат от Австрия с влияние в ЕП, който лобираше активно при миналогодишния доклад за гласуването в ЕП да признае така наречените „македонски език и идентичност“. Томас Вайц миналата седмица бе на посещение в Скопие и е известен с връзките си с Християн Мицкоски и управляващите в Северна Македония. А според различни източници има твърдения, че той и други евродепутати са щедро платени от правителството на ВМРО-ДПМНЕ.

Призоваваме българското правителство да попита откъде медиите в Северна Македония имат такава информация. Призоваваме служебния кабинет по никакъв начин да не отстъпва от позицията на България към Северна Македония и много по-ясно и открито да заяви подкрепата си към местните българи там. Призоваваме българските представители в Европейския парламент да не допускат лъжливи твърдения в доклада и ясно да изразят фактите, че Северна Македония се самостопира по пътя към ЕС и не изпълнява сключените от нея договори.

Категорични сме, че е въпрос на национално достойнство българската държава да се придържа към рамковата европейска позиция към Северна Македония и да не допуска каквито и да е било отстъпки, свързани с българската история, минало и памет и правата на нашите сънародници.

Ако Северна Македония иска да стане част от Европейския съюз, тя трябва да изпълнява сключените от нея договори и да не си позволява да се опитва да ги заобикаля. От ВМРО припомняме, че Северна Македония подписва договор за добросъседство и приятелство с България през 2017 година и ратифицира Френското предложение от 2022 година.


София / България
Оценка 4.9 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 9 Отговор
    Македония има по-голямо лоби в ЕС, от членка като България. Да не говорим, че в САЩ вече има второ поколение конгресмени от македонски произход, докато Ганчо има един магазин за лютеници у предградията на Чикагото.

    15:08 20.02.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    16 2 Отговор
    Поп Кръстьовци с лопата да ги ринеш

    Коментиран от #14

    15:09 20.02.2026

  • 3 Трол

    14 2 Отговор
    Македонците притежават древни телепатични способности и са прочели доклада от разстояние.

    Коментиран от #8

    15:10 20.02.2026

  • 4 НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!

    15 8 Отговор
    Милотинова, която показваше в праймтайма на БНТ как чеченци отрязват глава на руски войник!!!
    Нещо има тотално сбъркано в тази държава!

    15:11 20.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    От дъртата мистрия не чакайте нищо добро.

    15:12 20.02.2026

  • 6 Мдаа

    4 30 Отговор
    Крайно време е нашите овце да вдигнат ветото и да отворят пътя на Македония към ЕС. Стига вече омраза и злоба към този изстрадал народ!

    Коментиран от #9, #22, #23

    15:13 20.02.2026

  • 7 Баце

    3 15 Отговор
    Каракачанов Шопара може ли да отговори как влияе на националното ни достойнство да изискваме от БЮРМ да сложи българите на равно до цигани, турци и босненци в конституцията си???
    Искаш хем да те признаят за малцинство, хем да признаят българския си произход..тва е ли е шизофрения?
    Десетилетия наред подобни патреотчета ни държат скарани, кой ли има изгода от това..

    Коментиран от #11

    15:13 20.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Вайц беше онзи ден в Скопие.

    15:14 20.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Никой не ни мрази толкова много, колкото марсианците. Ако отидеш до марсиания сам ще се убедиш. За това много рядко българин стъпва там.

    Коментиран от #12

    15:17 20.02.2026

  • 10 Истината

    9 8 Отговор
    е че три милиона българи са с македонско потекло, колкото и да се пеняват политиците кръвта вода не става.

    15:18 20.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Баце":

    Киро Умния взе едни пари от Заев и подписа за малцинството. И Зулуса му ритна столчето. Сега марсианците искат да признаем, че българите в България сме македонци. Погледни им медиите. Всички, плюс фейса. В България нямало българи, а само етнически македонци.

    Коментиран от #13

    15:22 20.02.2026

  • 12 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Това не е вярно. Всяка събота и неделя е пълно с българи които пазаруват а и кръчмите им са пълни с наши търгаши.

    Коментиран от #16

    15:22 20.02.2026

  • 13 честен ционист

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    В България по настоящем живеят над 3 млн потомци на изселници от Македония. Напрактика всеки малко по-бял на цвят има македонски корен. Останалите са или карадараши от Гърция и Турция, гагаузи, шопи, или власи.

    Коментиран от #15, #21

    15:26 20.02.2026

  • 14 По точно

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Другарят Георги Димитров ясно е заявил, че има македонски език. В знак на признателност българите пък кръстиха град на неговото име.

    Коментиран от #19

    15:28 20.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    За това ми беше думата. И поради този факт, според македоните, ние не сме българе-татаре, а етнички македони. Били ни претопили. Опитвал съм се да говоря с македони дошли на ски в Банско и на Боровец. Не става. Такава дива сган няма никъде на планетата. С циганин може да общуваш. С македон не.

    Коментиран от #17

    15:31 20.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Беше. В Делчево, дето е на 60км.от Благоевград. Вече не. То няма и за какво. Кюстендилци ходеха до Крива паланка.

    15:34 20.02.2026

  • 17 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Ти насистина ли вярваш в Ханко Брат, Хаспаян, и българските братя Аарон, Моисей и Давид. Тези дивотии са измислени на Лубянка 2, да внушат на Ганчо някаква идентичност.

    Коментиран от #20, #25, #28

    15:38 20.02.2026

  • 18 Те не могат да

    4 0 Отговор
    Го прочетат доклада, защото е на български 😂😂😂
    Без промени в конституцията и да четат и да не четат - това е положението🧐
    А иначе в европарламента са малко по-големи крадци и от нашия парламент 😂
    Да не видим и докладчика да тича с найлонов чувал, пълен с евра. Като гъркинята - заместник председател 😂😂😂

    15:40 20.02.2026

  • 19 И други работи заяви

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "По точно":

    Гошо Тарабата. Само комунистите му вярват.

    15:43 20.02.2026

  • 20 Бегай в Израел

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    да си отбиеш военната служба.

    Стига спамил в България!

    15:46 20.02.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Ако погледнем реално, голяма част от българският политически и военен елит е бил от българи от Македония. Като се почне от Андрей Ляпчев от Ресен, та се стигне до дедите на сегашната президентка на Македония, генералите Силяновски. Та за това обикновените македони смятат, че България е втората македонска държава.
    То и сега е така. Плевнелиев е "македонец" от Гоце Делчев, Гюро тоже. Мара Неделпева-Габриел е "македонка" от Хаджидимово, Йотова е с потекло от Охрид, а Желязков с потекло от Егейска Македония. Само Бойко е дървен шоп от Банкя. Ако заговориш македон от тези покрай Вардаро, първо това ще ти каже.

    15:49 20.02.2026

  • 22 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    + ът , който си позволявам един път седмично го слагам на теб.
    Ако така продължава външната ни политика, до никъде няма да ни докара

    15:52 20.02.2026

  • 23 Няма проблем,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Нека изхвърлят всички националности, от А (Албанци) до Я. (Японци), включително М (Марсианци) и са вътре в унията.

    15:54 20.02.2026

  • 24 Перо

    6 0 Отговор
    Томас Вайс е по произход от Словения и е агент на РСМ, както комисарката по присъединяването от ЕС е Словенка и бивш агент на УДБ-а!

    15:55 20.02.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Давид, Аарон, Мойсей и Самюел са половин евреи, защото майка им Сара е еврейка. За това са с такива имена. Българските царици, са или гъркини, или еврейки, или куманки. Поне тези за които се знае. Най известната българска царица, царица Ана е куманка. Имало е и една Унгарка, една от жените на Иван Асен втори.

    15:56 20.02.2026

  • 26 Даа!

    4 0 Отговор
    Писна ми,да ни занимавате с тези секънд хенд българи.Зарежете ги на 100%. Когато опре ножа до кокала,сами ще се молят! А това не е толкова далеч.Не само за ЕС,но по- опасното: ще ги превземат шиптурите отвътре.Към момента вече са 1/3 от реалният брой население.Както се плодят в геометрична прогресия,до 15-20 г,макетата ще бъдат малцинство.,в съотношение 1:4 минимум. Отдавна са във върховете на властта.Ще дойде момент,когато ще ги разцепят ,без пушка да пукне.С Референдум, с който ще образуват вековната мечта на шиптуряса: Велика Албания - един пояс от косовари,шиптури и местните в Македония.Тпгава ще ни молят,да се присъединят към България: с референдум.

    16:02 20.02.2026

  • 27 Перо

    3 0 Отговор
    Какво да пита това правителство на ПП/ДБ? Пълно е с ционисти и македонисти, остатъка е третополова джендърия! Брат му на вътрешния министър е отявлен македонист и шеф на македонистки кръжок, борещ се за “македонско” малцинство в БГ, но сигурно е земляк на Гюров! Явно е, че е семейно възпитание и тоя елемент ще отговаря за обществения ред и сигурност в БГ!

    16:03 20.02.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Една от последните български царици, втората жена на Иван Александър, еврейката Сара е причината за разделяне на България на две. Иван Александър дава Видинското царство на сина и, а Търновското царство остава за Иван Шишман от първата му жена. И двамата полубратя са били михлюзи, а евреите винаги са били проклятието на България.

    16:05 20.02.2026

  • 29 Българин от Македония

    2 2 Отговор
    Искането на днешната евротериторийка “България” за признаване на българите като малцинство в Македония редом до разни цигани, египтяни, сърби, хървати, словенци и пр. е едно от най-големите национални предателства в историята ни. То е съизмеримо с предателското и продажническо вкарване на България в НАТО и ЕС и с ликвидирането на националната ни парична единица без референдуми. На всичкото отгоре, след този театър скопските македонисти ще имат пълното право да настояват Евротериторията “България” да признае тукашно македонско малцинство… Днешните евробългарски мутанти и натегачи напълно съответстват на определението “Не народ, а мърша!”. Неслучайно в София почти няма паметници на големите и героични български войводи от Македония! И в българските учебници по история на практика липсва информация за тях!

    16:15 20.02.2026

